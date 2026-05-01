Винное путешествие в Элджин - южноафриканскую Бургундию

Знакомство с игристыми и тихими винами региона в компании гида-сомелье (из Кейптауна)
Зову вас в Элджин! Здесь, в прохладном климате Южной Африки, рождаются шардоне и пино-нуар — элегантные, свежие, с характером.

Вместе мы оценим бургундскую философию вина, которая по-новому раскрывается в местных тихих сортах и игристых стилях, созданных по классической шампанской технологии.
Описание экскурсии

Все винные дегустации — для путешественников 18+

Путешествие начинается в Кейптауне и ведёт через перевал Сэра Лоури (Sir Lowry’s Pass) — одну из самых живописных дорог Западного Кейпа.

Постепенно город остаётся позади, а вокруг появляются горы, облака и зелёная долина Элджина — региона, который часто называют южноафриканской Бургундией. Прохладный климат, океаническое влияние и долгий сезон созревания формируют здесь стиль вин, в котором на первом месте стоят элегантность, свежесть и терруар, а не сила и алкоголь.

Игристое в Charles Fox Cap Classique

Здесь мы пробуем одно из лучших Méthode Cap Classique в Южной Африке, созданное по классической шампанской технологии из шардоне и пино-нуар.

Вы узнаете:

  • почему прохладный климат Элджина идеально подходит для игристых вин
  • как работает вторичная ферментация в бутылке
  • чем MCC отличается от шампанского и других игристых стилей

Терруар и сравнение стилей в Iona Vineyards

Винодельня расположена на возвышенности с панорамными видами на долину Элджина.

Вас ждёт:

  • дегустация шардоне и пино-нуар в новом прочтении
  • разговор о влиянии высоты, ветров и экспозиции склонов
  • слепая дегустация, как будто вы — профессиональные сомелье

Тихие вина в Oak Valley Estate

В одном из самых живописных хозяйств региона, в окружении виноградников, садов и гор, устроим дегустацию тихих вин. Сравним со стилями, которые уже попробовали ранее.

Между дегустациями

По вашему желанию можем устроить обед или лёгкий перекус на одной из яблочных ферм Элджина. Или заехать в местный маркет для покупки сидра, выдержанного во французском дубе.

В ходе путешествия

  • мы разберёмся, что такое бургундская философия вина и как она раскрывается в Южной Африке
  • поговорим о роли климата, высоты и терруара в формировании элегантных, сдержанных вин, не лишённых глубины и характера
  • сравним стили разных винных хозяйств внутри одного региона на примере шардоне и пино-нуар: вы научитесь видеть нюансы, понимать стиль, качество и потенциал вина

Примерный тайминг:

8:30 — выезд из Кейптауна
10:00–11:00 — игристое в Charles Fox Cap Classique
11:15–12:30 — дегустация в Iona Vineyard
12:30–13:30 — обед на яблочной ферме (по желанию)
13:45–15:00 — дегустация в Oak Valley Estate
15:15–15:45 — прогулка, фотопауза
16:00 — выезд в Кейптаун
17:45–18:00 — возвращение в город

Тайминг, как и маршрут, могут корректироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Rush II. О необходимости детского кресла сообщите заранее
  • Отдельно оплачиваются дегустации на винодельнях (18+) — от $10 до $25 за чел., обед — от $30 до $50 за чел.
  • Возрастных ограничений нет. Дети — в сопровождении родителей
  • При необходимости уточните ваши ограничения по передвижению — учту их при корректировке маршрута
  • Оплата производится наличными (желательно), но возможны варианты перевода на международную карту — обговаривается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 62 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в
читать дальшеуменьшить

которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры. Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки и познакомитесь с виноделами. Узнаете, как правильно выбирать вино себе или в подарок, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона. Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!

