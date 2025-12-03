Мои заказы

Необычные дома в Кейптауне

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Кейптауне на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы впервые в Африке! В ЮАР и сам Кейп Таун мечтали приехать несколько лет… И вот, этот момент наступил… Как
    читать дальше

    говорится, страна" зашла". У нас в кейсе 68 стран… Нас уже мало чем можно удивить. Но это путешествие не забываемо. . В том числе благодаря Игорю Николаеву, который был с нами несколько дней. Такого восторга не испытывали давненько. Игорь отличный гид, много знает о предмете и умеет подать… Кроме того, добродушный и открытый человек. . Отличный водитель. Это важно… Огромная благодарность ему! Мы обязательно вернемся и, надеемся, продолжим знакомство с этой уникальной страной, людьми … Вместе с Игорем!!! Удачи и процветания!

  • E
    Elena
    23 ноября 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Все супер! Идеальный маршрут, прекрасный день
  • К
    Кирилл
    22 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
    читать дальше

    четко по плану. Отдельное спасибо Виктору: это не просто гид, а прекрасный и эрудированный собеседник. Мы узнали массу интересного о реальной жизни в ЮАР, о людях и традициях. Смело рекомендую этот тур!

  • D
    Denis
    21 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
    Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
    Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
  • D
    Denis
    20 ноября 2025
    История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
    Отличная экскурсия. Наш гид, Елена, прекрасно знает историю Кейптауна, говорит на нескольких языках и подскажет тонкости пребывания в городе. Прекрасный выбор для старта вашего путешествия по ЮАР. Энкоси какула)
  • Л
    Лиза
    19 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
    читать дальше

    городу, особенно приятно было получить памятный подарок:)

    Сами винодельни потрясающие, очень рады, что рядом был человек, который знает историю, разбирается в винах и любит кейптаун ❤️ однозначно рекомендуем этот экспириенс

  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
    читать дальше

    и быте местных виноделен. Сразу появилось желание переехать в эти края на совсем. Очень благодарим и однозначно рекомендуем в посещению 🙏❤️🔥

  • А
    Александра
    15 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
    Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
    Обязательно к посещению
  • И
    Игорь
    2 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
  • В
    Виктория
    19 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
    читать дальше

    Виктору за подбор этих прекрасных мест, с живописными территориями и небольшим количеством туристов. Очень рекомендуем тем, кто хочет продегустировать разнообразное вино и насладиться красивыми видами.

  • Н
    Нина
    15 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
    читать дальше

    Нам все очень понравилось, мы рекомендуем эту экскурсию всем любителям вина, чтобы познакомиться с виноделием этого региона и просто хорошо провести время. От всей души спасибо! С радостью вернемся вновь!

  • Р
    Ринат
    18 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
    Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
    читать дальше

    и адаптирующийся под потребности клиентов. Очень импонировало знание локации уже как местного жителя. Много интересной информации и деталей для лучшего понимания страны.

  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Игорь, спасибо огромное за незабываемую экскурсию!
    Игорь прекрасный расказчик, очень доступно с юмором делился с нами
    Разными интересными историями!
    Прекрасный легкий человек!
    Выстроил нам
    читать дальше

    отличный панорамный маршрут!
    Порекомендовал нам отличный ресторан.
    Вся семья в полном восторге!
    Игорь, влюбил нас в Кейптаун,
    Будем пересматривать фотографии, вспоминать и готовиться к следущей поездке!
    Так много всего можно посмотреть!
    Нам очень понравилась погода в этом периоде, днем солнечно, ночью прохладно, немного людей!
    Рекомендую Игоря 100%!
    Наталья Бармина.

  • А
    Андрей
    10 июля 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Увлечённый местной тематикой рассказчик.
    Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
    Исключительно приятный собеседник.
    Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
    Впечатления - огонь!
    A MUST!
  • А
    Андрей
    9 июля 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на
    читать дальше

    автобусах.
    Ольга - максимально клиентоориентированная, приятная в общении, более 20 лет живущая в Кейптауне дама. Досконально осведомлена обо всех местных особенностях, что исключительно полезно.
    Ожидания оправдались сторицей!

  • В
    Виталий
    13 июня 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
  • А
    Алексей
    10 июня 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Всё отлично! Ольга - хороший гид.
  • М
    Мария
    7 июня 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы были в полном восторге от экскурсии с Игорем! Это не просто гид — это человек, который действительно любит своё
    читать дальше

    дело и вкладывает душу в каждую деталь. Всё было организовано безупречно, видно, что Игорь тщательно готовится к каждой экскурсии — он знает местность вдоль и поперёк, делится не только фактами, но и историями, которые нигде не прочитаешь. И главное — ему действительно не всё равно. Он искренне хочет, чтобы гости остались довольны, и делает всё для этого. Рекомендуем от всей души!

  • П
    Павел
    4 июня 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы с женой ездили с Игорем на экскурсию на мыс Доброй Надежды и остались в полном восторге! Игорь очень гибкий
    читать дальше

    человек — подстроился под все наши запросы и пожелания. Взаимодействие было супер комфортным — нас забрали с отеля, вернули обратно, обеспечили уютные перемещения в машине и максимальное внимание к нашим потребностям) Показали безумно красивые туристические и «секретные» локации с точным таймингом и без толп. По дороге удалось встретить целый зоопарк)) Также порадовали отличные рекомендации по еде. Не могу не отметить идеальный баланс исторической справки и житейской локальной мудрости) С Игорем было спокойно, безопасно и душевно. Экскурсия запомнится положительными впечатлениями на всю жизнь!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Узнать и полюбить Кейптаун
  2. Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
  3. ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
  4. К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
  5. История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 390 до 504. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 65 ⭐ отзывов, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль