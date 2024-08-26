5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
Проведите вечер в Сеуле как местные жители: прогулка по колоритным кварталам, посещение буддийского храма и смотровой площадки, а также уютные кафе и магазины
«Станете частью чарующей вечерней атмосферы, пронизывающей популярные корейские сериалы «дорамы»»
2 ноя в 16:00
13 ноя в 18:00
$212 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
«Вечером здесь часто выступают начинающие группы — кто знает, возможно, это будущие звёзды К-попа»
11 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
$520 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа
Погрузитесь в атмосферу динамичного Сеула, исследуя его популярные места и наслаждаясь уникальной культурой столицы Южной Кореи
Начало: По договоренности
«Вечером часто выступают молодые группы, фанаты K-Pop»
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
11 ноя в 18:00
16 ноя в 18:00
$520 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 августа 2024Все было просто замечательно! Получила удовольствие!! Лилия очень прекрасный и влюбленный в Сеул человек! Удачи!!
- ЕЕкатерина18 августа 2024Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
- ИИгорь22 июля 2024Уже писалось в отзывах, что те, кто ожидают от организатора высокопрофессионального рассказа, могут быть разочарованы, но я и не ожидал.
- ГГалина Михийловна29 апреля 2024Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
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