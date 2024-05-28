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с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!