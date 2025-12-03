Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 декабря 2025Мы впервые в Африке! В ЮАР и сам Кейп Таун мечтали приехать несколько лет… И вот, этот момент наступил… Как
- EElena23 ноября 2025Все супер! Идеальный маршрут, прекрасный день
- ККирилл22 ноября 2025Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
- DDenis21 ноября 2025Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
- DDenis20 ноября 2025Отличная экскурсия. Наш гид, Елена, прекрасно знает историю Кейптауна, говорит на нескольких языках и подскажет тонкости пребывания в городе. Прекрасный выбор для старта вашего путешествия по ЮАР. Энкоси какула)
- ЛЛиза19 ноября 2025Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
- ЮЮлия16 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
- ААлександра15 ноября 2025Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
Обязательно к посещению
- ИИгорь2 ноября 2025Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
- ВВиктория19 сентября 2025С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
- ННина15 сентября 2025Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
- РРинат18 августа 202510 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
- ЕЕлена5 августа 2025Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
- ННаталья31 июля 2025Игорь, спасибо огромное за незабываемую экскурсию!
Игорь прекрасный расказчик, очень доступно с юмором делился с нами
Разными интересными историями!
Прекрасный легкий человек!
Выстроил нам
- ААндрей10 июля 2025Увлечённый местной тематикой рассказчик.
Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
Исключительно приятный собеседник.
Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
Впечатления - огонь!
A MUST!
- ААндрей9 июля 2025A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на
- ВВиталий13 июня 2025Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
- ААлексей10 июня 2025Всё отлично! Ольга - хороший гид.
- ММария7 июня 2025Мы были в полном восторге от экскурсии с Игорем! Это не просто гид — это человек, который действительно любит своё
- ППавел4 июня 2025Мы с женой ездили с Игорем на экскурсию на мыс Доброй Надежды и остались в полном восторге! Игорь очень гибкий
