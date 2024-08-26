читать дальше Просто хороший вечер с хорошей местной девушкой, очень любящей Сеул и умеющей его показать с интересных точек зрения. Лилия - очень отзывчивая, любящая помогать. Я в Сеуле оказался совершенно случайно, ничего о городе не знал и ничего не планировал, да и не погоде одет оказался, но Лилия со всем успешно справилась.

Уже писалось в отзывах, что те, кто ожидают от организатора высокопрофессионального рассказа, могут быть разочарованы, но я и не ожидал.