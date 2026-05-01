Вместе мы оценим бургундскую философию вина, которая по-новому раскрывается в местных тихих сортах и игристых стилях, созданных по классической шампанской технологии.
Описание экскурсии
Все винные дегустации — для путешественников 18+
Путешествие начинается в Кейптауне и ведёт через перевал Сэра Лоури (Sir Lowry’s Pass) — одну из самых живописных дорог Западного Кейпа.
Постепенно город остаётся позади, а вокруг появляются горы, облака и зелёная долина Элджина — региона, который часто называют южноафриканской Бургундией. Прохладный климат, океаническое влияние и долгий сезон созревания формируют здесь стиль вин, в котором на первом месте стоят элегантность, свежесть и терруар, а не сила и алкоголь.
Игристое в Charles Fox Cap Classique
Здесь мы пробуем одно из лучших Méthode Cap Classique в Южной Африке, созданное по классической шампанской технологии из шардоне и пино-нуар.
Вы узнаете:
- почему прохладный климат Элджина идеально подходит для игристых вин
- как работает вторичная ферментация в бутылке
- чем MCC отличается от шампанского и других игристых стилей
Терруар и сравнение стилей в Iona Vineyards
Винодельня расположена на возвышенности с панорамными видами на долину Элджина.
Вас ждёт:
- дегустация шардоне и пино-нуар в новом прочтении
- разговор о влиянии высоты, ветров и экспозиции склонов
- слепая дегустация, как будто вы — профессиональные сомелье
Тихие вина в Oak Valley Estate
В одном из самых живописных хозяйств региона, в окружении виноградников, садов и гор, устроим дегустацию тихих вин. Сравним со стилями, которые уже попробовали ранее.
Между дегустациями
По вашему желанию можем устроить обед или лёгкий перекус на одной из яблочных ферм Элджина. Или заехать в местный маркет для покупки сидра, выдержанного во французском дубе.
В ходе путешествия
- мы разберёмся, что такое бургундская философия вина и как она раскрывается в Южной Африке
- поговорим о роли климата, высоты и терруара в формировании элегантных, сдержанных вин, не лишённых глубины и характера
- сравним стили разных винных хозяйств внутри одного региона на примере шардоне и пино-нуар: вы научитесь видеть нюансы, понимать стиль, качество и потенциал вина
Примерный тайминг:
8:30 — выезд из Кейптауна
10:00–11:00 — игристое в Charles Fox Cap Classique
11:15–12:30 — дегустация в Iona Vineyard
12:30–13:30 — обед на яблочной ферме (по желанию)
13:45–15:00 — дегустация в Oak Valley Estate
15:15–15:45 — прогулка, фотопауза
16:00 — выезд в Кейптаун
17:45–18:00 — возвращение в город
Тайминг, как и маршрут, могут корректироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Rush II. О необходимости детского кресла сообщите заранее
- Отдельно оплачиваются дегустации на винодельнях (18+) — от $10 до $25 за чел., обед — от $30 до $50 за чел.
- Возрастных ограничений нет. Дети — в сопровождении родителей
- При необходимости уточните ваши ограничения по передвижению — учту их при корректировке маршрута
- Оплата производится наличными (желательно), но возможны варианты перевода на международную карту — обговаривается отдельно