Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
10 окт в 11:00
12 окт в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам съёмок корейских дорам
Путешествие по местам съёмок знаковых дорам и ключевым точкам корейской поп-культуры. Пройдите маршрутами знаменитостей и узнайте, как живут айдолы
Начало: У гостиницы
14 окт в 10:30
21 окт в 10:30
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
14 окт в 08:30
15 окт в 08:30
$675 за всё до 3 чел.
