ЮАР: насыщенный тур на край света + полёт на вертолёте

Пингвины, киты, ночь в сафари-парке, край света - всё самое яркое в одном путешествии
Описание тура

Чтобы вы могли увидеть как проходит тур, мы отсняли целый влог и прикрепили его здесь на странице тура в разделе видео. Посмотрите наш влог из Юар, чтобы максимально погрузиться и понять, как проходит тур

Путешествие с нами - это безопасно

Мы работаем уже третий год по Юар и 4 года по другим странам.

Имеем большой опыт проведения групповых туров по нашим авторским маршрутам, с нами уже путешествовали 1200+ человек. Тур-лидеры, которые проведут вам тур постоянно проживают в Юар, знают все особенности страны, быта и лучшие места для вас. Для того, чтобы составить эту программу мы лично проверили отели, рестораны, активности и собрали все самое лучшее для вас в один маршрут.

Юар - самая развитая страна Африки Мы сотрудничаем только с лицензированными компаниями (не с частными лицами), для того чтобы ваше путешествие прошло комфортно и безопасно Мы выбираем только безопасные районы для проживания Юар - свободная страна от желтой лихорадки и вам не нужно делать никакие прививки Мы путешествуем по маршруту свободному от малярии

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Африка

  • Встреча в аэропорту Кейптауна

  • Отдых в отеле

Мы специально не планируем программу на первый день, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть после длительного перелета

Несколько дней мы живем у океана, гид вам расскажет, куда можно сходить и покажет все, что есть рядом для быстрой адаптации

Для всех участников тура будет организован трансфер в первый день старта тура. Заселение в отель с 15:00, при наличии номеров вас заселят раньше

2 день

Знакомство со страной

  • Сегодня вас ждет прогулка по Кейптауну с гидом

  • Узнаем историю, какие сложности здесь переживали в период апартеида

  • Зайдем на рынок с местными брендами и прогуляемся по набережной

  • Отправим открытки домой из Африки

  • Посетим сады компаний

  • Увидим грушу, которой почти 400 лет, а гид расскажет что такое сады компаний и

почему это место важно посетить

  • Посидим на лавочке для белых и для черных у городского суда

  • Смотровая площадка с видом на 12 апостолов

  • Посетим квартал малайского народа и сделаем яркие фото на фоне их домов

  • Вечером перед ужином можно отправиться в круиз на закате (по желанию) гид все

подробно расскажет и покажет

  • Иммерсивный ужин в Африканском ресторане с национальными танцами,

барабанами и подачей 14 разных национальных блюд. На это шоу практически невозможно попасть самостоятельно, мы бронируем и держим стол для вас почти за 9 месяцев до старта тура

Иммерсивный ужин - это гастрономическое удовольствие, которое сопровождаемся

шоу-программой. Представления, танцы и сет из афр. блюд.

Стоимость ужина и напитков не включены в тур, как и любой другой ужин/обед по программе.

3 день

Пингвины и котики - Ваш любимый день

  • Утром отправимся на катере к острову морских котиков, их можно увидеть и с

набережной, но мы посетим место в океане, где обитает несколько тысяч котиков

Самые смелые на причале смогут погладить котика (если он приплывет)

  • Далее нас ждет мыс Доброй Надежды. Здесь Вау-виды на океан, мыс, а вокруг в

парке свободно гуляют бабуины, страусы и антилопы

  • К мысу отправимся по одной из самых красивых дорог в мире Chapmans

peak, готовьте место в фотопленке, это невероятно красивая дорога в скале у океана

  • Мы с вами отправимся по тропе в небольшой трекинг к самой юго-западной точке

континента, по пути сделаем красивые фото с видом на океан, скалы и белый песок

В парке около 70% растений эндемики, то есть нигде в мире вы их больше не увидите

Мыс окутан историей и легендами, о которых вам расскажет гид по пути

  • Еще одно яркое впечатление этого дня - встреча с пингвинами на расстоянии

вытянутой руки

Самые смелые смогут искупаться в океане с пингвинами, так как мы посещаем секретный пляж, о котором мало кто знает

  • Ужинаем в секретном месте гребешками и свежевыловленной рыбой

4 день

Лучшие вина в старинных усадьбах

  • После завтрака отправляемся на столовую гору, чтобы увидеть город с высоты,

подниматься будем на фуникулере, который вращается на 360 градусов и каждый увидит город

