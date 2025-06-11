Елена — Организатор в Сеуле

Провела экскурсии для 343 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, окончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.