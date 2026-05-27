Эта программа объединяет природу, историческое наследие Стелленбоша и гастрономическую культуру региона. Мы начнём день с ярких эмоций на ферме жирафов.
Продолжим неспешной прогулкой по одному из самых атмосферных городов Южной Африки с музеями, архитектурой и университетским духом. И завершим знакомством с легендарными напитками региона.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля в Кейптауне
Комфортный трансфер в сторону винных долин. В пути — живописные пейзажи и рассказы о регионе.
10:30–11:30 — ферма жирафов
Знакомство со «звёздным» жирафом: кормление, фото и интересные факты о животных.
12:00–13:00 — прогулка по Стелленбошу
Пройдём по историческим улицам в тени вековых дубов, познакомимся с колониальной архитектурой и атмосферой университетского города. И посетим Stellenbosch Village Museum — исторические дома 18–20 веков с подлинными интерьерами.
13:30–15:30 — переезд на одну из лучших дистиллерий региона
- Дегустация южноафриканских бренди (возможен формат Brandy & Chocolate Tasting)
- Обед — в ресторане на винной ферме
17:00 — возвращение в Кейптаун
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Volvo V40, Volkswagen Polo. В стоимость входит трансфер и питьевая вода по пути
- По запросу можем провести экскурсию на минивэне — подробности в переписке
- Оплатить остаток стоимости можно наличными рэндами, новыми долларами, переводом на российскую карту в рублях
- По желанию дегустацию бренди можно заменить на винную дегустацию с посещением винных ферм: Delaire Graff (входит в список World’s Best Vineyards 2023), Babylonstoren, Tokara и Fairview — на выбор
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Кормление жирафов — от 350 рэндов ($22) взрослый, от 200 ($12,5) детский от 5 до 17 лет
- Village Museum в Стелленбоше — 40 рэндов ($2,5) за чел.
- Дегустация бренди — от 60 ($3,7) до 120 рэндов ($7,5) за чел.
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
