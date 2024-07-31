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1 чел. По популярности Пешая 5% скидка 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. «Истинная красота»: эстетика современного Сеула Посетить нетуристические районы и окунуться в мир искусства, парфюмерии и красоты 175 € 167 за всё до 4 чел. На машине 10% скидка 9 часов Индивидуальная до 3 чел. Старые традиции и новые технологии Кореи Уникальная экскурсия в окрестностях Сеула: крепость Хвасон, музей Samsung и деревня Минсокчхон. Погрузитесь в историю и инновации Кореи за один день Начало: У вашего отеля 513 € 462 за всё до 3 чел. Пешая 5% скидка 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Экономическое чудо Кореи: как это было Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас Начало: По договорённости с гидом 230 € 219 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сеула

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Скидки»

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