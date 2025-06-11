Эта групповая экскурсия по исторической части Сеула предлагает уникальную возможность без спешки насладиться красотой города.
Туристы посетят королевский дворец династии Чосон, где узнают о жизни монархов и особенностях корейской культуры 14-15
6 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение королевского дворца
- 🎨 Улица ремесленников и сувениров
- 🏘️ Фольклорная деревня и её жители
- 📜 История династии Чосон
- 👗 Национальный костюм и традиции
- 🔍 Узнайте о корейском алфавите
Что можно увидеть
- Центральная площадь Кванхвамун
- Дворец Кёнбоккун
- Фольклорная деревня
- Улица антиквариата и сувениров
Описание экскурсии
Центральная площадь Кванхвамун. Сердце города и главная площадь страны.
Дворец Кёнбоккун. Здесь жила королевская семья и правили монархи.
Узкие улочки фольклорной деревни. Необычная архитектура, глиняные черепицы, деревянные балки и встреча с местными жителями.
Улица антиквариата и сувениров. Здесь можно купить необычные поделки или создать что-то своими руками.
Вы узнаете:
- как жили и правили короли династии Чосон
- кто придумал корейский алфавит
- как было выиграно сражение с японцами
- из чего состоит национальный костюм и когда его носят
- как устроен традиционный корейский дом
- для чего каждый кореец использует свою именную печать
Организационные детали
- В среднем по маршруту мы проходим 8000 шагов
- Обед не предусмотрен, но мы можем посоветовать вам, куда отправиться перекусить после экскурсии
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в королевский дворец — $3 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$129
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции City Hall
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Сеуле
Провела экскурсии для 343 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, окончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julia
12 июн 2025
Экскурсия по Сеулу оставила самые яркие впечатления!
Отличная организация, интересный маршрут и увлечённый и прекрасный гид - Юлия, который делилась не только фактами, но и живыми историями. За короткое время удалось прочувствовать атмосферу города и узнать много нового. Очень довольна и с удовольствием порекомендую!
