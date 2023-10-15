Константин — ваша команда гидов в Кейптауне

Меня зовут Константин и я веду самый популярный среди русского комьюнити телеграм канал «Кейптауниан». Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!

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