Маршрут отлично подойдёт тем, кто интересуется корейской косметикой, модой и трендами. Я показываю не только популярные места, но и скрытые локации, которые обычно знают только местные. Помогаю выбирать — от косметики до одежды, чтобы покупки действительно подходили именно вам.
Описание экскурсии
Маршрут
Мы посетим как популярные, так и менее очевидные места, которые особенно ценят местные жители. Среди возможных локаций:
- Хондэ — район с молодёжной атмосферой, винтажными магазинами и необычными находками.
- Инсадон — традиционные улицы с сувенирами и уникальными мастерскими, где можно создать собственные изделия.
- Сонсу — современный и трендовый район с поп-ап-пространствами, концепт-сторами и магазинами известных брендов, таких как Gentle Monster, Fwee, Dasique, Musinsa, TIRTIR, Olive Young и других.
Вы также сможете посетить студии и магазины, где создаются индивидуальные продукты:
- подбор и создание тональной основы с учётом оттенка кожи, её особенностей и ваших предпочтений (покрытие, текстура, финиш);
- создание персонализированных помад и палеток теней;
- создание собственного парфюма с нуля;
- другие бьюти-форматы по вашему выбору.
По желанию можно добавить персональный анализ цветотипа — в профессиональной студии или в более простом формате.
Темы
- В ходе прогулки вы узнаете, как устроены современная бьюти-индустрия и мир моды Сеула и почему именно они задают глобальные тренды.
- Мы поговорим о корейском подходе к красоте и уходу за собой, концепции персонального цвета и о том, как подбирать продукты и оттенки, которые действительно подходят именно вам.
- Вы узнаете, где предпочитают делать покупки местные жители, как находить качественные вещи, на что стоит обращать внимание при выборе косметики и одежды, а также какие бренды и форматы сегодня наиболее актуальны.
- Я покажу, как сочетать популярные места с менее очевидными локациями, чтобы увидеть Сеул не только глазами туриста, но и почувствовать его стиль, ритм и атмосферу.
Организационные детали
- Стоимость включены разработка маршрута, сопровождение, а также помощь с переводом.
- Отдельно оплачиваются: еда и напитки, покупки (косметика, одежда, аксессуары и др.), входы в студии и любые персональные услуги — в зависимости от ваших предпочтений и выбранных форматов.
- Формат передвижения выбирается индивидуально: пешие прогулки, общественный транспорт, такси или персональный трансфер — в зависимости от ваших предпочтений и бюджета.
в понедельник в 17:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$210
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из центральных районов Сеула
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Сеул может быть разным — и со мной вы увидите его во всём многообразии: от знаковых туристических мест и винтажных магазинов в Хондэ до лучших сувенирных лавок и традиционных находок
Входит в следующие категории Сеула
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