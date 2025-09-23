Индивидуальная
Побывать на границе: поездка в DMZ
Индивидуальная экскурсия в DMZ: история, природа и уникальные виды. Погрузитесь в атмосферу границы двух Корей и откройте для себя неизведанное
Начало: Сеул
23 сен в 05:00
25 сен в 05:00
от $577 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
$411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
