4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сеул вчера и сегодня

Вы посетите старинный дворцовый комплекс Кёнбоккун, где увидите тронный зал и Королевские сады — а я расскажу историю жившей здесь династии Чосон. Далее вы заглянете на центральную оживленную площадь Кванхвамун с фонтанами, газонами и памятниками выдающимся жителям. После прогуляетесь до ручья Чхонгечхон, преобразованного в удивительной красоты общественное пространство, сочетающее восточные традиции и современные технологии.

Сеул как на ладони

Я покажу главный буддийский храм Сеула — Чогеса. Возведенный в 1920 году, он считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вас впечатлят его разноцветные узоры, величественные деревья и невероятная атмосфера. В завершение вы погуляете по старинной улочке Инсадон, подниметесь на самую высокую башню страны Лоттэ Скай с прозрачными полами и насладитесь прекрасной панорамой всего Сеула.