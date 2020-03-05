4 отзыва оставили туристы

Сеул вчера и сегодня Вы посетите старинный дворцовый комплекс Кёнбоккун, где увидите тронный зал и Королевские сады — а я расскажу историю жившей здесь династии Чосон. Далее вы заглянете на центральную оживленную площадь Кванхвамун с фонтанами, газонами и памятниками выдающимся жителям. После прогуляетесь до ручья Чхонгечхон, преобразованного в удивительной красоты общественное пространство, сочетающее восточные традиции и современные технологии.
Сеул как на ладони Я покажу главный буддийский храм Сеула — Чогеса. Возведенный в 1920 году, он считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вас впечатлят его разноцветные узоры, величественные деревья и невероятная атмосфера. В завершение вы погуляете по старинной улочке Инсадон, подниметесь на самую высокую башню страны Лоттэ Скай с прозрачными полами и насладитесь прекрасной панорамой всего Сеула.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дворец Кёнбоккун — 3000 вон, Лоттэ Скай — 27000 вон (могу сделать скидку до 30%).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Южной Корее с 2005 года, замужем за ее гражданином. Очень хорошо знаю жизнь и нравы местных, интересные места в Сеуле и хорошие рестораны корейской кухни. Надеюсь на скорую встречу!
Отличная экскурсия, особенно для тех кто первый раз приехал в Корею. Алексадра получает удовольствие от общения с туристами, поможет советами.
Галина
7 января 2020
Интересная, познавательная экскурсия. Грамотный, тактичный гид Александра. Все хорошо.
Sergei
5 января 2020
Замечательная прогулка по Сеулу. Интересные места, отличный гид. Задавали очень много вопрос не на историческую тему, порой бывало даже интереснее слушать про настоящее. :). Хорошие рекомендации по местам, еде и покупкам.
Наталия
10 декабря 2019
Благодаря Александре узнали очень много новой интересной информации не только об истории Кореи, но и о современной жизни корейцев. Время пролетело быстро и незаметно. Если вы хотите узнать много нового и интересного о стране, то вам к Александре)
В прямом эфире пройти по историческим и современным кварталам города и узнать о жизни в Южной Корее
Сеул — один из самых загадочных и колоритных мегаполисов Азии. Вы увидите, как органично в нем соседствуют старинные дворцы и небоскребы, извилистые уютные улочки и динамичные проспекты. Я помогу вам погрузиться в местную атмосферу и расскажу удивительные факты о корейских традициях, истории, культуре и повседневной жизни!
Знакомство с традициями и современной жизнью города на неспешной дружеской прогулке
Эта экскурсия для тех, кто хочет за пару часов исследовать центр древнего Сеула. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями южнокорейской столицы, проведу по излюбленным районам местных жителей и расскажу самое важное из истории города. Вы удивитесь, как органично в Сеуле старое сочетается с новым, небоскребы — с древними дворцами, а реки — с «бетонными джунглями»: нужно только знать, куда заглянуть.
Главные достопримечательности центра города на дружеской прогулке
Гуляя по старинным улочкам южнокорейского мегаполиса, вы погрузитесь в богатое прошлое страны и сравните его с современностью. А еще оцените специфическую уличную еду, насладитесь видами Сеула с высоты, посетите королевский дворец и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и образе жизни.
Побывать в самых значимых и колоритных местах города на душевной автомобильной экскурсии
Хотите за день увидеть все самое-самое в старой части Сеула, узнать об особенностях корейского быта и побывать в излюбленных точках местных жителей? Тогда вам ко мне! Мы проедем по ключевым объектам корейской столицы от древних ворот Намдэмун до дворца Кёнбоккун. Пройдем по узким улочкам деревни на склоне горы, рассмотрим традиционные дома-ханоки и попробуем местный зеленый чай. Побываем на улице художников и отведаем блюда корейской кухни в атмосферном ресторане со статусом Мишлен Guide. Вы с разных сторон рассмотрите Сеул и прочувствуете характер города, который открывается далеко не каждому путешественнику.
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
Приглашаю вас за один день рассмотреть все грани Сеула и прочувствовать контрасты корейской столицы. Вы увидите весь город как на ладони с панорамной площадки небоскрёба. Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история, природная красота и культурные особенности древней Кореи. А после — прогуляетесь по яркой улице Инсадон среди ремесленных магазинов, сувенирных лавок и аутентичных ресторанчиков.