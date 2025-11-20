Мои заказы

Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье

Научиться распознавать стиль вина за пару глотков, выбирать бокал, температуру и сочетания с едой
Наш с вами день будет про красоту и смысл вина: вы сравните стили и терруары, увидите связь с историей виноделия ЮАР и получите потрясающий дегустационный опыт.

Звонкий Cap Classique из тёплого Паарла, светлые белые вина Франшхука, шенен блан и красные международные сорта из Стелленбоша. И много-много инсайдерской информации от сомелье!
Описание экскурсии

Утро — в долине Паарл

Старинные усадьбы и гранитные почвы, потрясающие виды и мой рассказ о уникальном терруаре Паарл — идеальный старт и настрой на вкус Кейпа. Спокойная дегустация, чтобы разбудить рецепторы: знакомство со стилем Cap Classique (игристые вина традиционного, шампанского метода) на исторических винодельнях региона — Laborie или Babylonstoren.

Полдень — Франшхук

Французские корни, эстетика Прованса и сильные белые вина. Вы попробуете свежий и хрустящий шардоне, сравните его с более выдержанным, глубоким и медитативным бочковым собратом. Нас ждут иконы стиля Франшхук — GlenWood, La Motte, La Petite Ferme. И небольшой исторический экскурс в винодельческие традиции гугенотов.

По желанию — обед: в японском стиле или с акцентом на локальные продукты.

День / вечер / закат — Стелленбош

Сердце винных земель Западного Кейпа. Мы посетим исторические поместья и виноградники: Ken Forrester, Beyerskloof или De Trafford. Оценим лучшие образцы шенен блан, а также местное прочтение бордоского стиля — каберне совиньон (как соло, так и в купажах с мерло и каберне фран). И выясним разницу между органическим, устойчивым и биодинамическим виноделием — что реально в бокале, а что — просто маркетинг.

Во время дегустаций

  • Вы разберётесь, почему гранитные почвы Паарла дают такой профиль кислотности и текстуры для базовых вин под MCC
  • Проследите путь бутылки Cap Classique: мягкое прессование, тираж, ремюаж, дегоржаж и дозаж
  • Я объясню, как читать южноафриканскую этикетку: что такое WO, vintage/NV, cultivar vs blend, и где искать подсказки по стилю
  • Вы получите быстрый алгоритм дегустации: температура, кислотность, текстуру и длина послевкусия
  • Научитесь составлять пары «вино ↔ еда»

В финале мы соберём вашу личную карту предпочтений: как выбирать вино в ресторане Кейпа и что стоит везти домой.

Примерный тайминг

09:00–10:00 — Кейптаун — Паарль, Afrikaans Language Monument
10:00–10:40 — Afrikaans Language Monument — осмотр
10:40–11:00 — Паарль — винодельня Laborie Estate
11:00–12:00 — на винодельне Laborie Estate
12:00–12:30 — Laborie Estate — винодельня Glenwood Vineyard
12:30–14:30 — на винодельне Glenwood Vineyards, обед и прогулка
14:30–15:30 — Glenwood Vineyards — винодельня Ken Forrester
15:30–16:30 — на винодельне Ken Forrester
16:30–17:30 — Ken Forrester — Кейптаун (финиш)

Тайминг, как и маршрут, указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Rush II. О необходимости детского кресла сообщите заранее
  • Возрастных ограничений нет. Дети — в сопровождении родителей
  • При необходимости уточните ваши ограничения по передвижению — учту их при корректировке маршрута
  • Отдельно оплачиваются дегустации на винодельнях — от $5 до $15 за чел., обед — от $20 до $40 за чел.
  • Оплата производится наличными (желательно), но возможны варианты перевода на международную карту — обговаривается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и 6 лет в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка:) Горы, океанский воздух, тёплые люди,
читать дальше

вина, в которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры. Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки, познакомитесь с виноделами, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона. Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!

