Мои заказы

Экскурсии по фермам Кейптауна

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Кейптауне на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
Насладиться сельской эстетикой на исторической ферме, на винодельне и в винном поместье
«Бабилонсторен — историческая ферма и один из самых известных садов Южной Африки»
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
«По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго»
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
$1000 за человека
Прогулка по Стелленбошу, дегустация вин и посещение фермы жирафов
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Стелленбошу, дегустация вин и посещение фермы жирафов
Вдохновляющее путешествие по Стелленбошу из Кейптауна
«Обед — в ресторане на винной ферме»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $380 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Из Кейптауна - в сердце винных долин
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным в общении. С первых
читать дальшеуменьшить

минут создал комфортную и спокойную атмосферу, благодаря чему вся поездка прошла легко и с удовольствием. Всё было организовано чётко и без лишней суеты. Остались только самые приятные впечатления. Рекомендую!

Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Экспедиция странноватая немного. С нами был Константин (не организатор, фото которого тут можно наблюдать, а другой), и он молодец, старается
читать дальшеуменьшить

рассказать о стране всё и заинтересовать в ней людей. Но сама программа не совсем соответствует действительности.
- Лагуна и животные ЮАР. Написано, что заедем в национальный парк, и это нужно читать так, что мы будем ехать по парку, и по дороге в окно вы сможете увидеть животных. Никаких специальных заездов на посмотреть животных в программе нет. Лагуна странная, заехали туда на 20 минут разок макнуться в океан. Там даже переодеться негде, не понятно, зачем этот пункт в программе вообще.
- Африканский Санторини и лобстеры. Рыбацкая деревня действительно красивая, но рассказать конкретно о ней гиду было нечего. Поэтому мы минут десять по ней походили и пошли есть лобстеров. Кажется, что когда на экскурсии вас завозят в какое-то место, вам о нём рассказывают и что-то показывают, но мы сюда заехали поесть лобстеров.
Надо обязательно упоминать, что во время этого обеда, напитков не предусмотрено. В организационных деталях написано, что всё включено, но вот тут напитков нет вообще. Дуэйн с удивлением нам сказал, что вообще-то всегда туристы приезжают со своими.
- Ферма Джулиана. Тут никаких вопросов нет. Ферма шикарная, Джулиан тоже. Съездите на закат, поужинаете, поговорите с Джулианом. Тут надо понимать, что внутри фермы уже просто атмосферно, никакой программы нет, поэтому без знания английского взаимодействовать с хозяином будет проблематично. Константин очень старался успевать для всех всё переводить, но помимо нашей группы из четырёх человек, на ферме были ещё три посетителя, разговоров было много, поэтому перевести всё было нереально.
- Завтрак и возвращение. Написано, что желающие могут покататься на лошадях, покормить барашков и всё такое, но это не совсем правда. Про лошадей Джулиана надо предупреждать за два дня, а все остальные прелести могут быть доступны, а могут быть и нет, потому что ферма живёт своей жизнью, и тут настраиваться на какие-то конкретные вещи будет неправильно.

В целом, экскурсия воспринимается восхитительно, благодаря Джулиану и его ферме. Однако вся программа до неё вызывает лёгкое недоумение и ощущается довольно скомкано.

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Константин, Виктор и Алексей!
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой
читать дальшеуменьшить

атмосфере 18-го века❤️ Безусловно останется в памяти как одно из самых ярких воспоминаний из ЮАР.
Спасибо за безукоризненную организацию и общение🫶 Джулиан невероятно интересный человек, который восхищает! Человек который живет своим делом, фермой, домом.. гостями.
Очень хотелось остаться на дольше, где отдыхаешь душой✨ Однажды, я сюда еще вернусь💫 Всем путешественникам настоятельно рекомендую задержаться на пару дней и съездить к Джулиану в гости… и почувствовать эту атмосферу🔥 Фото внутри дома не выкладываю, это нужно увидеть и прочувствовать 😉

Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!+4
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Константин, Виктор и Алексей!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Кейптауне в категории "На ферму"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На ферму»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Кейптауна - в сердце винных долин;
  2. Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено);
  3. Прогулка по Стелленбошу, дегустация вин и посещение фермы жирафов.
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Столовая гора;
  2. Малайский квартал;
  3. Пляж Болдерс;
  4. Мыс Доброй Надежды;
  5. Набережная;
  6. Пляж Нордхук;
  7. Сигнал-Хилл;
  8. Заповедник «Аквила»;
  9. Набережная Виктории и Альфреда.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 1000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на ферму, 3 ⭐ отзыва, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь