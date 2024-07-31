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Старые традиции и новые технологии Кореи
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Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
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230€219 за всё до 3 чел.
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