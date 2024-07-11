Винодельни Западного Кейпа

Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
Эта экскурсия - дружеское путешествие в мир виноделия Западного Кейпа. Посетите живописный Франшхук, исторический Стелленбош и старейшую винодельню Констанции. Дегустации в поместьях La-Motte, Boschendal и Groot Constantia. Узнайте о терруаре,
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истории и архитектуре региона. Для любителей красных и белых вин возможны индивидуальные маршруты. В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются дегустации и обед. Пешие прогулки по виноградникам и винодельням. Идеально для ценителей вина, гастрономии и аутентичных мест

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Индивидуальный подход и маршрут
  2. 🏞 Живописные виды и исторические места
  3. 🍇 Дегустации уникальных вин
  4. 👨‍🏫 Узнайте о терруаре и виноделии
  5. 🚗 Трансфер и гид включены
Винодельни Западного Кейпа
Винодельни Западного Кейпа
Винодельни Западного Кейпа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • La-Motte
  • Grande Provence Wine Estate
  • Chamonix Wine Farm
  • Boschendal Wine Estate
  • Alluvia Boutique Winery
  • Delaire Graff Estate
  • Groot Constantia
  • Klein Constantia Estate

Описание экскурсии

Регион Франшхук

Вы посетите живописный городок Франшхук. Познакомитесь с историей региона и его французским наследием. Продегустируете вина в самых интересных винодельнях, например, в поместье La-Motte, Grande Provence Wine Estate или Chamonix Wine Farm. Мы поговорим о терруаре — уникальном сочетании почвы, климата и местности, которое определяет вкус вин каждого региона.

Регион Стелленбош

Вы прогуляетесь по центральным улицам Стелленбоша — одного из старейших и красивейших городов Южной Африки. Узнаете о его истории и архитектуре. Продегустируете вина в знаменитых винодельнях региона, например, Boschendal Wine Estate, Alluvia Boutique Winery или Delaire Graff Estate.

Регион Констанция

Вы увидите старейшую винодельню Южной Африки — Groot Constantia, основанную в 1685 году. Или по желанию окажетесь на живописной Klein Constantia Estate и попробуете вина, которые прославили регион.

Для любителей красных или белых вин можем составить индивидуальные маршруты:

  • Для ценителей красных сортов подберём винодельни, специализирующиеся на производстве выдающихся Каберне Совиньон, Мерло, Сира и местного сорта Пинотаж
  • Если вы предпочитаете белые вина, составим маршрут с акцентом на винодельни, известные своими Совиньон Блан, Шардоне и Шенен Блан

Вы узнаете:

  • Как виноделы приспосабливаются к особенностям земли, чтобы создавать неповторимые вина
  • Как каждая винодельня находит особый стиль и как традиции сочетаются с новыми идеями
  • Как виноделие повлияло на местные жизнь и культуру
  • Как лучше почувствовать аромат и вкус вина

Кому подойдёт экскурсия

  • Ценителям индивидуального подхода, которые предпочитают путешествовать по собственному сценарию
  • Любителям вина и гастрономии, которые хотят ближе познакомиться с винной культурой Южной Африки и узнать о нюансах производства вина
  • Путешественникам, ограниченным во времени. Можно организовать винное приключение за несколько часов перед вылетом или сразу после прилёта
  • Любителям аутентичных мест. На экскурсии можно посетить семейные винодельни и попробовать вина из редких автохтонных сортов винограда

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле KIA и услуги русскоговорящего гида. Если вам необходимо детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • Дополнительно оплачиваются дегустации вин — €3–10/чел. и обед — €15–20/чел.
  • Будут пешие прогулки по виноградникам и винодельням. Если у вас есть особые ограничения в передвижении, сообщите заранее, чтобы мы могли адаптировать маршрут соответствующим образом

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньСкидкиВинодельни

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