Побывать на краю света, познакомиться с обитателями Африки и выпить чай в гостях у местного жителя
Всего за 1 день вы откроете для себя ЮАР, побываете в самых интересных местах, окунётесь в местную культуру и историю.
Вы увидите «ослиных» пингвинов и морских котиков, побываете в гостях у южноафриканца, проедете по самой красивой дороге в мире и почувствуете себя героями фильма, у которых цель — добраться до края света.
Вы увидите «ослиных» пингвинов и морских котиков, побываете в гостях у южноафриканца, проедете по самой красивой дороге в мире и почувствуете себя героями фильма, у которых цель — добраться до края света.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём наше путешествие со знакомства с пригородом Кейптауна — портовым городком Хаут Бэй. Понаблюдаем, как моряки возвращаются с рыбалки и привозят голубых акул, огромных тунцов и других океанских обитателей, а морские котики жалобно требуют свою долю. Мы их покормим, а затем отправимся в круиз к острову с колонией капских котиков. Посмотрим, как они живут, охотятся, играют.
- Далее мы поедем по одной из самых красивых дорог мира — да, она в топ-10! Пофотографируемся, погуляем и неспешно прокатимся среди скал с потрясающим видом на океан и бесконечно длинный белоснежный пляж Нордхук. Затем спустимся к нему, поищем морских обитателей в прибрежных камнях и, если захотите, искупаемся.
- Далее, если экскурсия проходит в выходные или пятницу, поедем в местечко под названием The Scone Shack. Там вы познакомитесь с человеком, который живёт на краю света. Вместе со своей командой он создал уникальный мир с чаем и десертами, которые вы сможете попробовать. Если поездка будет в будний день, отправимся в городок Скарборо с лучшими видами и потрясающими дюнами. Поищем там мидий и медуз.
- В финале доберёмся до мыса Доброй Надежды — места, в которое стремятся попасть мечтатели и путешественники со всего мира. Вы окажетесь буквально на краю света — на самой крайней юго-западной точке Африки!
- На обратном пути заедем посмотреть на пингвинов на знаменитый пингвиний пляж. И, если повезёт, также познакомимся с дальними родственниками слонов — даманами.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Какие легенды существуют о Летучем голландце;
- Правда ли мыс был последней надеждой для португальцев;
- Как появился Кейптаун;
- Почему африканских пингвинов называют «ослиными»;
- Что делают в Африке пингвины и морские котики
- В чем уникальность природы мыса;
- И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi A5
- Можем скорректировать программу в зависимости от ваших пожеланий
Дополнительные расходы
- Мыс Доброй Надежды — 370 рендов/чел.
- Пингвиний пляж — 180 рендов/чел., но можем и пробраться на нетуристический пляж (бесплатно)
- Обед. Однако возможно он не понадобится, так как я прихвачу с собой традиционный билтонг (вяленое мясо), макадамию и воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Меня зовут Константин и я веду самый популярный среди русского комьюнити телеграм канал «Кейптауниан». Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!
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