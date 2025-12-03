Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Кейптауна

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Кейптауне на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
«Познакомитесь с колониальной архитектурой голландских и английских кварталов, побываете в Крепости Доброй Надежды, прогуляетесь по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам сада»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
«Вы познакомитесь с историей, архитектурой и традициями Стелленбоша»
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
На машине
13 часов
Индивидуальная
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Насладитесь конным сафари, посетите винодельню и альпаковую ферму, отправьтесь на сафари в заповеднике. Захватывающее путешествие по живописным местам
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    3 декабря 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
  • К
    Кирилл
    22 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
    четко по плану. Отдельное спасибо Виктору: это не просто гид, а прекрасный и эрудированный собеседник. Мы узнали массу интересного о реальной жизни в ЮАР, о людях и традициях. Смело рекомендую этот тур!

    Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
  • D
    Denis
    21 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
    Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
    Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
    Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если
  • Л
    Лиза
    19 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
    городу, особенно приятно было получить памятный подарок:)

    Сами винодельни потрясающие, очень рады, что рядом был человек, который знает историю, разбирается в винах и любит кейптаун ❤️ однозначно рекомендуем этот экспириенс

    Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
    и быте местных виноделен. Сразу появилось желание переехать в эти края на совсем. Очень благодарим и однозначно рекомендуем в посещению 🙏❤️🔥

  • А
    Александра
    15 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
    Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
    Обязательно к посещению
    Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и
  • И
    Игорь
    2 ноября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
  • В
    Виктория
    19 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
    Виктору за подбор этих прекрасных мест, с живописными территориями и небольшим количеством туристов. Очень рекомендуем тем, кто хочет продегустировать разнообразное вино и насладиться красивыми видами.

    С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за
  • Н
    Нина
    15 сентября 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
    Нам все очень понравилось, мы рекомендуем эту экскурсию всем любителям вина, чтобы познакомиться с виноделием этого региона и просто хорошо провести время. От всей души спасибо! С радостью вернемся вновь!

    Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю
  • Р
    Ринат
    18 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
    10 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
    Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
    и адаптирующийся под потребности клиентов. Очень импонировало знание локации уже как местного жителя. Много интересной информации и деталей для лучшего понимания страны.

  • А
    Андрей
    10 июля 2025
    Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
    Увлечённый местной тематикой рассказчик.
    Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
    Исключительно приятный собеседник.
    Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
    Впечатления - огонь!
    A MUST!
    Увлечённый местной тематикой рассказчик.
  • А
    Андрей
    9 июля 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на
    автобусах.
    Ольга - максимально клиентоориентированная, приятная в общении, более 20 лет живущая в Кейптауне дама. Досконально осведомлена обо всех местных особенностях, что исключительно полезно.
    Ожидания оправдались сторицей!

    A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах
  • В
    Виталий
    13 июня 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
    Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
  • А
    Алексей
    10 июня 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Всё отлично! Ольга - хороший гид.
    Всё отлично! Ольга - хороший гид
  • И
    Игорь
    11 мая 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и отлично спланированный маршрут. Мы никуда не спешили, но при этом успели столько всего
    посмотреть! Еще никогда за один день я не видела такое количество красоты вокруг! Отдельная благодарность - за возможность совершить небольшой хайкинг на закате возле Мыса Доброй Надежды. Эти впечатления однозначно останутся с нами надолго!

  • А
    Александра
    16 апреля 2025
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Ольга - профессионал своего дела и замечательный человек.
    Прекрасно организованнная экскурсия, глубокое знание и подача материала, правильный подбор маршрута и мест для посещения.
    Провели чудесный день с отличным, эрудированным экскурсоводом в красивейших местах .
    Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    21 марта 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
    появилось желание посетить его еще раз. Все было четко продумано, в соответствии с нашими желаниями и интересами. Отдельное спасибо за список книг и фильмов о Кейптауне, рекомендации по еде и самостоятельной прогулке… это здорово. Думаю еще навестим этот прекрасный город и человека, действительно влюбленного в него!

  • С
    Сергей
    28 февраля 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Узнать и полюбить Кейптаун
  2. Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
  3. К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
  4. От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 390 до 504. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
