1 чел. По популярности Пешая 5.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop Начало: У Мэрии Сеула $283 за всё до 5 чел. Пешая 6.5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальная экскурсия по местам съёмок корейских дорам Путешествие по местам съёмок знаковых дорам и ключевым точкам корейской поп-культуры. Пройдите маршрутами знаменитостей и узнайте, как живут айдолы Начало: У гостиницы $250 за всё до 2 чел. Пешая 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане $675 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сеула

