Южная Корея — мировой лидер в сфере эстетической медицины. Приглашаю вас исследовать корейскую бьюти-культуру и выяснить, как устроен многоступенчатый уход и какие бренды ценят местные красавицы. Мы посетим лучшие бьюти-пространства района Сонсу, а при желании дополним программу посещением салонов. Я помогу подобрать места под ваши интересы и запишу на процедуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $272 за экскурсию

Ваш гид в Сеуле

Описание экскурсии

Основной маршрут по району Сонсу

Вы окажетесь в главном центре современной бьюти-культуры Сеула. Здесь находятся флагманские магазины, концептуальные пространства и бренды, которые сегодня определяют тренды корейской индустрии красоты.

Tamburins (30–40 мин) — культовый бренд ароматов и ухода за телом с необычными дизайнерскими пространствами

TirTir (20–30 мин) — бренд, который прославился кушонами и средствами для сияющей кожи

Olive Young (40–50 мин) — главный магазин корейской косметики. Я помогу разобраться в ассортименте и расскажу, какие средства популярны у местных

Ready Young (20–30 мин) — современная аптека с профессиональным уходом за кожей, лечебной косметикой и средствами, которые редко встречаются в обычных магазинах

Amuse (20–30 мин) и Dasique (20–30 мин) — бренды, задающие тренды современного корейского макияжа

Amore Seongsu (50–60 мин) — флагман крупнейшей косметической компании Кореи, где представлены Sulwhasoo, Hera, Laneige, Etude и другие знаменитые марки

Borntostandout (20–30 мин) и Pesade (20–30 мин) — я познакомлю вас с современной корейской нишевой парфюмерией

Medicube (30–40 мин) — один из самых быстрорастущих брендов ухода за кожей и домашней косметологической техники

Между посещением пространств будем делать остановки в стильных кафе Сонсу, чтобы выпить кофе, обсудить современные тренды и немного отдохнуть.

По желанию программу можно дополнить:

подбором персонального цветотипа (1,5–2 ч)

посещением дерматологической клиники (1–2 ч)

корейского салона красоты и макияжа (1,5–2,5 ч)

маникюрного салона (1,5–2 ч)

спа-программой или уходом за волосами (1–2 ч)

Организационные детали

Посещение магазинов и бьюти-пространств основного маршрута входит в стоимость

Покупка косметики — по желанию, за ваш счёт

Предварительно мы обсудим ваши пожелания, и я составлю индивидуальный маршрут, организую все бронирования и буду сопровождать вас на протяжении всего дня в качестве переводчика и проводника в мир современной корейской индустрии красоты

Дополнительные услуги (по желанию):