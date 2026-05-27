Наша программа сочетает бьюти, шопинг и атмосферные прогулки по самым стильным районам города. Вы побываете в трендовых пространствах, концепт-магазинах и познакомитесь с локальными брендами.
При желании попробуете персонализированные бьюти-форматы — от создания собственной помады до подбора тональной основы. А по пути узнаете о корейской культуре красоты и моде.
Описание экскурсии
Хондэ — молодёжная эстетика и локальные находки в районе винтажных магазинов
- Вы пройдёте бесплатный анализ кожи и цветотипа
- Протестируете популярные корейские бренды
- Подберёте уход и декоративную косметику под ваши особенности
- Заглянете в атмосферные кафе, скрытые локальные пространства, магазины косметики, аксессуаров и кистей для макияжа
- При желании создадите персональную палетку теней, получите консультацию по макияжу или соберёте собственный парфюм
Сонсу и концепт-магазины, поп-ап-пространства и флагманы корейских брендов
- познакомитесь с актуальными трендами корейской моды и бьюти-индустрии
- посетите пространства Gentle Monster, Fwee, Dasique, Musinsa, TIRTIR, Olive Young и других брендов
- попробуете персонализированные бьюти-форматы
- научитесь ориентироваться в корейской косметике и выбирать продукты, которые подходят именно вам
Альтернативные районы и дополнительные локации
Маршрут полностью адаптируется под ваши интересы, темп и формат дня — от спокойной эстетичной прогулки до насыщенного шопинг- и бьюти-опыта. По желанию мы дополним маршрут другими локациями:
- улица Инсадонг — с традиционными улицами, мастерскими и сувенирами
- магазинами Olive Young и Chicor
- концепт-пространствами Tir Tir, Dasique, Jung Saem Mool, Torriden и Hemeko
- магазинами Musinsa и AK Plaza
- специализированными бьюти-магазинами Ancci и Revoir
- магазинами аксессуаров и очков Reclow и Blue Elephant
Я расскажу:
- как устроена современная бьюти- и fashion-индустрия Сеула
- почему корейские тренды становятся глобальными и как местные жители выбирают косметику, одежду и аксессуары
- как работает концепция персонального цвета
- на что обращать внимание при выборе продуктов
Организационные детали
В стоимость входит разработка персонального маршрута, помощь с переводом и рекомендации по брендам, магазинам и шопингу.
Дополнительные расходы и услуги
- персонализированные продукты
— помада — 15000–20000 вон (~$11–15), помада Hera — ~46000 вон (~$34)
— палетка теней —~20000 вон (~$15)
— тональная основа Hera — 52000–70000 вон (~$38–51)
— парфюм — 50000–60000 вон (~$36–44), парфюм на основе воспоминаний и реакций на ароматы — ~50000 вон (~$36)
- консультации и персональный цвет
— консультация по макияжу — 49000 вон (~ $36)
— урок макияжа — 65000 вон (~$48)
— персональный цвет — 80000–150000 вон (~$58–109), дополнительные программы по персональному цвету — 75000–200000 вон (~$55–145)
- транспорт для посещения нескольких районов
— метро — ~1650 вон на чел (~$1)
— такси — ~27000 вон (~$20)
— персональный трансфер — ~30000 вон (~$22)
- кафе и рестораны — в среднем 10000–35000 вон на чел. (~$7–25)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Сеуле
Сеул может быть разным — и со мной вы увидите его во всём многообразии: от знаковых туристических мест и винтажных магазинов в Хондэ до лучших сувенирных лавок и традиционных находок
