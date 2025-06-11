Мои заказы

По исторической части Сеула

Погрузитесь в атмосферу Сеула, прогуливаясь по историческим местам и открывая для себя культурные сокровища корейской столицы
Эта групповая экскурсия по исторической части Сеула предлагает уникальную возможность без спешки насладиться красотой города.

Туристы посетят королевский дворец династии Чосон, где узнают о жизни монархов и особенностях корейской культуры 14-15
веков.

Прогулка по узким улочкам фольклорной деревни позволит увидеть необычную архитектуру и познакомиться с местными жителями. На улице ремесленников можно приобрести сувениры или создать что-то своими руками. Участники узнают о корейском алфавите, национальном костюме и традиционном доме. Русскоязычный гид поможет разобраться в истории и традициях этой удивительной страны

1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение королевского дворца
  • 🎨 Улица ремесленников и сувениров
  • 🏘️ Фольклорная деревня и её жители
  • 📜 История династии Чосон
  • 👗 Национальный костюм и традиции
  • 🔍 Узнайте о корейском алфавите
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Кванхвамун
  • Дворец Кёнбоккун
  • Фольклорная деревня
  • Улица антиквариата и сувениров

Описание экскурсии

Центральная площадь Кванхвамун. Сердце города и главная площадь страны.

Дворец Кёнбоккун. Здесь жила королевская семья и правили монархи.

Узкие улочки фольклорной деревни. Необычная архитектура, глиняные черепицы, деревянные балки и встреча с местными жителями.

Улица антиквариата и сувениров. Здесь можно купить необычные поделки или создать что-то своими руками.

Вы узнаете:

  • как жили и правили короли династии Чосон
  • кто придумал корейский алфавит
  • как было выиграно сражение с японцами
  • из чего состоит национальный костюм и когда его носят
  • как устроен традиционный корейский дом
  • для чего каждый кореец использует свою именную печать

Организационные детали

  • В среднем по маршруту мы проходим 8000 шагов
  • Обед не предусмотрен, но мы можем посоветовать вам, куда отправиться перекусить после экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в королевский дворец — $3 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции City Hall
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Сеуле
Провела экскурсии для 343 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, окончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.
Отзывы и рейтинг

J
Julia
12 июн 2025
Экскурсия по Сеулу оставила самые яркие впечатления!
Отличная организация, интересный маршрут и увлечённый и прекрасный гид - Юлия, который делилась не только фактами, но и живыми историями. За короткое время удалось прочувствовать атмосферу города и узнать много нового. Очень довольна и с удовольствием порекомендую!

Входит в следующие категории Сеула

