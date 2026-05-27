Наша программа сочетает бьюти, шопинг и атмосферные прогулки по самым стильным районам города. Вы побываете в трендовых пространствах, концепт-магазинах и познакомитесь с локальными брендами. При желании попробуете персонализированные бьюти-форматы — от создания собственной помады до подбора тональной основы. А по пути узнаете о корейской культуре красоты и моде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $210 за экскурсию

Ваш гид в Сеуле

Описание экскурсии

Хондэ — молодёжная эстетика и локальные находки в районе винтажных магазинов

Вы пройдёте бесплатный анализ кожи и цветотипа

Протестируете популярные корейские бренды

Подберёте уход и декоративную косметику под ваши особенности

Заглянете в атмосферные кафе, скрытые локальные пространства, магазины косметики, аксессуаров и кистей для макияжа

При желании создадите персональную палетку теней, получите консультацию по макияжу или соберёте собственный парфюм

Сонсу и концепт-магазины, поп-ап-пространства и флагманы корейских брендов

познакомитесь с актуальными трендами корейской моды и бьюти-индустрии

посетите пространства Gentle Monster, Fwee, Dasique, Musinsa, TIRTIR, Olive Young и других брендов

попробуете персонализированные бьюти-форматы

научитесь ориентироваться в корейской косметике и выбирать продукты, которые подходят именно вам

Альтернативные районы и дополнительные локации

Маршрут полностью адаптируется под ваши интересы, темп и формат дня — от спокойной эстетичной прогулки до насыщенного шопинг- и бьюти-опыта. По желанию мы дополним маршрут другими локациями:

улица Инсадонг — с традиционными улицами, мастерскими и сувенирами

магазинами Olive Young и Chicor

концепт-пространствами Tir Tir, Dasique, Jung Saem Mool, Torriden и Hemeko

магазинами Musinsa и AK Plaza

специализированными бьюти-магазинами Ancci и Revoir

магазинами аксессуаров и очков Reclow и Blue Elephant

Я расскажу:

как устроена современная бьюти- и fashion-индустрия Сеула

почему корейские тренды становятся глобальными и как местные жители выбирают косметику, одежду и аксессуары

как работает концепция персонального цвета

на что обращать внимание при выборе продуктов

Организационные детали

В стоимость входит разработка персонального маршрута, помощь с переводом и рекомендации по брендам, магазинам и шопингу.

Дополнительные расходы и услуги