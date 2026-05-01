Приглашаю погрузиться в закулисье королевской жизни от церемониалов до личных историй. Вы посмотрите экспозицию Национального дворцового музея Кореи и потом зайдёте в Кёнбоккун.
Последовательность необычна и важна — так, вы сначала увидите подлинные экспонаты, а затем сможете считать их смысл в пространстве дворца. Это поможет лучше понять культуру и прошлое Кореи.
Описание экскурсии
Национальный дворцовый музей Кореи
Начнём с экспозиции королевских регалий, одежды и ритуальных предметов. Здесь вы увидите подлинные экспонаты и разберётесь, как была устроена власть и повседневная жизнь при дворе — это даст ключ к пониманию дворца.
Дворец Кёнбоккун
Посмотрите парадные залы, павильон на воде и жилые покои. Здесь каждая деталь отражает порядок и философию эпохи Чосон.
Вы узнаете:
- как была устроена система власти и жизни при дворе Чосон: от строгой иерархии до повседневных правил, которым подчинялись даже правители
- как жил король (распорядок дня, обязанности и ограничения) и как выбирали королеву и наложниц
- какая символика у церемоний, одежды и власти
- как проходила повседневная жизнь: будни придворных дам, служанок и евнухов, интриги
- как конфуцианская философия отразилась в главном дворце Кёнбоккун
Организационные детали
- В стоимость не входят билеты — 3000 вон ($2) за чел.
- Оплатить экскурсию можно в корейских вонах, долларах или евро
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кёнбоккун»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Корее с 2019 года. Я лицензированный гид с профильным образованием по истории Кореи и истории корейского искусства. Более 5 лет работала гидом для корейцев по России, а теперь хочу поменяться ролями и показать Корею вам — через её историю, культуру и детали, которые обычно остаются незамеченными.
от $180 за экскурсию