Южная Корея — мировой лидер в сфере эстетической медицины.
Приглашаю вас исследовать корейскую бьюти-культуру и выяснить, как устроен многоступенчатый уход и какие бренды ценят местные красавицы.
Мы посетим лучшие бьюти-пространства района Сонсу, а при желании дополним программу посещением салонов. Я помогу подобрать места под ваши интересы и запишу на процедуры.
Приглашаю вас исследовать корейскую бьюти-культуру и выяснить, как устроен многоступенчатый уход и какие бренды ценят местные красавицы.
Мы посетим лучшие бьюти-пространства района Сонсу, а при желании дополним программу посещением салонов. Я помогу подобрать места под ваши интересы и запишу на процедуры.
Описание экскурсии
Основной маршрут по району Сонсу
Вы окажетесь в главном центре современной бьюти-культуры Сеула. Здесь находятся флагманские магазины, концептуальные пространства и бренды, которые сегодня определяют тренды корейской индустрии красоты.
- Tamburins (30–40 мин) — культовый бренд ароматов и ухода за телом с необычными дизайнерскими пространствами
- TirTir (20–30 мин) — бренд, который прославился кушонами и средствами для сияющей кожи
- Olive Young (40–50 мин) — главный магазин корейской косметики. Я помогу разобраться в ассортименте и расскажу, какие средства популярны у местных
- Ready Young (20–30 мин) — современная аптека с профессиональным уходом за кожей, лечебной косметикой и средствами, которые редко встречаются в обычных магазинах
- Amuse (20–30 мин) и Dasique (20–30 мин) — бренды, задающие тренды современного корейского макияжа
- Amore Seongsu (50–60 мин) — флагман крупнейшей косметической компании Кореи, где представлены Sulwhasoo, Hera, Laneige, Etude и другие знаменитые марки
- Borntostandout (20–30 мин) и Pesade (20–30 мин) — я познакомлю вас с современной корейской нишевой парфюмерией
- Medicube (30–40 мин) — один из самых быстрорастущих брендов ухода за кожей и домашней косметологической техники
Между посещением пространств будем делать остановки в стильных кафе Сонсу, чтобы выпить кофе, обсудить современные тренды и немного отдохнуть.
По желанию программу можно дополнить:
- подбором персонального цветотипа (1,5–2 ч)
- посещением дерматологической клиники (1–2 ч)
- корейского салона красоты и макияжа (1,5–2,5 ч)
- маникюрного салона (1,5–2 ч)
- спа-программой или уходом за волосами (1–2 ч)
Организационные детали
- Посещение магазинов и бьюти-пространств основного маршрута входит в стоимость
- Покупка косметики — по желанию, за ваш счёт
- Предварительно мы обсудим ваши пожелания, и я составлю индивидуальный маршрут, организую все бронирования и буду сопровождать вас на протяжении всего дня в качестве переводчика и проводника в мир современной корейской индустрии красоты
Дополнительные услуги (по желанию):
- подбор цветотипа — 120 000–250 000 вон (≈ $90–185)
- консультация дерматолога — от 30 000 вон (≈ $22), процедуры — 100 000–700 000+ вон (≈ $75–520+)
- салон красоты и корейский макияж — 50 000–250 000 вон (≈ $37–185)
- маникюр — 50 000–180 000 вон (≈ $37–135)
- спа-программы и уход за волосами — от 100 000 до 700 000+ вон (≈ $75–520+)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теона — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 59 туристов
Я живу в Корее с 2014 года. Я изучала маркетинг в сфере моды в одном из лучших университетов страны и на данный момент работаю в fashion-индустрии, поэтому отлично разбираюсь в
Входит в следующие категории Сеула
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