Зову вас в Элджин! Здесь, в прохладном климате Южной Африки, рождаются шардоне и пино-нуар — элегантные, свежие, с характером. Вместе мы оценим бургундскую философию вина, которая по-новому раскрывается в местных тихих сортах и игристых стилях, созданных по классической шампанской технологии.

Описание экскурсии

Все винные дегустации — для путешественников 18+

Путешествие начинается в Кейптауне и ведёт через перевал Сэра Лоури (Sir Lowry’s Pass) — одну из самых живописных дорог Западного Кейпа.

Постепенно город остаётся позади, а вокруг появляются горы, облака и зелёная долина Элджина — региона, который часто называют южноафриканской Бургундией. Прохладный климат, океаническое влияние и долгий сезон созревания формируют здесь стиль вин, в котором на первом месте стоят элегантность, свежесть и терруар, а не сила и алкоголь.

Игристое в Charles Fox Cap Classique

Здесь мы пробуем одно из лучших Méthode Cap Classique в Южной Африке, созданное по классической шампанской технологии из шардоне и пино-нуар.

Вы узнаете:

почему прохладный климат Элджина идеально подходит для игристых вин

как работает вторичная ферментация в бутылке

чем MCC отличается от шампанского и других игристых стилей

Терруар и сравнение стилей в Iona Vineyards

Винодельня расположена на возвышенности с панорамными видами на долину Элджина.

Вас ждёт:

дегустация шардоне и пино-нуар в новом прочтении

разговор о влиянии высоты, ветров и экспозиции склонов

слепая дегустация, как будто вы — профессиональные сомелье

Тихие вина в Oak Valley Estate

В одном из самых живописных хозяйств региона, в окружении виноградников, садов и гор, устроим дегустацию тихих вин. Сравним со стилями, которые уже попробовали ранее.

Между дегустациями

По вашему желанию можем устроить обед или лёгкий перекус на одной из яблочных ферм Элджина. Или заехать в местный маркет для покупки сидра, выдержанного во французском дубе.

В ходе путешествия

мы разберёмся, что такое бургундская философия вина и как она раскрывается в Южной Африке

поговорим о роли климата, высоты и терруара в формировании элегантных, сдержанных вин, не лишённых глубины и характера

сравним стили разных винных хозяйств внутри одного региона на примере шардоне и пино-нуар: вы научитесь видеть нюансы, понимать стиль, качество и потенциал вина

Примерный тайминг:

8:30 — выезд из Кейптауна

10:00–11:00 — игристое в Charles Fox Cap Classique

11:15–12:30 — дегустация в Iona Vineyard

12:30–13:30 — обед на яблочной ферме (по желанию)

13:45–15:00 — дегустация в Oak Valley Estate

15:15–15:45 — прогулка, фотопауза

16:00 — выезд в Кейптаун

17:45–18:00 — возвращение в город

Тайминг, как и маршрут, могут корректироваться в зависимости от ваших пожеланий.

