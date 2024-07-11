Винодельни Западного Кейпа

5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Индивидуальный подход и маршрут
- 🏞 Живописные виды и исторические места
- 🍇 Дегустации уникальных вин
- 👨🏫 Узнайте о терруаре и виноделии
- 🚗 Трансфер и гид включены
Что можно увидеть
- La-Motte
- Grande Provence Wine Estate
- Chamonix Wine Farm
- Boschendal Wine Estate
- Alluvia Boutique Winery
- Delaire Graff Estate
- Groot Constantia
- Klein Constantia Estate
Описание экскурсии
Регион Франшхук
Вы посетите живописный городок Франшхук. Познакомитесь с историей региона и его французским наследием. Продегустируете вина в самых интересных винодельнях, например, в поместье La-Motte, Grande Provence Wine Estate или Chamonix Wine Farm. Мы поговорим о терруаре — уникальном сочетании почвы, климата и местности, которое определяет вкус вин каждого региона.
Регион Стелленбош
Вы прогуляетесь по центральным улицам Стелленбоша — одного из старейших и красивейших городов Южной Африки. Узнаете о его истории и архитектуре. Продегустируете вина в знаменитых винодельнях региона, например, Boschendal Wine Estate, Alluvia Boutique Winery или Delaire Graff Estate.
Регион Констанция
Вы увидите старейшую винодельню Южной Африки — Groot Constantia, основанную в 1685 году. Или по желанию окажетесь на живописной Klein Constantia Estate и попробуете вина, которые прославили регион.
Для любителей красных или белых вин можем составить индивидуальные маршруты:
- Для ценителей красных сортов подберём винодельни, специализирующиеся на производстве выдающихся Каберне Совиньон, Мерло, Сира и местного сорта Пинотаж
- Если вы предпочитаете белые вина, составим маршрут с акцентом на винодельни, известные своими Совиньон Блан, Шардоне и Шенен Блан
Вы узнаете:
- Как виноделы приспосабливаются к особенностям земли, чтобы создавать неповторимые вина
- Как каждая винодельня находит особый стиль и как традиции сочетаются с новыми идеями
- Как виноделие повлияло на местные жизнь и культуру
- Как лучше почувствовать аромат и вкус вина
Кому подойдёт экскурсия
- Ценителям индивидуального подхода, которые предпочитают путешествовать по собственному сценарию
- Любителям вина и гастрономии, которые хотят ближе познакомиться с винной культурой Южной Африки и узнать о нюансах производства вина
- Путешественникам, ограниченным во времени. Можно организовать винное приключение за несколько часов перед вылетом или сразу после прилёта
- Любителям аутентичных мест. На экскурсии можно посетить семейные винодельни и попробовать вина из редких автохтонных сортов винограда
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле KIA и услуги русскоговорящего гида. Если вам необходимо детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Дополнительно оплачиваются дегустации вин — €3–10/чел. и обед — €15–20/чел.
- Будут пешие прогулки по виноградникам и винодельням. Если у вас есть особые ограничения в передвижении, сообщите заранее, чтобы мы могли адаптировать маршрут соответствующим образом