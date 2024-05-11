Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Сеула

Найдено 5 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Сеуле на русском языке, цены от €89. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Сеул: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
«В завершение я отвезу вас обратно в отель или довезу до модной улицы в северной части Сеула, где вы продолжите прогулку»
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
512 за человека
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
6 отзывов
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
«Пройдёте по «русской улице» и узнаете историю её возникновения»
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
89 за человека
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
«На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды»
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
«Улица Инсадонг (улица сувенирных лавок) — сувениры, чайные лавки, национальные наряды и магазины корейской традиционной бумаги «ханчжи»»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 2 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
«Пройдёте по улице ремесленников Инсадон, где можно купить сувениры»
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района.
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    Рассказ в основном касался особенностей обывательской жизни в Сеуле. Истории и культуры Колин касался только в общем, не углублялся. Создалось впечатление, что это не совсем его тема

  • М
    Маша
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о
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    местной жизни, культуре и истории. Он ответил на все мои вопросы. Старый Сеул обладает уникальной атмосферой, без этого опыта мои представления о городе были бы неполными.

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
  • П
    Петр
    7 марта 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
  • С
    Снежана
    9 января 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
    Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
  • G
    Galina
    29 ноября 2023
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Замечательный, профессиональный экскурсовод. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Сеул.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Нетуристический Сеул: всё включено
  2. Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
  3. Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
  4. Исторический Сеул - первая встреча
  5. Знакомство с Сеулом на авто
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 89 до 512. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сеула. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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