Мои заказы

Сафари на квадроциклах по африканским дюнам (из Кейптауна)

Скорость, пустынные пейзажи и живые эмоции в заповеднике Koeberg Nature Reserve
Мотор ревёт, а впереди раскинулось песчаное море, которое зовёт в путь. Вы сядете за руль квадроцикла, промчитесь по дюнам разной высоты и почувствуете дух приключений. А ещё запечатлеете ваше путешествие в снимках на фоне золотых склонов!
Описание экскурсии

  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и научитесь управлять квадроциклом.
  • Прокатитесь по дюнам разной высоты.
  • Остановитесь в живописной точке, чтобы снять свой проезд.

Организационные детали

  • Инструктаж и подготовка займут 10 минут, а сама поездка — около 40–45 минут.
  • Аренда снаряжения (шлем и гигиеническая шапочка) включена в стоимость.
  • По запросу организуем поездку только для вашей компании.
  • С вами буду я или другой англоговорящий сопровождающий из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в национальный парк — 80 рэндов или $5.
  • Катание на джипе или борде (по желанию).
  • Трансфер из/до Кейптауна (по желанию)— около $100 за машину (точная стоимость зависит от расположения вашего отеля).

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В заповеднике Koeberg Nature Reserve
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 291 туриста
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
читать дальше

В нашей команде есть англоговорящие и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места на Бали и Сейшелах + возим на соседние острова. Всегда готовы предоставить высокий сервис для наших гостей и подстроиться под ваши желания. Будем рады работать для вас!

Входит в следующие категории Кейптауна

