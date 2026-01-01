-
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
8 мар в 14:00
22 мар в 14:00
$2000
$2222 за человека
Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье
Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
23 янв в 08:30
27 янв в 08:30
$1100 за всё до 3 чел.
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
15 фев в 15:00
26 апр в 15:00
$2150 за человека
