1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€89 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
- ЮЮлия16 мая 2024Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
- ВВладимир15 мая 2024Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
- ИИрина11 мая 2024Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района.
- ММаша9 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о
- ННаталья9 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
- ВВероника19 апреля 2024Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
- ААлена28 марта 2024Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
- ППетр7 марта 2024Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Почувствовать себя местным»
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