Экскурсия предлагает путешествие из современного Сеула в прошлое. Участники увидят старое и новое здания мэрии, посетят центральную площадь Кванхванмун и сделают фото у ворот дворца Кёнбоккун. Также предусмотрена прогулка по аутентичной корейской деревне, где можно полюбоваться историческими улочками и видами на современные небоскрёбы. Это уникальная возможность узнать о скрытых символах города и научиться их понимать

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы увидите сразу два здания мэрии Сеула — старое и новое. И поразитесь контрасту между ними!

Затем вас ждёт оазис прямо в центре шумного многолюдного Сеула.

Отправимся на центральную площадь Кванхванмун и изучим два памятника очень важным историческим личностям.

У ворот дворца Кёнбоккун сделаем фото с древними воинами (если повезёт!). И полюбуемся великолепным императорским комплексом снаружи.

Пройдём по самым красивым историческим улочкам аутентичной деревни и будто перенесёмся в прошлое.

В самой верхней точке деревни, откуда открывается вид на современные офисные здания и небоскрёбы, мы расстанемся. Вы сможете самостоятельно зайти в чайный домик или продолжить изучать деревню и её окрестности.

Организационные детали