Экскурсия предлагает путешествие из современного Сеула в прошлое.
Участники увидят старое и новое здания мэрии, посетят центральную площадь Кванхванмун и сделают фото у ворот дворца Кёнбоккун.
Также предусмотрена прогулка по аутентичной корейской деревне, где можно полюбоваться историческими улочками и видами на современные небоскрёбы. Это уникальная возможность узнать о скрытых символах города и научиться их понимать
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Контраст старого и нового в мэрии
- 🌳 Оазис спокойствия в центре города
- 🗿 Исторические памятники на площади
- 🏯 Фото с древними воинами у дворца
- 🏘️ Прогулка по историческим улочкам
- ☕ Возможность посетить чайный домик
Что можно увидеть
- Мэрия Сеула
- Центральная площадь Кванхванмун
- Дворец Кёнбоккун
- Аутентичная корейская деревня
Описание экскурсии
Вы увидите сразу два здания мэрии Сеула — старое и новое. И поразитесь контрасту между ними!
Затем вас ждёт оазис прямо в центре шумного многолюдного Сеула.
Отправимся на центральную площадь Кванхванмун и изучим два памятника очень важным историческим личностям.
У ворот дворца Кёнбоккун сделаем фото с древними воинами (если повезёт!). И полюбуемся великолепным императорским комплексом снаружи.
Пройдём по самым красивым историческим улочкам аутентичной деревни и будто перенесёмся в прошлое.
В самой верхней точке деревни, откуда открывается вид на современные офисные здания и небоскрёбы, мы расстанемся. Вы сможете самостоятельно зайти в чайный домик или продолжить изучать деревню и её окрестности.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Дворец мы осматриваем только снаружи
- Пожалуйста, приготовьте остаток оплаты за экскурсию в долларах без сдачи
- Доступ к некоторым достопримечательностям может быть закрыт по независящим от гида причинам
- Старое здание мэрии закрыто по понедельникам, дворец — по вторникам, деревня — в выходные дни
в будние дни в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$128
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Seoul City Hall
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 625 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Отзывы и рейтинг
5
Л
Лариса
5 сен 2025
Спасибо большое за проведенную экскурсию!
Гуляли по Сеулу с Колином уже во второй раз и каждый раз город открывается с новой стороны! Узнали много нового и интересного о культуре и истории Кореи, благодаря чему прониклись еще большей любовью и уважением к стране. Спасибо!
