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- это отдельная любовь, я мечтала на них посмотреть 🐧 Маленькие, такие важные. И конечно акула, впервые и в естественной среде. Единственное, если поедете - одевайтесь. Ветер просто сносит, волосы завязывать обязательно, а телефоны лучше сразу в непромокашки прятать, иначе брызги всё зальют. И про укачивание не забудьте! Мы пару раз так качнулись - хорошо, поэтому таблетки от укачивания стоит принять🙈 В общем, спасибо огромное за такой день, до сих пор не верю, что все это в живую увидела🐋❤️