Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
«Познакомитесь с колониальной архитектурой голландских и английских кварталов, побываете в Крепости Доброй Надежды, прогуляетесь по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам сада»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
«Вы познакомитесь с историей, архитектурой и традициями Стелленбоша»
12 дек в 09:00
22 дек в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $504 за человека
Индивидуальная
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Насладитесь конным сафари, посетите винодельню и альпаковую ферму, отправьтесь на сафари в заповеднике. Захватывающее путешествие по живописным местам
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey3 декабря 2025Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
- ККирилл22 ноября 2025Поездка прошла идеально! За день мы посетили 4 великолепные винодельни и отлично пообедали в Стелленбоше. Организация на высоте — все
- DDenis21 ноября 2025Самая тяжелая экскурсия в ЮАР, это вам не пингвинов гладить, тут требуется недюжее здоровье, но если вдруг ваш организм даст слабину, у гида любезно припасён тазик на этот случай))
Однозначно рекомендуется к посещению, must have.
Виктору огромное спасибо за незабываемые впечатления
- ЛЛиза19 ноября 2025Потрясающий день с Виктором! Мы праздновали мой день рождения с компанией друзей, Виктор организовал нам весь маршрут, помог советами по
- ЮЮлия16 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Виктор - прекрасный гид и просто очень душевный человек, который рассказал нам о жизни в ЮАР, истории
- ААлександра15 ноября 2025Прекрасная экскурсия во всех отношениях: великолепные виды, чудесное вино. Виктор очень много и интересно рассказывает и про вино, и про историю виноделен, и ЮАР в целом.
Эстетично, познавательно, вкусно и пьяненько! ❤️
Обязательно к посещению
- ИИгорь2 ноября 2025Все прошло замечательно - продуманный маршрут, винодельни впечатляют. Виктор вдумчивый и интересный гид. Все рекомендую!
- ВВиктория19 сентября 2025С Виктором посетили 5 виноделен, и даже успели погулять по Франшхуку (в Стелленбоше были самостоятельно за день до этого). Спасибо
- ННина15 сентября 2025Спасибо Виктору за по-настоящему прекрасный день! Отличная машина, точный тайминг, посмотрели несколько прекрасных виноградников, слушали историю виноделен, дегустировали вино, гуляли.
- РРинат18 августа 202510 из 10. Виктор организовал потрясающую экскурсию для нас на винодельни Стелленбош. Вино, закуски, прогулки, диалоги (и не только о вине). Всё отлично!
- ЕЕлена5 августа 2025Это была прекрасная легкая, сбалансированная поездка. Мы посетили винодельни, каждая из которых уникальна и удивительна.
Виктор очень внимательный гид, чутко понимающий
- ААндрей10 июля 2025Увлечённый местной тематикой рассказчик.
Осведомлённый обо всех local peculiarities ГИД (кепс локом).
Исключительно приятный собеседник.
Аккуратный водитель (на предельно свежем автомобиле).
Впечатления - огонь!
A MUST!
- ААндрей9 июля 2025A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на
- ВВиталий13 июня 2025Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
- ААлексей10 июня 2025Всё отлично! Ольга - хороший гид.
- ИИгорь11 мая 2025Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
- ЕЕлена20 апреля 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и отлично спланированный маршрут. Мы никуда не спешили, но при этом успели столько всего
- ААлександра16 апреля 2025Ольга - профессионал своего дела и замечательный человек.
Прекрасно организованнная экскурсия, глубокое знание и подача материала, правильный подбор маршрута и мест для посещения.
Провели чудесный день с отличным, эрудированным экскурсоводом в красивейших местах .
Спасибо.
- ТТатьяна21 марта 2025Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
- ССергей28 февраля 2025Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.