  • В обед выезжаем в винный регион - Стелленбош

  • Дегустация вин на частной усадьбе в сочетании с сырами

Прогуляемся по виноградникам и насладимся видами без спешки

  • На обед отправимся в другую усадьбу, где огромный сад, вкусные блюда и вид на

горы

Юар - это не только невероятной красоты природа и дикие животные, но и еще гастрономическое удовольствие. Мы будем посещать лучшие рестораны, пробовать необычные блюда, морепродукты и дегустировать лучшие вина

Здесь каждый найдет себе еду по душе, в ресторанах предлагают морепродукты, сеты, стейки из дичи, а также блюда для веганов и вегетарианцев

5 день

Вау - Акулы, Киты и Европейский город

  • Утром отправимся на встречу с белой акулой - это еще один представитель

морской пятерки, которого нам предстоит увидеть

Погружение происходит в клетке - это 100% безопасно, но если боишься - можно посмотреть с лодки. Эмоции будут одними из самых ярких. Где вы еще увидите такого хищника в дикой природе? В мире всего 5 мест, где можно выйти в океан к белой акуле и одно из них Юар-такой шанс нельзя упускать

  • После обеда еще одна морская прогулка к китам - эмоции от встречи с этими

гигантами останутся с вами на всю жизнь

  • На ужин или обед посетим семейный ресторан с морепродуктами, попробуем фирменные

блюда, которые есть только в этом городе и насладимся видом на океан

В свободное время можно погулять по городу

6 день

Ночь в сафари парке

  • Утром отправимся в наш новый отель - лодж на территории сафари парка (внимание этот отель мы бронируем за 9-13 месяцев до старта тура, так как это лучшее предложение в Юар, мы не живем в Акиле, куда возят все организаторы)

  • Вечером наш первый гейм - драйв. Выезд на сафари с дикими животными

  • Перед сном пожарим маршмеллоу у костра и обменяемся впечатлениями этого дня

Ночевать будем в сафари-парке

Около 6% всех животных нашей планеты проживают именно на территории Юар. Наша главная цель - это увидеть большую Африканскую пятерку: слона, буйвола, носорога, льва и леопарда, которые обитают в парке. Кроме того мы можем встретить: зебр, антилоп, жирафов, шакалов, гиен, крокодилов, гиппопотамов и других диких животных и птиц

7 день

Край Света

  • Утром нас ждет еще одно сафари, чтобы точно увидеть всех животных

африканской пятерки. В это время животные еще не прячутся от солнца и у нас больше шансов

  • После обеда отправимся на самую южную точку Африки, край света - Мыс

Игольный, дальше только Антарктида и здесь сливаются два океана: Индийский и Атлантический

  • По пути заедем в секретную локацию

Наши путешественники называют это местом силы

  • По желанию поднимемся на маяк, откуда видно слияние двух океанов -

Атлантического и Индийского

  • К берегу приплывают скаты и снова киты

В городе, где мы проведем ночь небольшое население, здесь мало источников света и безумно красивое звездное небо.

8 день

Реабилитационный центр

  • Реабилитационный центр, где спасают жизнь диким животным

Сделаем селфи с зеброй (она очень дружелюбная и любит людей), погладим гепадра, один даже любит позировать и мурлычит, когда его гладишь

  • Возвращение в Кейптаун

  • Заселяемся в центр Кейптауна, где вы сможете погулять по набережной и городу

В реабилитационном центре живут зебры, страусы, гиены, Эму, капские лисицы, дикобразы - альбиносы, змеи, гепарды, львы, сурикаты, каракалы, павлины и другие

Реабилитационный центр - это не зоопарк, а место где спасают диких животных от браконьеров. Чаще всего животных подбирают рейнджеры во время сафари, когда обнаруживают, что они остались одни и не смогут выжить. Животные с детства растут рядом с человеком и контактные. В этом месте комфорт животных в приоритете, если у животного будет плохое настроение его не будут заставлять позировать для фото

9 день

Шоппинг и сувениры

  • Свободное время, шоппинг

По желанию можно съездить на пляж за серфингом (океан 15-20 градусов), посетить океанариум двух океанов (но нас не впечатлил, поэтому мы не добавляем в программу)

