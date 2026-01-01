Описание тура
Чтобы вы могли увидеть как проходит тур, мы отсняли целый влог и прикрепили его здесь на странице тура в разделе видео. Посмотрите наш влог из Юар, чтобы максимально погрузиться и понять, как проходит тур
Путешествие с нами - это безопасно
Мы работаем уже третий год по Юар и 4 года по другим странам.
Имеем большой опыт проведения групповых туров по нашим авторским маршрутам, с нами уже путешествовали 1200+ человек. Тур-лидеры, которые проведут вам тур постоянно проживают в Юар, знают все особенности страны, быта и лучшие места для вас. Для того, чтобы составить эту программу мы лично проверили отели, рестораны, активности и собрали все самое лучшее для вас в один маршрут.
Юар - самая развитая страна Африки Мы сотрудничаем только с лицензированными компаниями (не с частными лицами), для того чтобы ваше путешествие прошло комфортно и безопасно Мы выбираем только безопасные районы для проживания Юар - свободная страна от желтой лихорадки и вам не нужно делать никакие прививки Мы путешествуем по маршруту свободному от малярии
Программа тура по дням
Здравствуй, Африка
Встреча в аэропорту Кейптауна
Отдых в отеле
Мы специально не планируем программу на первый день, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть после длительного перелета
Несколько дней мы живем у океана, гид вам расскажет, куда можно сходить и покажет все, что есть рядом для быстрой адаптации
Для всех участников тура будет организован трансфер в первый день старта тура. Заселение в отель с 15:00, при наличии номеров вас заселят раньше
Знакомство со страной
Сегодня вас ждет прогулка по Кейптауну с гидом
Узнаем историю, какие сложности здесь переживали в период апартеида
Зайдем на рынок с местными брендами и прогуляемся по набережной
Отправим открытки домой из Африки
Посетим сады компаний
Увидим грушу, которой почти 400 лет, а гид расскажет что такое сады компаний и
почему это место важно посетить
Посидим на лавочке для белых и для черных у городского суда
Смотровая площадка с видом на 12 апостолов
Посетим квартал малайского народа и сделаем яркие фото на фоне их домов
Вечером перед ужином можно отправиться в круиз на закате (по желанию) гид все
подробно расскажет и покажет
Иммерсивный ужин в Африканском ресторане с национальными танцами,
барабанами и подачей 14 разных национальных блюд. На это шоу практически невозможно попасть самостоятельно, мы бронируем и держим стол для вас почти за 9 месяцев до старта тура
Иммерсивный ужин - это гастрономическое удовольствие, которое сопровождаемся
шоу-программой. Представления, танцы и сет из афр. блюд.
Стоимость ужина и напитков не включены в тур, как и любой другой ужин/обед по программе.
Пингвины и котики - Ваш любимый день
Утром отправимся на катере к острову морских котиков, их можно увидеть и с
набережной, но мы посетим место в океане, где обитает несколько тысяч котиков
Самые смелые на причале смогут погладить котика (если он приплывет)
Далее нас ждет мыс Доброй Надежды. Здесь Вау-виды на океан, мыс, а вокруг в
парке свободно гуляют бабуины, страусы и антилопы
К мысу отправимся по одной из самых красивых дорог в мире Chapmans
peak, готовьте место в фотопленке, это невероятно красивая дорога в скале у океана
Мы с вами отправимся по тропе в небольшой трекинг к самой юго-западной точке
континента, по пути сделаем красивые фото с видом на океан, скалы и белый песок
В парке около 70% растений эндемики, то есть нигде в мире вы их больше не увидите
Мыс окутан историей и легендами, о которых вам расскажет гид по пути
Еще одно яркое впечатление этого дня - встреча с пингвинами на расстоянии
вытянутой руки
Самые смелые смогут искупаться в океане с пингвинами, так как мы посещаем секретный пляж, о котором мало кто знает
Ужинаем в секретном месте гребешками и свежевыловленной рыбой
Лучшие вина в старинных усадьбах
После завтрака отправляемся на столовую гору, чтобы увидеть город с высоты,
подниматься будем на фуникулере, который вращается на 360 градусов и каждый увидит город
В обед выезжаем в винный регион - Стелленбош
Дегустация вин на частной усадьбе в сочетании с сырами
Прогуляемся по виноградникам и насладимся видами без спешки
На обед отправимся в другую усадьбу, где огромный сад, вкусные блюда и вид на
горы
Юар - это не только невероятной красоты природа и дикие животные, но и еще гастрономическое удовольствие. Мы будем посещать лучшие рестораны, пробовать необычные блюда, морепродукты и дегустировать лучшие вина
Здесь каждый найдет себе еду по душе, в ресторанах предлагают морепродукты, сеты, стейки из дичи, а также блюда для веганов и вегетарианцев
Вау - Акулы, Киты и Европейский город
Утром отправимся на встречу с белой акулой - это еще один представитель
морской пятерки, которого нам предстоит увидеть
Погружение происходит в клетке - это 100% безопасно, но если боишься - можно посмотреть с лодки. Эмоции будут одними из самых ярких. Где вы еще увидите такого хищника в дикой природе? В мире всего 5 мест, где можно выйти в океан к белой акуле и одно из них Юар-такой шанс нельзя упускать
После обеда еще одна морская прогулка к китам - эмоции от встречи с этими
гигантами останутся с вами на всю жизнь
На ужин или обед посетим семейный ресторан с морепродуктами, попробуем фирменные
блюда, которые есть только в этом городе и насладимся видом на океан
В свободное время можно погулять по городу
Ночь в сафари парке
Утром отправимся в наш новый отель - лодж на территории сафари парка (внимание этот отель мы бронируем за 9-13 месяцев до старта тура, так как это лучшее предложение в Юар, мы не живем в Акиле, куда возят все организаторы)
Вечером наш первый гейм - драйв. Выезд на сафари с дикими животными
Перед сном пожарим маршмеллоу у костра и обменяемся впечатлениями этого дня
Ночевать будем в сафари-парке
Около 6% всех животных нашей планеты проживают именно на территории Юар. Наша главная цель - это увидеть большую Африканскую пятерку: слона, буйвола, носорога, льва и леопарда, которые обитают в парке. Кроме того мы можем встретить: зебр, антилоп, жирафов, шакалов, гиен, крокодилов, гиппопотамов и других диких животных и птиц
Край Света
Утром нас ждет еще одно сафари, чтобы точно увидеть всех животных
африканской пятерки. В это время животные еще не прячутся от солнца и у нас больше шансов
После обеда отправимся на самую южную точку Африки, край света - Мыс
Игольный, дальше только Антарктида и здесь сливаются два океана: Индийский и Атлантический
По пути заедем в секретную локацию
Наши путешественники называют это местом силы
По желанию поднимемся на маяк, откуда видно слияние двух океанов -
Атлантического и Индийского
К берегу приплывают скаты и снова киты
В городе, где мы проведем ночь небольшое население, здесь мало источников света и безумно красивое звездное небо.
