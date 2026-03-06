Эта динамичная и атмосферная прогулка для тех, кто хочет увидеть океан таким, каким его создала сама природа.
Вы выйдете в открытую воду в поисках большой пятёрки — китов, акул, дельфинов, пингвинов и морских котиков.
Маршрут строится с учётом погодных условий и миграций животных, чтобы увеличить шансы на яркие встречи.
Вы выйдете в открытую воду в поисках большой пятёрки — китов, акул, дельфинов, пингвинов и морских котиков.
Маршрут строится с учётом погодных условий и миграций животных, чтобы увеличить шансы на яркие встречи.
Описание экскурсии
В зависимости от ситуации на воде маршрут может проходить через акватории у Walker Bay, Danger Point и Camps Bay — мест, известных богатой морской фауной и красивыми панорамами. Продолжительность прогулки — около 1,5–2 ч с момента выхода в море. За это время вы сможете увидеть:
- китов (с июня по ноябрь — особенно часто)
- больших белых акул
- дельфинов
- африканских пингвинов
- капских морских котиков
- скатов и других обитателей океана
Организационные детали
- Оставшуюся сумму оплаты можно внести наличными в местной валюте (южноафриканский рэнд) в день поездки либо в рублях на счёт за день до поездки
- Перед выходом в море проводится инструктаж по безопасности, на судне есть спасательные жилеты
- Программа 10+
- Поездка ориентирована на получение визуальных впечатлений, подробный рассказ гида не предусмотрен
- С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды
Особенности программы
- Прогулка проходит в условиях дикой природы, появление всех перечисленных животных не гарантировано
- Сезон южных китов длится с июня по ноябрь, однако в этих водах круглый год встречаются киты Брайда — более редкие и осторожные представители Атлантического побережья
- Возможен индивидуальный трансфер от отеля и обратно — стоимость уточняйте в переписке. Также по запросу и за доплату: напитки и закуски на борту, расширенная программа с выходом к Dyer Island и Geyser Rock, где обитают морские птицы и крупные колонии котиков
ежедневно в 09:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Ребята, это было просто невероятно! Оно того стоило! Увидели всю пятерку. Хотя нас предупреждали, что сейчас не сезон китов, но мы увидели и их, огромные такие! А ещё увиденные пингвинов
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