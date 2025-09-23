Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сеуле на русском языке, цены от $411. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 11 отзывов Индивидуальная Побывать на границе: поездка в DMZ Индивидуальная экскурсия в DMZ: история, природа и уникальные виды. Погрузитесь в атмосферу границы двух Корей и откройте для себя неизведанное Начало: Сеул от $577 за человека На машине 5 часов 4 отзыва Фотопрогулка до 4 чел. Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах $411 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 6 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон Начало: В лобби отеля $450 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Сеула