Реабилитационный центр
Реабилитационный центр, где спасают жизнь диким животным
Сделаем селфи с зеброй (она очень дружелюбная и любит людей), погладим гепадра, один даже любит позировать и мурлычит, когда его гладишь
Возвращение в Кейптаун
Заселяемся в центр Кейптауна, где вы сможете погулять по набережной и городу
В реабилитационном центре живут зебры, страусы, гиены, Эму, капские лисицы, дикобразы - альбиносы, змеи, гепарды, львы, сурикаты, каракалы, павлины и другие
Реабилитационный центр - это не зоопарк, а место где спасают диких животных от браконьеров. Чаще всего животных подбирают рейнджеры во время сафари, когда обнаруживают, что они остались одни и не смогут выжить. Животные с детства растут рядом с человеком и контактные. В этом месте комфорт животных в приоритете, если у животного будет плохое настроение его не будут заставлять позировать для фото
Шоппинг и сувениры
Свободное время, шоппинг
По желанию можно съездить на пляж за серфингом (океан 15-20 градусов), посетить океанариум двух океанов (но нас не впечатлил, поэтому мы не добавляем в программу)
Наша рекомендация - это запланировать полет на вертолете, впечатления будут яркими
Наш гид даст вам все рекомендации, что стоит посетить в этот день и куда сходить
Общий ужин в ресторане, где мы обменяемся впечатлениями и запланируем следующее путешествие
Дорога домой
Свободное время до обеда
Обратный трансфер в аэропорт
Выселение в 10:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом оценки
- Завтраки во всех отелях
- Сопровождение русским гидом в течение всего тура. Любой вопрос решит, будет всегда рядом, о стране расскажет
- Трансферы по программе (микроавтобус)
- Трансфер из аэропорта и обратно (в день старта тура и окончания)
- Прогулка на лодке к китам и дельфинам
- Входные билеты на все локации
- 2 Сафари по заповеднику
- Завтрак и ужин в сафари парке
- Поездка на лодке к морским котикам
- Консультация по отдыху после тура
- Дегустация вин на усадьбе в паре с сырами и рассказ о них
- Посещение реабилитационного центра диких животных (погладим гепарда и сделаем селфи с зеброй)
- Поездка на лодке к аулам и погружение к ним (можно понаблюдать с лодки, так тоже все хорошо видно и очень впечатляет)
- Подъем на фуникулере к столовой горе
- Сопровождение рейнджерами на сафари
- Обеспечение питьевой водой в авто
- Посещение пингвинов (можно поплавать с ними, мы проходим на секретный пляж)
- Посещение малайского квартала
- Посещение садов Компаний
- Самые яркие смотровые площадки
- Уникальные и отобранные места для обедов и ужинов
Что не входит в цену
- Перелет туда-обратно (от 1000)
- Туристическая страховка (30 или бесплатно, )
- Питание в кафе (обеды и ужины - 40/день)
О чём нужно знать до поездки
Размещение в номерах двухместное
Возможно размещение на одной кровати. Мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно. По желанию вы можете разместиться в одноместном номере за доп плату. Количество одноместных номеров - ограничено
Погодные условия
Расположение в южном полушарии делает климат Юар прямо противоположным европейскому: зима летом, лето зимой. Вода у берегов Юар прогревается максимум до +26C. Исключение Атлантический океан, где из-за Бенгальского течения вода редко превышает отметку +18C
Последовательность локаций и активностей может меняться в зависимости от погодных условий. Активности могут быть заменены в случае непогоды
Оплата тура
Оплата за тур частями, предоплата через площадку ютревел, остальная часть оплачивается наличными в долларах в первый день страта тура, только номиналом 100 и купюрами от 2009 гв и новее только нового образца, без надрывов, надписей и заломов, такая же валюта вам понадобится для обмена на личные расходы
Команда
Наши туры проводят тур-лидеры, которые постоянно проживают в стране проведения тура, в данном случае в Юар. Наша команда постоянно растет из-за увеличения туров, всех обучают организаторы лично. На данный момент у нас два тур-лидера - это Виктория и Михаил. Один из тур-лидеров будет вас сопровождать по маршруту, расскажет о стране, даст все необходимые рекомендации для досуга в свободное время, будет рядом и на связи 24/7. К тур-лидеру вы можете обращаться по любому вопросу с начала подготовки к путешествию. За 14 дней до старта тура будет создан общий чат группы в телеграмме, где вы уже сможете познакомиться с другими участниками группы, тур-лидером, а также задать интересующие вопросы по поездке.