Для иностранцев – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Сеуле на русском языке, цены от $128. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Пешая
6 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Посетить самые трендовые места города: концептуальные магазины и поп-ап сторы
18 мая в 11:00
20 мая в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
18 мая в 12:00
19 мая в 00:00
$128 за всё до 4 чел.
Сеул: бьюти, стиль и эстетика города
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул: бьюти, стиль и эстетика города
Исследовать корейские тренды и бренды косметики и макияжа и создать персонализированные продукты
Завтра в 11:00
17 мая в 11:00
$210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Дата посещения: 6 апр 2026
Спасибо Ксении за экскурсию! Такого вам другие экскурсоводы не покажут! С Ксенией посетили магазины с классным оформлением пространств, было достаточно времени сделать покупки! Вся экскурсия сопровождалась интересным рассказом о жизни
корейцев, о современной Корее! Темп экскурсии очень комфортный, выделено время на обед! 6 часов пролетели быстро! Кроме информации и практическая полезность информации - все что нужно найдете далее сами! Ксения и после экскурсии помогает, делится рекомендациями по косметике, помогает найти магазины! Рекомендую всемособенно в первый день визита в Южную Корею!

В
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Все прошло отлично! Возвращаемся к Ксении снова и снова каждый раз, когда приезжаем в Сеул 🫶🏻 Эскурсии к Ксенией напоминают непринужденную прогулку с лучшей подругой, при этом на любой вопрос всегда можно получить очень вдумчивый, профессиональный и четкий ответ. Жду скорой встречи;)
Юлия
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Однозначно буду рекомендовать Ксению своим друзьям!
Во-первых, экскурсия полностью соответствовала описанию. Во-вторых, Ксения помогла со множеством других вопросов, связаных с посещением и планированием поездки в Корею!
Быстро помогла решить не штатную ситуацию,
за что отдельное огромное спасибо!
Шоппинг в Корее, это не только про покупки. Это про погружение в современную культуру и искусство! Грамотный проводник здесь обязательно необходим, для того чтобы не потеряться в многообразии🙌🏻

Н
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Отличная экскурсия, от всего сердца рекомендуем Ксению 👌♥️
Без неё точно бы заблудились, половину бы не посмотрели, хотя, в целом, мы вроде как достаточно опытные путешественники 😬
З
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Были в конце марта, 2 экскурсии у Ксении бронировала заранее. Ксения помогла сориентироваться по магазинам, брендам и ценам в Сеуле.
Посетили многие магазины, которые отличаются своим уникальным интерьером, вещами и коллекциями.
С Ксенией купили очки, косметику, вещи. Хотели купить кроссовки, но долгое обслуживание в одном из магазинов помешало этому.
Ксения четко подает нужную информацию. Рекомендую. Пожелание Ксении - побольше экскурсий.
Ю
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прекрасная экскурсия по Сеулу с Ксенией! Она помогла нам открыть для себя этот город, лучше разобраться в его культуре! Познакомила с интересными брендами, рассказала о развитии индустрии, показала магазины, которые
впечатляют не только вещами, которые там продаются, но и интерьерами и идеями развития! Ксения прекрасно знает страну, ее культуру и историю! Она с удовольствием отвечала на все наши вопросы и после встречи отправила ссылки на интересные места, которые мы обсуждали на прогулке! Было здорово, большое спасибо!

K
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Ксения легко и увлекательно провела экскурсию! Какой замечательный и супер информативный день. Мы увидели невероятное количество топ трендовых мест. Самостоятельно было бы просто невозможно охватить весь этот современный Сеул. Ксения помогла нам и ответила на множество вопросов, дала много ссылок и рекомендаций.
Было очень легко, интересно и занимательно!
П
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Мы влюбились в Сеул во многом благодаря Ксении. Экскурсия прошла легко и очень уютно, без беготни и усталости. Всё было выстроено так логично, что мы просто шли и наслаждались моментом,
городом и атмосферой.
Но больше всего запомнилось отношение. Внимательное, спокойное, очень человеческое. Те места, куда мы не успели дойти, Ксения потом заботливо прислала одной картой с адресами и маршрутом, чтобы мы могли вернуться сами. А когда мы поделились тем, что особенно понравилось, она нашла именно эти магазины и подсказала, где всё можно купить. После этой экскурсии осталось редкое чувство тепла и благодарности. Это был не просто гид, а человек, который искренне хотел, чтобы наш Сеул получился настоящим и запоминающимся. Спасибо за это ощущение🫶🏻

Яков
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Ксюша - вне всяких похвал. Открытая в общении, интеллектуально разносторонняя, креативная в подборе highlights маршрута - одним словом, погружение в мир сплетения моды и современного искусства, архитектуры и дизайна действительно
стоит своих денег, не сомневайтесь)

Но главное: не путайте шопинг с экскурсией. Это - не про покупки, это, скорее, - про креативное мышление и нестандартный маркетинг. Про волшебство преображения традиционных и порой вполне скучных предметов в Образ, заставляющий надолго залипнуть в визуальном наслаждении…

Ксения, спасибо!)

Ирина
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Если вы уже посмотрели основные достопримечательности и вам интересно что-то новое, технологичное и не банальное. Если вы дизайнер, маркетолог или просто любите шопинг- это точно для вас. Нам очень понравилась экскурсия, она необычная и современная, дополнена разными фактами и полезностями. 100% рекомендую эту экскурсию и Ксению
Всего 59 отзывов в Сеуле в категории "Для иностранцев"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сеул для любителей современного искусства и шопинга;
  2. Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно);
  3. Сеул: бьюти, стиль и эстетика города.
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Дворец Кёнбоккун;
  2. Улица Инсадонг;
  3. Храм Чогеса;
  4. Небоскрёб Lotte World Tower;
  5. Библиотека Starfield Library;
  6. Сеульская телебашня;
  7. Культурно-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza;
  8. Торговый квартал Мёндон;
  9. Президентская резиденция Чхонвадэ;
  10. Музей искусств Samsung Leeum.
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в мае 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 257. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
