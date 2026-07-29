4 отзыва оставили туристы

Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Я покажу вам исторический и современный Сеул, раскрою характер старинных дворцов Чосона и буддийских храмов, бурлящих площадей и колоритных улиц. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!
Вы посетите старинный дворцовый комплекс Кёнбоккун, где увидите тронный зал и Королевские сады — а я расскажу историю жившей здесь династии Чосон. Далее вы заглянете на центральную оживленную площадь Кванхвамун с фонтанами, газонами и памятниками выдающимся жителям. После прогуляетесь до ручья Чхонгечхон, преобразованного в удивительной красоты общественное пространство, сочетающее восточные традиции и современные технологии.
Сеул как на ладони
Я покажу главный буддийский храм Сеула — Чогеса. Возведенный в 1920 году, он считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вас впечатлят его разноцветные узоры, величественные деревья и невероятная атмосфера. В завершение вы погуляете по старинной улочке Инсадонг, подниметесь на самую высокую башню страны Лоттэ Скай с прозрачными полами и насладитесь прекрасной панорамой всего Сеула.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дворец Кёнбоккун — 3000 вон, Лоттэ Скай — 33 000 вон (могу сделать скидку до 20%)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1922 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Южной Корее с 2005 года, замужем за ее гражданином. Очень хорошо знаю жизнь и нравы местных, интересные места в Сеуле и хорошие рестораны корейской кухни. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 233 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
226
4
5
3
2
2
–
1
–
Лариса
Отличная обзорная экскурсия! Александра подробно рассказала о дворце, его обитателях, укладе жизни и привычках жителей. Потом мы прошли по знаковым местам Сеула. Для знакомства с городом в первый день очень познавательно. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это было моё первое посещение Кореи и Сеула. И, как обычно, в новом месте, я решила первый день провести с гидом. Выбор на Александру упал случайно. Зашла на сайт и читать дальшеуменьшить
решила Первый гид будет моим. И не ошиблась. Всё было замечательно. Александра доброжелательна, терпеливо, с чувством юмора. Время на экскурсии пролетело легко и незаметно. Рекомендую от всей души Александру как гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Очень понравилась экскурсия! Было интересно, красиво и отлично организовано. Александра — очень приятная собеседница, эрудированная и сильна практически во всех темах. Видно, что человек глубоко знает Корею и умеет интересно подать информацию. Для туристов экскурсия очень полезная и насыщенная. Однозначно рекомендую!
Александра
Ответ организатора:
Благодарю вас за высокую оценку и подробный отзыв! Очень приятно знать, что экскурсия была интересной, насыщенной и полезной для вас. Спасибо за рекомендации и за прекрасную компанию во время прогулки по Сеулу!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Не смотря на плохую погоду, смогли посмотреть дворец, было приятно что гид подстраивалась под наш темп и находила варианты где мы можем отдохнуть или согреться. Так же подсказала, куда еще читать дальшеуменьшить
можно сходить и посмотреть самим. Так же из-за погоды не побывали в башне Lotte, но это хорошо потому, что ничего видно не было бы. Но зато остались в метро на станции из игры в кальмара. И побывали в библиотеке starfield.
Вам был полезен этот отзыв?
S
Svetlana
Александра, спасибо вам огромное за экскурсию! Даже столь жаркий день не мог испортить впечатление😊 Мне очень нравится когда всё так отлично организовано, абсолютное понимание. Маршрут, Сеул, Александра - всё прекрасно! Вы такой чудесный гид и человек. Успехов вам!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Хочу поблагодарить моего Гида Александру и посоветовать всем путешественникам в Сеуле. . Это была незабываемая, очень интересная экскурсия. . Саша встретила меня в моем отеле. . И потом началась сказка. читать дальшеуменьшить
. спасибо вам огромное за эту невероятную экскурсию по Сеулу! Вы показали не просто город, а его настоящую душу. Я влюбились в уютные улочки, невероятную еду и контраст древних дворцов с неоновыми вывесками. Виды на реку Хан были волшебными. Без вас я бы никогда не узнала столько интересных деталей и не попробовала бы настоящую корейскую кухню. Это был лучший день в моей поездке! Побывать в местах где снимали дорамы.., побывать на 120 этаже, увидеть Сеул на ладони это завораживающие моменты экскурсии Александры. Я получила массу впечатлений, много эмоций, много интересной информации, прекрасное настроение благодаря Саше. Влюбилась в Сеул. . Саша талантливый гид, общение и прогулка по Сеулу с ней подарили незабываемый день в Сеуле! Александра спасибо большое! Рекомендую всем гида Александру. .