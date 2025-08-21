Экскурсия «Добро пожаловать в Сеул» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой столицы Южной Кореи.
За 5-6 часов участники увидят ключевые достопримечательности, такие как площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и деревню Пукчхон. Маршрут включает в себя посещение храма Чогеса и прогулку по улице Инсандон. Путешествие позволит понять, как традиции и современность сосуществуют в этом динамичном городе. Включены входные билеты и консьерж-поддержка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение знаковых мест Сеула
- 🕰 Погружение в историю и культуру
- 🧘♂️ Знакомство с религиозными традициями
- 🏡 Прогулка по традиционной деревне
- 🛍 Открытие народных ремёсел и сувениров
Что можно увидеть
- Площадь Кванхвамун
- Дворец Кёнбоккун
- Деревня Пукчхон
- Ручей Чхонгечхон
- Улица Инсандон
- Храм Чогеса
Описание экскурсии
За 5–6 часов вы увидите Сеул с разных сторон — исторической, культурной и повседневной. Мы пройдём по знаковым местам, которые помогут понять, как прошлое живёт в настоящем, а традиции — соседствуют с современностью.
Основные точки маршрута:
- Площадь Кванхвамун — центральное пространство города, где проходят митинги, фестивали и памятные события. Поговорим о национальной идентичности
- Дворец Кёнбоккун — символ эпохи Чосон и главный архитектурный комплекс Сеула. Я расскажу, как устроен дворцовый быт и почему здесь всё подчинено иерархии
- Деревня Пукчхон — район с сохранившимися ханоками, где ещё чувствуется дух старого Сеула. Вы увидите, как традиционное жильё адаптируется к жизни 21 века
- Ручей Чхонгечхон — восстановленный водоём, ставший символом экологической реабилитации и урбанистической гармонии
- Улица Инсандон — оживлённая пешеходная зона с чайными, галереями и антикварными лавками. Поговорим о народных ремёслах, старинных рукописях и сувенирах с историей
- Храм Чогеса — центр буддийской жизни столицы. Здесь вы познакомитесь с ритуалами и узнаете, как религии сосуществуют в современной Корее
Очерёдность локаций маршрута зависит от ситуации, времени, дорожного движения.
Темы, которые мы обсудим:
- династия Чосон и её культурное наследие
- две системы счёта в корейском языке — и почему это важно
- устройство алфавита хангыль и его создатель
- роль буддизма в жизни корейцев, наряду с конфуцианством и христианством
- местные традиции и их отражение в языке, архитектуре и повседневной жизни
Организационные детали
- Экскурсия проходит на современном комфортабельном авто в зависимости от количества участников: кроссовер KIA Sorento — 5 мест, микроавтобус Hyundai Staria — 8 мест
- Стоимость экскурсии до 4 человек — $450, 5–8 человек — $600
- Я встречу вас в холле вашего отеля в Сеуле. Если вы проживаете не в черте города, возможность и стоимость трансфера уточняйте, пожалуйста, в переписке перед бронированием
Что включено в стоимость тура:
- входные билеты
- консьерж-поддержка (помощь в выборе ресторана, бронирования столика, поиска необходимых товаров и др.)
- питьевая вода
Дополнительные расходы:
- питание
- аренда традиционных костюмов
- услуги видеографа-фотографа по мобильной съёмке: у вас на память останутся красивые фотографии и несколько коротких видеороликов для соц. сетей, необходимо сообщить о бронировании заранее — $150
Ответы на вопросы
Александр — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 51 туриста
Привет! Меня зовут Александр, я сертифицированный гид-переводчик в Корее. Родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Корее, где окончил среднее и высшее образование. За это время я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Svetlana
21 авг 2025
Благодарю, Александр. 6 часов пролетели как одна минута. Познавательно, интересно и легко. Было очень жарко и как вовремя Александр привел на традиционную улочку, где насладилась вкуснейшим мороженым. Помог в выборе традиционных и к- поп сувениров. Принял во внимание все пожелания. Спасибо вам большое за прекрасную экскурсию.
А
Андрей
7 июн 2025
Александр отлично провел экскурсию и учел наши пожелания, спасибо!
А
Анна
28 апр 2025
Отличная экскурсия, очень приятный и грамотный гид. Посмотрели гораздо больше программы. Рекомендую!
