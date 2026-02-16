Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Кейптауне на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город «По желанию вы посетите Музей рабства, который помогает глубже понять сложную и важную часть истории страны» $390 за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Бренди, истории и звёздный жираф Вдохновляющее путешествие по Стелленбошу из Кейптауна «Продолжим неспешной прогулкой по одному из самых атмосферных городов Южной Африки с музеями, архитектурой и университетским духом» $400 за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки Путешествие из Кейптауна с историями о гугенотах, разговорами об искусстве и винными дегустациями Начало: От вашего отеля «По желанию можем посетить музей» $400 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Кейптауна

