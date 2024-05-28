Музеи и искусство Сеула

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Сеуле на русском языке, цены от €140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Я расскажу, кто населял деревню раньше, кто здесь живет сейчас и как устроен быт корейцев, а после мы посетим аутентичное кафе-музей, где вы попробуете необычный местный чай»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
840 за всё до 3 чел.
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
«За ответами мы отправимся в экспериментальный тематический парк-музей Hyundai»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
449 за всё до 4 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«Также в программе — посещение подземного мемориального музея имени Седжона и поселения домов знати Букчхон»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Сеул - город инноваций и технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
«Тематический парк-музей Hyundai»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
438 за всё до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
«Мы посетим салон оптики, похожий на музей современного искусства — экспозиции в нём меняются каждые несколько месяцев»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
    читать дальше

    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

  • Т
    Таня
    1 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
    читать дальше

    При этом гид нас так погрузила в понимание корейской культуры и истории, что этими знаниями продолжили пользовать и на прогулке по Пекину,тк Корея долгое время находилась под протекторатом Китая, соответственно, корейская культура очень многое впитала из китайской. Брать гида - это обязательная рекомендация иначе многие детали и особенности могут ускользнуть из Вашего внимания

  • и
    илья
    23 марта 2024
    Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
    Ольга - отличный гид, интересная экскурсия на целый день.
  • Л
    Любовь
    26 февраля 2024
    Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
    Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
  • В
    Валерий
    9 января 2024
    Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
    Мы ездили в Кенджу семьей. Нам всем (включая сына студента) все очень понравилось! Ольга пунктуальный, организованный и очень клиентоориентированный гид.
    читать дальше

    Более того, когда мы проявляли интерес к локации, которая не входила в программу экскурсии, Ольга очень быстро корректировала маршрут, хотя зачастую, это отражалось на увеличении времени и продолжительности экскурсии. Рекомендуем всем, кому интересна Корея во всех ее аспектах!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Погружение в атмосферу Сеула
  2. Кёнджу: врата в историю и красоту Древней Кореи
  3. Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
  4. Сеул императоров и аристократов
  5. Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 840 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 79 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам