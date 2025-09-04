Мои заказы

Где встречаются эпохи: погружение в сердце Сеула

Путешествие в сердце Сеула, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя мэрию, дворец и деревню в уникальной экскурсии
Экскурсия предлагает путешествие из современного Сеула в прошлое.

Участники увидят старое и новое здания мэрии, посетят центральную площадь Кванхванмун и сделают фото у ворот дворца Кёнбоккун.

Также предусмотрена прогулка по аутентичной корейской деревне, где можно полюбоваться историческими улочками и видами на современные небоскрёбы. Это уникальная возможность узнать о скрытых символах города и научиться их понимать
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Контраст старого и нового в мэрии
  • 🌳 Оазис спокойствия в центре города
  • 🗿 Исторические памятники на площади
  • 🏯 Фото с древними воинами у дворца
  • 🏘️ Прогулка по историческим улочкам
  • ☕ Возможность посетить чайный домик
Где встречаются эпохи: погружение в сердце Сеула© Колин
Где встречаются эпохи: погружение в сердце Сеула© Колин
Где встречаются эпохи: погружение в сердце Сеула© Колин
Ближайшие даты:
13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мэрия Сеула
  • Центральная площадь Кванхванмун
  • Дворец Кёнбоккун
  • Аутентичная корейская деревня

Описание экскурсии

Вы увидите сразу два здания мэрии Сеула — старое и новое. И поразитесь контрасту между ними!

Затем вас ждёт оазис прямо в центре шумного многолюдного Сеула.

Отправимся на центральную площадь Кванхванмун и изучим два памятника очень важным историческим личностям.

У ворот дворца Кёнбоккун сделаем фото с древними воинами (если повезёт!). И полюбуемся великолепным императорским комплексом снаружи.

Пройдём по самым красивым историческим улочкам аутентичной деревни и будто перенесёмся в прошлое.

В самой верхней точке деревни, откуда открывается вид на современные офисные здания и небоскрёбы, мы расстанемся. Вы сможете самостоятельно зайти в чайный домик или продолжить изучать деревню и её окрестности.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Дворец мы осматриваем только снаружи
  • Пожалуйста, приготовьте остаток оплаты за экскурсию в долларах без сдачи
  • Доступ к некоторым достопримечательностям может быть закрыт по независящим от гида причинам
  • Старое здание мэрии закрыто по понедельникам, дворец — по вторникам, деревня — в выходные дни

в будние дни в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$128
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Seoul City Hall
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 625 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
читать дальше

формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб государственную академию сервиса и туризма. С 2010 года состою в браке с южной кореянкой. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь больше по индивидуальным и авторским экскурсиям. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
5 сен 2025
Спасибо большое за проведенную экскурсию!
Гуляли по Сеулу с Колином уже во второй раз и каждый раз город открывается с новой стороны! Узнали много нового и интересного о культуре и истории Кореи, благодаря чему прониклись еще большей любовью и уважением к стране. Спасибо!

Входит в следующие категории Сеула

Похожие экскурсии из Сеула

«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
13 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Современный Сеул
Пешая
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
48 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 17:30
11 ноя в 18:00
$512 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле