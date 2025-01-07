5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 14:30
7 мар в 10:00
$160 за всё до 2 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: На площади Кванхвамун
Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:30
9 мар в 10:30
10 мар в 10:30
$90 за человека
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
По исторической части Сеула
Погрузитесь в атмосферу Сеула, прогуливаясь по историческим местам и открывая для себя культурные сокровища корейской столицы
Начало: У станции City Hall
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
8 мар в 11:00
9 мар в 11:00
$129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел7 января 2025Гид хороший, рассказ про город шикарный, учитывались пожелания и предложения, но организационные моменты хворают. Экскурсия два раза переносилась и гид опоздал на пол часа
- ТТаня30 декабря 2024Отлично погуляли по Сеулу, узнали много нового, категорически рекомендуем:) Юля очень приятный рассказчик и "показчик":)
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворец Кёнбоккун»
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Сейчас в Сеуле в категории "Дворец Кёнбоккун" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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