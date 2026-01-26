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Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды

Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Всего за один день вы сможете посетить самые интересные места Кейптауна и его окрестностей.

Путешествие начнётся с портового городка Хаут Бэй, где вы увидите, как моряки возвращаются с рыбалки, а морские
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котики требуют свою долю. Затем отправитесь в круиз к острову с колонией капских котиков. Далее вас ждёт поездка по одной из самых красивых дорог мира с остановкой на пляже Нордхук. В зависимости от дня недели, вы посетите The Scone Shack или городок Скарборо. В финале экскурсии вы окажетесь на мысе Доброй Надежды и посетите пингвиний пляж

4.8
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Круиз к острову капских котиков
  • 🐧 Встреча с ослиными пингвинами
  • 🚗 Поездка по красивейшей дороге
  • 🌅 Потрясающие виды на океан
  • 🍰 Уникальные местные десерты
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды

Что можно увидеть

  • Хаут Бэй
  • Остров капских котиков
  • Пляж Нордхук
  • The Scone Shack
  • Скарборо
  • Мыс Доброй Надежды
  • Пингвиний пляж

Описание экскурсии

  • Начнём наше путешествие со знакомства с пригородом Кейптауна — портовым городком Хаут Бэй. Понаблюдаем, как моряки возвращаются с рыбалки и привозят голубых акул, огромных тунцов и других океанских обитателей, а морские котики жалобно требуют свою долю.
  • Далее мы поедем по одной из самых красивых дорог мира — да, она в топ-10! Пофотографируемся, погуляем и неспешно прокатимся среди скал с потрясающим видом на океан и бесконечно длинный белоснежный пляж Нордхук. Затем спустимся к нему, поищем морских обитателей в прибрежных камнях и, если захотите, искупаемся.
  • Далее, если экскурсия проходит в выходные или пятницу, поедем в местечко под названием The Scone Shack. Там вы познакомитесь с человеком, который живёт на краю света. Вместе со своей командой он создал уникальный мир с чаем и десертами, которые вы сможете попробовать. Если поездка будет в будний день, отправимся в городок Скарборо с лучшими видами и потрясающими дюнами. Поищем там мидий и медуз.
  • В финале доберёмся до мыса Доброй Надежды — места, в которое стремятся попасть мечтатели и путешественники со всего мира. Вы окажетесь буквально на краю света — на самой крайней юго-западной точке Африки!
  • На обратном пути заедем посмотреть на пингвинов на знаменитый пингвиний пляж. И, если повезёт, также познакомимся с дальними родственниками слонов — даманами.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Какие легенды существуют о Летучем голландце;
  • Правда ли мыс был последней надеждой для португальцев;
  • Как появился Кейптаун;
  • Почему африканских пингвинов называют «ослиными»;
  • Что делают в Африке пингвины и морские котики
  • В чем уникальность природы мыса;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Мы принимаем только новые доллары, либо перевод рублями
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях
  • Можем скорректировать программу в зависимости от ваших пожеланий

Дополнительные расходы

  • Мыс Доброй Надежды — 455 рэндов за чел.
  • Пингвиний пляж — 215 рэндов за чел.
  • Обед. Однако возможно он не понадобится, так как я прихвачу с собой традиционный билтонг (вяленое мясо), макадамию и воду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 468 туристов
Меня зовут Константин, и я веду самый популярный среди русского комьюнити в ЮАР телеграм-канал. Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
3
2
1
Мария
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной Африки с 17-го века по сей день. Замечательное путешествие, которое навсегда останется в памяти.
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Константин выбирал чудесные локации, красивейшие виды, знаменательные места. Я даже искупалась с пингвинами в Атлантическом океане. И в конце экскурсии мы посетили прекрасный ресторан на берегу океана с вкусными и недорогими блюдами! Константин прекрасный рассказчик, знает и любит историю и культуру ЮАР. Рекомендую данную экскурсию и данного гида-экскурсовода!

Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной+2
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
Экскурсию проводил Константин. Практически 12 часов мы ездили по локациям, и Константин рассказал всю историю Ажной
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М
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации до невероятной природы, которую нужно видеть своими глазами! 🤩

Отдельный восторг — наш гид Мария!
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😍 Её знания, искренность и умение рассказывать истории покорили нас. Это не просто «водитель», а настоящий проводник в мир интересных фактов и эмоций. Она продумала маршрут под наши желания, терпеливо отвечала на все вопросы и создала невероятно комфортную атмосферу! 🙏

Всё было на высоте: удобное время, комфортный автомобиль, забота о деталях. А главное — море эмоций: очаровательные пингвины, страусы, антилопы и морской котик у мыса Доброй Надежды. 😃

Экскурсия удалась на 1000%! Рекомендуем от всей души — команда, которая любит своё дело и дарит незабываемые впечатления. Спасибо за этот день! 👍👍👍

Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящее потрясение! Этот день идеален во всем: от организации
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S
Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под большим впечатлением. Мария предупредила о погодных условиях, забрали и привезли к отелю, посетили все локации, которые хотели, да и, в принципе, очень понравилась как человек. Большое спасибо! 😊
Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под
Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность гиду Марии! Экскурсия прошла на 100 из 10! Мы под
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Марина
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у неё очень хорошая энергия, это восторг! Маршрут составлен таким образом, что мы посмотрели все
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без спешки, Мария рассказала интересные именно мне вещи, то есть, ее знания настолько глубокие, что она легко настраивала информацию именно для меня. Видно, что человек интересующийся и очень много знает о месте. От географии и исторических дат, до названий эндемиков, она интересно рассказывала о повадках местных обитателей, и не только животных)) Она знает все инстаграмные споты, а также мы видели антилоп, страусов и котиков, помимо запланированных пингвинов. Кроме того, Мария прекрасно водит автомобиль, и делала классные фотки на мой айфон😍 Путешествие прошло замечательно, закончили мы как раз под закатный тачдаун на красивейшей дороге с мыса обратно в Кейптаун. Я очень рекомендую всем Марию как гида в вашем путешествии. Маша, от души! Спасибо Вам!

Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у+1
Большое спасибо за тур 🩵🤍💖! Гид Мария просто лучшая! Мария невероятно знающая, эрудированная и доброжелательная, у
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Xenia
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Это был день, полный ярких впечатлений и удивительных открытий.
Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание
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о ее красотах и истории сделали путешествие по-настоящему уникальным.
Спасибо за Вашу заботу, внимание к деталям и теплую атмосферу, которую Вы создали для нас в течение всего дня. Это было не только путешествие, но и настоящее приключение, которое мы запомним. Отдельна благодарность за то, что Вы могли с такой легкостью переключаться между русским и английским языком.

Пожалуй, не было вопроса, на который бы Елена не ответила, всё было очень профессионально, заботливо, с душой!
Благодарю также всю команду за креативность и возможность безопасно побывать в небезопасных местах, увидеть жизнь не из окна туристического автобуса! Дальнейших вам успехов!

С наилучшими пожеланиями, Ксения

Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
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Валерия
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки рассказами о местных жителях, о городе и стране, показывая места, в которые сами мы
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никогда не поехали, потому что не узнали бы о них. Какие то маленькие уютные кафе и бары, пляжы, обрывы, пещеры… Ну и конечно заявленные котики, пингвины и мыс тоже были! Весь день с нами провел Лео (русскоязычный гибели) - мы остались очень довольны! Он веселый, интересный рассказчик, хороший водитель и просто классный человек)) шел нам на уступки, когда мы отходили от плана поездки, за что мы очень ему благодарны. Будто со старым другом провели время.
Очень советую экскурсию тем, кто хочет за одинь день получить эмоций как за неделю) ребята классно все организовали, экскурсия безусловно стоит своих денег!

Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки+1
Экскурсия - восторг! Весь день нам показывали Кейптаун и окрестности с другой стороны, сопровождая красивые картинки
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