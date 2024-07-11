Винодельни Западного Кейпа

Эта экскурсия - дружеское путешествие в мир виноделия Западного Кейпа. Посетите живописный Франшхук, исторический Стелленбош и старейшую винодельню Констанции. Дегустации в поместьях La-Motte, Boschendal и Groot Constantia. Узнайте о терруаре,

истории и архитектуре региона. Для любителей красных и белых вин возможны индивидуальные маршруты. В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются дегустации и обед. Пешие прогулки по виноградникам и винодельням. Идеально для ценителей вина, гастрономии и аутентичных мест

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Регион Франшхук

Вы посетите живописный городок Франшхук. Познакомитесь с историей региона и его французским наследием. Продегустируете вина в самых интересных винодельнях, например, в поместье La-Motte, Grande Provence Wine Estate или Chamonix Wine Farm. Мы поговорим о терруаре — уникальном сочетании почвы, климата и местности, которое определяет вкус вин каждого региона.

Регион Стелленбош

Вы прогуляетесь по центральным улицам Стелленбоша — одного из старейших и красивейших городов Южной Африки. Узнаете о его истории и архитектуре. Продегустируете вина в знаменитых винодельнях региона, например, Boschendal Wine Estate, Alluvia Boutique Winery или Delaire Graff Estate.

Регион Констанция

Вы увидите старейшую винодельню Южной Африки — Groot Constantia, основанную в 1685 году. Или по желанию окажетесь на живописной Klein Constantia Estate и попробуете вина, которые прославили регион.

Для любителей красных или белых вин можем составить индивидуальные маршруты:

Для ценителей красных сортов подберём винодельни, специализирующиеся на производстве выдающихся Каберне Совиньон, Мерло, Сира и местного сорта Пинотаж

Если вы предпочитаете белые вина, составим маршрут с акцентом на винодельни, известные своими Совиньон Блан, Шардоне и Шенен Блан

Вы узнаете:

Как виноделы приспосабливаются к особенностям земли, чтобы создавать неповторимые вина

Как каждая винодельня находит особый стиль и как традиции сочетаются с новыми идеями

Как виноделие повлияло на местные жизнь и культуру

Как лучше почувствовать аромат и вкус вина

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям индивидуального подхода , которые предпочитают путешествовать по собственному сценарию

, которые предпочитают путешествовать по собственному сценарию Любителям вина и гастрономии , которые хотят ближе познакомиться с винной культурой Южной Африки и узнать о нюансах производства вина

, которые хотят ближе познакомиться с винной культурой Южной Африки и узнать о нюансах производства вина Путешественникам, ограниченным во времени . Можно организовать винное приключение за несколько часов перед вылетом или сразу после прилёта

. Можно организовать винное приключение за несколько часов перед вылетом или сразу после прилёта Любителям аутентичных мест. На экскурсии можно посетить семейные винодельни и попробовать вина из редких автохтонных сортов винограда

Организационные детали