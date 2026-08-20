Маршрут отлично подойдёт тем, кто интересуется корейской косметикой, модой и трендами. Я показываю не только популярные места, но и скрытые локации, которые обычно знают только местные. Помогаю выбирать — от косметики до одежды, чтобы покупки действительно подходили именно вам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Сеуле

Описание экскурсии

Маршрут

Мы посетим как популярные, так и менее очевидные места, которые особенно ценят местные жители. Среди возможных локаций:

Хондэ — район с молодёжной атмосферой, винтажными магазинами и необычными находками.

Инсадон — традиционные улицы с сувенирами и уникальными мастерскими, где можно создать собственные изделия.

Сонсу — современный и трендовый район с поп-ап-пространствами, концепт-сторами и магазинами известных брендов, таких как Gentle Monster, Fwee, Dasique, Musinsa, TIRTIR, Olive Young и других.

Вы также сможете посетить студии и магазины, где создаются индивидуальные продукты:

подбор и создание тональной основы с учётом оттенка кожи, её особенностей и ваших предпочтений (покрытие, текстура, финиш);

создание персонализированных помад и палеток теней;

создание собственного парфюма с нуля;

другие бьюти-форматы по вашему выбору.

По желанию можно добавить персональный анализ цветотипа — в профессиональной студии или в более простом формате.

Темы

В ходе прогулки вы узнаете, как устроены современная бьюти-индустрия и мир моды Сеула и почему именно они задают глобальные тренды.

Мы поговорим о корейском подходе к красоте и уходу за собой, концепции персонального цвета и о том, как подбирать продукты и оттенки, которые действительно подходят именно вам.

Вы узнаете, где предпочитают делать покупки местные жители, как находить качественные вещи, на что стоит обращать внимание при выборе косметики и одежды, а также какие бренды и форматы сегодня наиболее актуальны.

Я покажу, как сочетать популярные места с менее очевидными локациями, чтобы увидеть Сеул не только глазами туриста, но и почувствовать его стиль, ритм и атмосферу.

Организационные детали