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Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка

Киты, акулы, пингвины и морские котики в дикой природе Атлантики
Эта динамичная и атмосферная прогулка для тех, кто хочет увидеть океан таким, каким его создала сама природа.

Вы выйдете в открытую воду в поисках большой пятёрки — китов, акул, дельфинов, пингвинов и морских котиков.

Маршрут строится с учётом погодных условий и миграций животных, чтобы увеличить шансы на яркие встречи.
5
1 отзыв
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка

Описание экскурсии

В зависимости от ситуации на воде маршрут может проходить через акватории у Walker Bay, Danger Point и Camps Bay — мест, известных богатой морской фауной и красивыми панорамами. Продолжительность прогулки — около 1,5–2 ч с момента выхода в море. За это время вы сможете увидеть:

  • китов (с июня по ноябрь — особенно часто)
  • больших белых акул
  • дельфинов
  • африканских пингвинов
  • капских морских котиков
  • скатов и других обитателей океана

Организационные детали

  • Оставшуюся сумму оплаты можно внести наличными в местной валюте (южноафриканский рэнд) в день поездки либо в рублях на счёт за день до поездки
  • Перед выходом в море проводится инструктаж по безопасности, на судне есть спасательные жилеты
  • Программа 10+
  • Поездка ориентирована на получение визуальных впечатлений, подробный рассказ гида не предусмотрен
  • С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды

Особенности программы

  • Прогулка проходит в условиях дикой природы, появление всех перечисленных животных не гарантировано
  • Сезон южных китов длится с июня по ноябрь, однако в этих водах круглый год встречаются киты Брайда — более редкие и осторожные представители Атлантического побережья
  • Возможен индивидуальный трансфер от отеля и обратно — стоимость уточняйте в переписке. Также по запросу и за доплату: напитки и закуски на борту, расширенная программа с выходом к Dyer Island и Geyser Rock, где обитают морские птицы и крупные колонии котиков

ежедневно в 09:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида
Ирида — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас не сезон китов, но мы увидели и их, огромные такие! А ещё увиденные пингвинов
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- это отдельная любовь, я мечтала на них посмотреть 🐧 Маленькие, такие важные. И конечно акула, впервые и в естественной среде. Единственное, если поедете - одевайтесь. Ветер просто сносит, волосы завязывать обязательно, а телефоны лучше сразу в непромокашки прятать, иначе брызги всё зальют. И про укачивание не забудьте! Мы пару раз так качнулись - хорошо, поэтому таблетки от укачивания стоит принять🙈 В общем, спасибо огромное за такой день, до сих пор не верю, что все это в живую увидела🐋❤️

Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас
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