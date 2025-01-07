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1 чел. По популярности Пешая 80 отзывов 5 часов Индивидуальная до 2 чел. Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии Начало: У вашей гостиницы $ 160 за всё до 2 чел. Пешая 4 часа Мини-группа до 6 чел. Сеул: путешествие во времени Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи Начало: На площади Кванхвамун Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:30 $ 90 за человека Пешая 4 часа Мини-группа до 4 чел. По исторической части Сеула Погрузитесь в атмосферу Сеула, прогуливаясь по историческим местам и открывая для себя культурные сокровища корейской столицы Начало: У станции City Hall Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 $ 129 за человека Другие экскурсии Сеула Последние отзывы на экскурсии П Павел Символы современного и древнего Сеула Гид хороший, рассказ про город шикарный, учитывались пожелания и предложения, но организационные моменты хворают. Экскурсия два раза переносилась и гид опоздал на пол часа

Т Таня Символы современного и древнего Сеула Отлично погуляли по Сеулу, узнали много нового, категорически рекомендуем:) Юля очень приятный рассказчик и "показчик":)

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворец Кёнбоккун»

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