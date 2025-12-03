S Sergey Узнать и полюбить Кейптаун Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.

Отдельное спасибо Виктору: это не просто гид, а прекрасный и эрудированный собеседник. Мы узнали массу интересного о реальной жизни в ЮАР, о людях и традициях. Смело рекомендую этот тур! Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все

D Denis Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))

Однозначно рекомендуется к посещению, must have.

Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления

Л Лиза Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ читать дальше городу, особенно приятно было получить памятный подарок:)



Сами винодельни потрясающие, очень рады, что рядом был человек, который знает историю, разбирается в винах и любит кейптаун ❤️ однозначно рекомендуем этот экспириенс Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по

Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории и быте местных виноделен. Сразу появилось желание переехать в эти края на совсем. Очень благодарим и однозначно рекомендуем в посещению 🙏❤️🔥

А Александра Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.

Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️

Обязательно к посещению

И Игорь Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!

С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо Виктору за подбор этих прекрасных мест, с живописными территориями и небольшим количеством туристов. Очень рекомендуем тем, кто хочет продегустировать разнообразное вино и насладиться красивыми видами.

Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли. Нам все очень понравилось, мы рекомендуем эту экскурсию всем любителям вина, чтобы познакомиться с виноделием этого региона и просто хорошо провести время. От всей души спасибо! С радостью вернемся вновь!

Р Ринат Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ 10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!

Е Елена Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+

Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна. Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий и адаптирующийся под потребности клиентов. Очень импонировало знание локации уже как местного жителя. Много интересной информации и деталей для лучшего понимания страны.

А Андрей Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+ Увлечённый местной тематикой рассказчик.

Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).

Исключительно приятный собеседник.

Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).

Впечатления - огонь!

A MUST!

А Андрей К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь читать дальше автобусах.

Ольга - максимально клиентоориентированная, приятная в общении, более 20 лет живущая в Кейптауне дама. Досконально осведомлена обо всех местных особенностях, что исключительно полезно.

Ожидания оправдались сторицей! A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на

В Виталий К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!

А Алексей К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь Всё отлично! Ольга - хороший гид.

И Игорь Узнать и полюбить Кейптаун Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!

Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и отлично спланированный маршрут. Мы никуда не спешили, но при этом успели столько всего посмотреть! Еще никогда за один день я не видела такое количество красоты вокруг! Отдельная благодарность - за возможность совершить небольшой хайкинг на закате возле Мыса Доброй Надежды. Эти впечатления однозначно останутся с нами надолго!

А Александра К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь Ольга - профессионал своего дела и замечательный человек.

Прекрасно организованнная экскурсия, глубокое знание и подача материала, правильный подбор маршрута и мест для посещения.

Провели чудесный день с отличным, эрудированным экскурсоводом в красивейших местах .

Спасибо.

Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун, появилось желание посетить его еще раз. Все было четко продумано, в соответствии с нашими желаниями и интересами. Отдельное спасибо за список книг и фильмов о Кейптауне, рекомендации по еде и самостоятельной прогулке… это здорово. Думаю еще навестим этот прекрасный город и человека, действительно влюбленного в него!