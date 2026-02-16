Индивидуальная
Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время
Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
«По желанию вы посетите Музей рабства, который помогает глубже понять сложную и важную часть истории страны»
Бренди, истории и звёздный жираф
Вдохновляющее путешествие по Стелленбошу из Кейптауна
«Продолжим неспешной прогулкой по одному из самых атмосферных городов Южной Африки с музеями, архитектурой и университетским духом»
Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки
Путешествие из Кейптауна с историями о гугенотах, разговорами об искусстве и винными дегустациями
«По желанию можем посетить музей»
