1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Я расскажу, кто населял деревню раньше, кто здесь живет сейчас и как устроен быт корейцев, а после мы посетим аутентичное кафе-музей, где вы попробуете необычный местный чай»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
«За ответами мы отправимся в экспериментальный тематический парк-музей Hyundai»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«Также в программе — посещение подземного мемориального музея имени Седжона и поселения домов знати Букчхон»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€512 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
«Тематический парк-музей Hyundai»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
€438 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
«Мы посетим салон оптики, похожий на музей современного искусства — экспозиции в нём меняются каждые несколько месяцев»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
- ТТаня1 мая 2024Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
- ССветлана21 апреля 2024Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
- иилья23 марта 2024Ольга - отличный гид, интересная экскурсия на целый день.
- ЛЛюбовь26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
- ВВалерий9 января 2024Мы ездили в Кенджу семьей. Нам всем (включая сына студента) все очень понравилось! Ольга пунктуальный, организованный и очень клиентоориентированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Музеи»
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