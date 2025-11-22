Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кейптауна

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
«Мы прогуляемся по улицам старинного города, которые сохранили самобытность и голландский стиль»
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
«Вы прогуляетесь по центральным улицам Стелленбоша — одного из старейших и красивейших городов Южной Африки»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна
Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    22 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
    читать дальше

    четко по плану. Отдельное спасибо Виктору: это не просто гид, а прекрасный и эрудированный собеседник. Мы узнали массу интересного о реальной жизни в ЮАР, о людях и традициях. Смело рекомендую этот тур!

    Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. ОрганизацияПоездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. ОрганизацияПоездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация
  • D
    Denis
    21 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
    Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
    Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
    Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но еслиСамая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но еслиСамая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но еслиСамая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если
  • Л
    Лиза
    19 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
    читать дальше

    городу, особенно приятно было получить памятный подарок:)

    Сами винодельни потрясающие, очень рады, что рядом был человек, который знает историю, разбирается в винах и любит кейптаун ❤️ однозначно рекомендуем этот экспириенс

    Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весьПотрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
    читать дальше

    и быте местных виноделен. Сразу появилось желание переехать в эти края на совсем. Очень благодарим и однозначно рекомендуем в посещению 🙏❤️🔥

  • А
    Александра
    15 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
    Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
    Обязательно к посещению
    Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает иПрекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает иПрекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает иПрекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает иПрекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает иПрекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и
  • И
    Игорь
    2 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
  • В
    Виктория
    19 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
    читать дальше

    Виктору за подбор этих прекрасных мест, с живописными территориями и небольшим количеством туристов. Очень рекомендуем тем, кто хочет продегустировать разнообразное вино и насладиться красивыми видами.

    С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно заС Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за
  • Н
    Нина
    15 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
    читать дальше

    Нам все очень понравилось, мы рекомендуем эту экскурсию всем любителям вина, чтобы познакомиться с виноделием этого региона и просто хорошо провести время. От всей души спасибо! С радостью вернемся вновь!

    Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историюСпасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю
  • Н
    Наталья
    29 августа 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Очень довольны выбором нашего проводника в Кейптауне. Помимо того, что Игорь прекрасно знает историю и культуру ЮАР, город и Капский
    читать дальше

    регион, с ним ты чувствуешь себя как за каменной стеной и не беспокоишься о вопросах безопасности. Он уже побеспокоился за тебя обо всем😊
    Наше максимально комфортное пребывание в Кейптауне во многом его заслуга. Пунктуальность, внимательность к организационным деталям, интересные локации, хорошее настроение, повышенный порог терпения к детям, когда у родителей его уже не хватает))) Спасибо от всей нашей семьи, и лучшие рекомендации для следующих путешественников!

  • Р
    Ринат
    18 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
    10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги
  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
    Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
    читать дальше

    и адаптирующийся под потребности клиентов. Очень импонировало знание локации уже как местного жителя. Много интересной информации и деталей для лучшего понимания страны.

  • А
    Андрей
    10 июля 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Увлечённый местной тематикой рассказчик.
    Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
    Исключительно приятный собеседник.
    Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
    Впечатления - огонь!
    A MUST!
    Увлечённый местной тематикой рассказчикУвлечённый местной тематикой рассказчикУвлечённый местной тематикой рассказчикУвлечённый местной тематикой рассказчик
  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Брали у Игоря две экскурсии - обзорную по Кейптауну и сафари-тур в заповеднике Аквила. Всем остались очень довольны. Игорь - пунктуальный, эрудированный гид и отличный водитель. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    28 апреля 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
    читать дальше

    туда поднялись было ни ветерка. Игорь нам посоветовал как наиболее оптимально всё пройти чтобы увидеть Кейптаун и окрестности с наилучшего ракурса. Экскурсия по городу и его история заставили нас полюбить Кейптаун.

    Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и наВторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
  2. Винодельни Западного Кейпа
  3. Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 400. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кейптауна. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод