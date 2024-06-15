1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв
Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
320€272 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины
Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв
Начало: От места вашего проживания
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
350€280 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Мягкая посадка в Кейптауне: ваш персональный гид
Познакомьтесь с Кейптауном вместе с опытным гидом, который поможет вам с бытовыми вопросами и покажет город с лучшей стороны
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
320€224 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
350€245 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
385€328 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка в Кейптауне: лучшие снимки и истории
Прогулка по яркому району Бо-Каап в Кейптауне. Узнайте историю, сделайте сотню фото и видео. Идеально для первого дня в ЮАР
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100€80 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья15 июня 2024Великолепная экскурсия! Четкая организация, комфортное передвижение, информативно, интересно и впечатляюще! Игорь показал красивейшие места. Была возможность прогуляться, остановиться в понравившихся локациях, сделать фотографии. Очень понравилось!
- ЕЕвгения16 мая 2024Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили
- ННиколай15 мая 2024Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и доволен! Ненавязчивое общение, структурированная подача, отличный маршрут и прекрасные виды! Бонусом к пингвинам, удалось увидеть страусов и бабуинов! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «🔥 Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июле 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 328 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Кейптауне на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 30%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024