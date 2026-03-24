Мотор ревёт, а впереди раскинулось песчаное море, которое зовёт в путь. Вы сядете за руль квадроцикла, промчитесь по дюнам разной высоты и почувствуете дух приключений. А ещё запечатлеете ваше путешествие в снимках на фоне золотых склонов!
Описание экскурсии
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и научитесь управлять квадроциклом.
- Прокатитесь по дюнам разной высоты.
- Остановитесь в живописной точке, чтобы снять свой проезд.
Организационные детали
- Инструктаж и подготовка займут 10 минут, а сама поездка — около 40–45 минут.
- Аренда снаряжения (шлем и гигиеническая шапочка) включена в стоимость.
- По запросу организуем поездку только для вашей компании.
- С вами буду я или другой англоговорящий сопровождающий из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входной билет в национальный парк — 80 рэндов или $5.
- Катание на джипе или борде (по желанию).
- Трансфер из/до Кейптауна (по желанию)— около $100 за машину (точная стоимость зависит от расположения вашего отеля).
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В заповеднике Koeberg Nature Reserve
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 291 туриста
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
