Индивидуальная
до 6 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун за один день: исторический центр, современная часть и Столовая гора
Познакомиться с прошлым и настоящим города и подняться на одну из самых известных вершин Африки
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $380 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Прогулка по Кейптауну с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с яркой и современной африканской столицей на краю света
Начало: На площади Гранд-Парад
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Всё прошло отлично!
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Н
Очень довольны выбором нашего проводника в Кейптауне. Помимо того, что Игорь прекрасно знает историю и культуру ЮАР, город и Капский
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Е
Брали у Игоря две экскурсии - обзорную по Кейптауну и сафари-тур в заповеднике Аквила. Всем остались очень довольны. Игорь - пунктуальный, эрудированный гид и отличный водитель. Рекомендуем!
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В
Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
+6
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Всего 4 отзыва в Кейптауне в категории "Набережная Виктории и Альфреда"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Набережная Виктории и Альфреда»
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Сейчас в Кейптауне в категории "Набережная Виктории и Альфреда" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 430. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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