Наша рекомендация - это запланировать полет на вертолете, впечатления будут яркими

Наш гид даст вам все рекомендации, что стоит посетить в этот день и куда сходить

Общий ужин в ресторане, где мы обменяемся впечатлениями и запланируем следующее путешествие

10 день

Дорога домой

  • Свободное время до обеда

Обратный трансфер в аэропорт

Выселение в 10:00

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с высоким рейтингом оценки
  • Завтраки во всех отелях
  • Сопровождение русским гидом в течение всего тура. Любой вопрос решит, будет всегда рядом, о стране расскажет
  • Трансферы по программе (микроавтобус)
  • Трансфер из аэропорта и обратно (в день старта тура и окончания)
  • Прогулка на лодке к китам и дельфинам
  • Входные билеты на все локации
  • 2 Сафари по заповеднику
  • Завтрак и ужин в сафари парке
  • Поездка на лодке к морским котикам
  • Консультация по отдыху после тура
  • Дегустация вин на усадьбе в паре с сырами и рассказ о них
  • Посещение реабилитационного центра диких животных (погладим гепарда и сделаем селфи с зеброй)
  • Поездка на лодке к аулам и погружение к ним (можно понаблюдать с лодки, так тоже все хорошо видно и очень впечатляет)
  • Подъем на фуникулере к столовой горе
  • Сопровождение рейнджерами на сафари
  • Обеспечение питьевой водой в авто
  • Посещение пингвинов (можно поплавать с ними, мы проходим на секретный пляж)
  • Посещение малайского квартала
  • Посещение садов Компаний
  • Самые яркие смотровые площадки
  • Уникальные и отобранные места для обедов и ужинов
Что не входит в цену
  • Перелет туда-обратно (от 1000)
  • Туристическая страховка (30 или бесплатно, )
  • Питание в кафе (обеды и ужины - 40/день)
О чём нужно знать до поездки

Размещение в номерах двухместное

Возможно размещение на одной кровати. Мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно. По желанию вы можете разместиться в одноместном номере за доп плату. Количество одноместных номеров - ограничено

Погодные условия

Расположение в южном полушарии делает климат Юар прямо противоположным европейскому: зима летом, лето зимой. Вода у берегов Юар прогревается максимум до +26C. Исключение Атлантический океан, где из-за Бенгальского течения вода редко превышает отметку +18C

Последовательность локаций и активностей может меняться в зависимости от погодных условий. Активности могут быть заменены в случае непогоды

Оплата тура

Оплата за тур частями, предоплата через площадку ютревел, остальная часть оплачивается наличными в долларах в первый день страта тура, только номиналом 100 и купюрами от 2009 гв и новее только нового образца, без надрывов, надписей и заломов, такая же валюта вам понадобится для обмена на личные расходы

Команда

Наши туры проводят тур-лидеры, которые постоянно проживают в стране проведения тура, в данном случае в Юар. Наша команда постоянно растет из-за увеличения туров, всех обучают организаторы лично. На данный момент у нас два тур-лидера - это Виктория и Михаил. Один из тур-лидеров будет вас сопровождать по маршруту, расскажет о стране, даст все необходимые рекомендации для досуга в свободное время, будет рядом и на связи 24/7. К тур-лидеру вы можете обращаться по любому вопросу с начала подготовки к путешествию. За 14 дней до старта тура будет создан общий чат группы в телеграмме, где вы уже сможете познакомиться с другими участниками группы, тур-лидером, а также задать интересующие вопросы по поездке.

Визы
Для граждан Рф виза не требуется, срок действия загнан паспорта должен быть не менее 30 дней. Гражданам стран Снг необходимо получить визу заранее
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Самостоятельно путешествую по миру с 16 лет. Жила в Грузии, на Шри-Ланке, Бали и в ЮАРе. Это основная уникальность наших туров, прежде, чем запустить новое направление мы живем сами в стране, исследуем каждый уголок, составляем уникальные маршруты, отбираем уютные и комфортные отели, проверяем лично рестораны и дружим с нашими подрядчиками, поэтому нашим путешественникам достается все самое лучшее в соотношении цена-качество:)

