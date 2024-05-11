читать дальше местной жизни, культуре и истории. Он ответил на все мои вопросы. Старый Сеул обладает уникальной атмосферой, без этого опыта мои представления о городе были бы неполными.

Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о