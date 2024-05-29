Почувствовать себя местным – экскурсии в Сеуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Сеуле на русском языке, цены от €89, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
512 за человека
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
6 отзывов
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
89 за человека
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
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    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
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    язык. В общем, дочь в восторге и для неё эта экскурсия оказалась самым сильное впечатлением от нашей поездки в Сеул. Лилия, спасибо Вам огромное!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района.
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    Рассказ в основном касался особенностей обывательской жизни в Сеуле. Истории и культуры Колин касался только в общем, не углублялся. Создалось впечатление, что это не совсем его тема

  • М
    Маша
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о
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    местной жизни, культуре и истории. Он ответил на все мои вопросы. Старый Сеул обладает уникальной атмосферой, без этого опыта мои представления о городе были бы неполными.

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
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    посетили много интересных мест и всё время забегали на разные к-поп локации, когда Лилия узнавала от дочек об их интересах. Увидели город с другой стороны, более неформальной. В конце прекрасно отужинали в одной из дорамных локаций

  • В
    Вероника
    19 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
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    заказчиком экскурсии, в полном восторге и очень подружилась с Лилией) Тёплый подход, исключительное внимание к нашему комфорту, искренняя любовь к городу со стороны Лилии помогли нам получить яркие впечатления

  • А
    Алена
    28 марта 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
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    старается показать и рассказать вам то, что когда-то впечатлило ее саму. Знает ответы на все вопросы) даже про свидания с корейцами и правила этикета на них) расскажет вам где можно покушать, где ещё погулять и вообще очень много всего. Любая экскурсия с Лилией пройдет идеально! Если вы хотите отлично провести день или вечер, который останется в вашей памяти навсегда, однозначно рекомендую пойти на экскурсию именно с ней.

  • П
    Петр
    7 марта 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 89 до 512 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 28 ⭐ отзывов, цены от €89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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