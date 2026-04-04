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Индивидуальная
до 2 чел.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
Насладиться сельской эстетикой на исторической ферме, на винодельне и в винном поместье
«Бабилонсторен — историческая ферма и один из самых известных садов Южной Африки»
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
«По пути на ферму мы заедем в национальный парк: здесь можно будет искупаться в голубой лагуне и, если повезёт, понаблюдать за зебрами, антилопами, черепахами и даже фламинго»
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
$1000 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Стелленбошу, дегустация вин и посещение фермы жирафов
Вдохновляющее путешествие по Стелленбошу из Кейптауна
«Обед — в ресторане на винной ферме»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Отличная экскурсия и высокий уровень сервиса! Игорь приехал точно вовремя, был очень доброжелательным, внимательным и приятным в общении. С первых
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И
Экспедиция странноватая немного. С нами был Константин (не организатор, фото которого тут можно наблюдать, а другой), и он молодец, старается
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Константин, Виктор и Алексей!
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой
Благодарю вас за незабываемые эмоции и впечатления проведенные в компании Джулиана в его невероятном доме, в особой
+4
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Всего 3 отзыва в Кейптауне в категории "На ферму"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На ферму»
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Сейчас в Кейптауне в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 1000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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