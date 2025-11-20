Звонкий Cap Classique из тёплого Паарла, светлые белые вина Франшхука, шенен блан и красные международные сорта из Стелленбоша. И много-много инсайдерской информации от сомелье!
Описание экскурсии
Утро — в долине Паарл
Старинные усадьбы и гранитные почвы, потрясающие виды и мой рассказ о уникальном терруаре Паарл — идеальный старт и настрой на вкус Кейпа. Спокойная дегустация, чтобы разбудить рецепторы: знакомство со стилем Cap Classique (игристые вина традиционного, шампанского метода) на исторических винодельнях региона — Laborie или Babylonstoren.
Полдень — Франшхук
Французские корни, эстетика Прованса и сильные белые вина. Вы попробуете свежий и хрустящий шардоне, сравните его с более выдержанным, глубоким и медитативным бочковым собратом. Нас ждут иконы стиля Франшхук — GlenWood, La Motte, La Petite Ferme. И небольшой исторический экскурс в винодельческие традиции гугенотов.
По желанию — обед: в японском стиле или с акцентом на локальные продукты.
День / вечер / закат — Стелленбош
Сердце винных земель Западного Кейпа. Мы посетим исторические поместья и виноградники: Ken Forrester, Beyerskloof или De Trafford. Оценим лучшие образцы шенен блан, а также местное прочтение бордоского стиля — каберне совиньон (как соло, так и в купажах с мерло и каберне фран). И выясним разницу между органическим, устойчивым и биодинамическим виноделием — что реально в бокале, а что — просто маркетинг.
Во время дегустаций
- Вы разберётесь, почему гранитные почвы Паарла дают такой профиль кислотности и текстуры для базовых вин под MCC
- Проследите путь бутылки Cap Classique: мягкое прессование, тираж, ремюаж, дегоржаж и дозаж
- Я объясню, как читать южноафриканскую этикетку: что такое WO, vintage/NV, cultivar vs blend, и где искать подсказки по стилю
- Вы получите быстрый алгоритм дегустации: температура, кислотность, текстуру и длина послевкусия
- Научитесь составлять пары «вино ↔ еда»
В финале мы соберём вашу личную карту предпочтений: как выбирать вино в ресторане Кейпа и что стоит везти домой.
Примерный тайминг
09:00–10:00 — Кейптаун — Паарль, Afrikaans Language Monument
10:00–10:40 — Afrikaans Language Monument — осмотр
10:40–11:00 — Паарль — винодельня Laborie Estate
11:00–12:00 — на винодельне Laborie Estate
12:00–12:30 — Laborie Estate — винодельня Glenwood Vineyard
12:30–14:30 — на винодельне Glenwood Vineyards, обед и прогулка
14:30–15:30 — Glenwood Vineyards — винодельня Ken Forrester
15:30–16:30 — на винодельне Ken Forrester
16:30–17:30 — Ken Forrester — Кейптаун (финиш)
Тайминг, как и маршрут, указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Rush II. О необходимости детского кресла сообщите заранее
- Возрастных ограничений нет. Дети — в сопровождении родителей
- При необходимости уточните ваши ограничения по передвижению — учту их при корректировке маршрута
- Отдельно оплачиваются дегустации на винодельнях — от $5 до $15 за чел., обед — от $20 до $40 за чел.
- Оплата производится наличными (желательно), но возможны варианты перевода на международную карту — обговаривается отдельно