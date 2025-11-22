Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
«Мы прогуляемся по улицам старинного города, которые сохранили самобытность и голландский стиль»
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
«Вы прогуляетесь по центральным улицам Стелленбоша — одного из старейших и красивейших городов Южной Африки»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна
Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл22 ноября 2025Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
- DDenis21 ноября 2025Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
- ЛЛиза19 ноября 2025Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
- ЮЮлия16 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
- ААлександра15 ноября 2025Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
Обязательно к посещению
- ИИгорь2 ноября 2025Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
- ВВиктория19 сентября 2025С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
- ННина15 сентября 2025Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
- ННаталья29 августа 2025Очень довольны выбором нашего проводника в Кейптауне. Помимо того, что Игорь прекрасно знает историю и культуру ЮАР, город и Капский
- РРинат18 августа 202510 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
- ЕЕлена5 августа 2025Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
- ААндрей10 июля 2025Увлечённый местной тематикой рассказчик.
Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
Исключительно приятный собеседник.
Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
Впечатления - огонь!
A MUST!
- ЕЕлена27 мая 2025Брали у Игоря две экскурсии - обзорную по Кейптауну и сафари-тур в заповеднике Аквила. Всем остались очень довольны. Игорь - пунктуальный, эрудированный гид и отличный водитель. Рекомендуем!
- ВВладимир28 апреля 2025Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
