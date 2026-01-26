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без спешки, Мария рассказала интересные именно мне вещи, то есть, ее знания настолько глубокие, что она легко настраивала информацию именно для меня. Видно, что человек интересующийся и очень много знает о месте. От географии и исторических дат, до названий эндемиков, она интересно рассказывала о повадках местных обитателей, и не только животных)) Она знает все инстаграмные споты, а также мы видели антилоп, страусов и котиков, помимо запланированных пингвинов. Кроме того, Мария прекрасно водит автомобиль, и делала классные фотки на мой айфон😍 Путешествие прошло замечательно, закончили мы как раз под закатный тачдаун на красивейшей дороге с мыса обратно в Кейптаун. Я очень рекомендую всем Марию как гида в вашем путешествии. Маша, от души! Спасибо Вам!