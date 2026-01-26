Всего за один день вы сможете посетить самые интересные места Кейптауна и его окрестностей.
Путешествие начнётся с портового городка Хаут Бэй, где вы увидите, как моряки возвращаются с рыбалки, а морские
Путешествие начнётся с портового городка Хаут Бэй, где вы увидите, как моряки возвращаются с рыбалки, а морские
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Круиз к острову капских котиков
- 🐧 Встреча с ослиными пингвинами
- 🚗 Поездка по красивейшей дороге
- 🌅 Потрясающие виды на океан
- 🍰 Уникальные местные десерты
Что можно увидеть
- Хаут Бэй
- Остров капских котиков
- Пляж Нордхук
- The Scone Shack
- Скарборо
- Мыс Доброй Надежды
- Пингвиний пляж
Описание экскурсии
- Начнём наше путешествие со знакомства с пригородом Кейптауна — портовым городком Хаут Бэй. Понаблюдаем, как моряки возвращаются с рыбалки и привозят голубых акул, огромных тунцов и других океанских обитателей, а морские котики жалобно требуют свою долю.
- Далее мы поедем по одной из самых красивых дорог мира — да, она в топ-10! Пофотографируемся, погуляем и неспешно прокатимся среди скал с потрясающим видом на океан и бесконечно длинный белоснежный пляж Нордхук. Затем спустимся к нему, поищем морских обитателей в прибрежных камнях и, если захотите, искупаемся.
- Далее, если экскурсия проходит в выходные или пятницу, поедем в местечко под названием The Scone Shack. Там вы познакомитесь с человеком, который живёт на краю света. Вместе со своей командой он создал уникальный мир с чаем и десертами, которые вы сможете попробовать. Если поездка будет в будний день, отправимся в городок Скарборо с лучшими видами и потрясающими дюнами. Поищем там мидий и медуз.
- В финале доберёмся до мыса Доброй Надежды — места, в которое стремятся попасть мечтатели и путешественники со всего мира. Вы окажетесь буквально на краю света — на самой крайней юго-западной точке Африки!
- На обратном пути заедем посмотреть на пингвинов на знаменитый пингвиний пляж. И, если повезёт, также познакомимся с дальними родственниками слонов — даманами.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Какие легенды существуют о Летучем голландце;
- Правда ли мыс был последней надеждой для португальцев;
- Как появился Кейптаун;
- Почему африканских пингвинов называют «ослиными»;
- Что делают в Африке пингвины и морские котики
- В чем уникальность природы мыса;
- И многое другое!
Организационные детали
- Мы принимаем только новые доллары, либо перевод рублями
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях
- Можем скорректировать программу в зависимости от ваших пожеланий
Дополнительные расходы
- Мыс Доброй Надежды — 455 рэндов за чел.
- Пингвиний пляж — 215 рэндов за чел.
- Обед. Однако возможно он не понадобится, так как я прихвачу с собой традиционный билтонг (вяленое мясо), макадамию и воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 468 туристов
Меня зовут Константин, и я веду самый популярный среди русского комьюнити в ЮАР телеграм-канал. Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной Африки с 17-го века по сей день. Замечательное путешествие, которое навсегда останется в памяти.
+2
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М
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации до невероятной природы, которую нужно видеть своими глазами! 🤩
Отдельный восторг — наш гид Мария!
Отдельный восторг — наш гид Мария!
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S
Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под большим впечатлением. Мария предупредила о погодных условиях, забрали и привезли к отелю, посетили все локации, которые хотели, да и, в принципе, очень понравилась как человек. Большое спасибо! 😊
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Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у неё очень хорошая энергия, это восторг! Маршрут составлен таким образом, что мы посмотрели все
+1
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Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Это был день, полный ярких впечатлений и удивительных открытий.
Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание
Это был день, полный ярких впечатлений и удивительных открытий.
Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание
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Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки рассказами о местных жителях, о городе и стране, показывая места, в которые сами мы
+1
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