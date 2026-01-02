Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
31 янв в 20:30
1 фев в 00:00
$128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул за 4 часа: от дворцов к небоскрёбам
Начало: Сеул, ваш аэропорт
$640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзит в Сеуле: ночные огни столицы Южной Кореи
Начало: Сеул, ваш аэропорт
$700 за всё до 4 чел.
- ЮЮлия2 января 2026Благодарю за прекрасную организацию трансфера! Рекомендую
- ЕЕлена18 ноября 2025Великолепная организация трансфера (6.11.25) с момента заказа до встречи в аэропорту. Водитель встретил на выходе в зоне прилета с табличкой.
- ИИлья16 октября 2025Все прошло отлично, всегда были на связи, все как договорились.
- DDiana21 сентября 2025👍👍👍
- DDiana11 сентября 2025Вызывали трансфер на определённое время с запасом. Ребята сами отслеживают рейс, поэтому, когда мы вышли в зону прилета, нас уже ждали с табличкой. Доехали с комфортом. Спасибо!
- ИИлья12 августа 2025Прекрасный исполнитель. Все чётко. Обращусь в след раз не сомневаясь.
- ООксана9 июня 2025Это не экскурсия, а трансфер из аэропорта в город и обратно и мы очень рады, что воспользовались этой услугой! В
- ТТатьяна12 мая 2025Отличная организация трансфера. Кирилл в течение нескольких минут, после оформления заказа, вышел на связь, уточнил все подробности, был на связи
- ЯЯна2 апреля 2025Постоянная поддержка в вотсап, можно спросить «туристические» вопросы и получить практичный ответ. Вежливое и понятное общение. Машина роскошная! Увидела случайно и не пожалела что заказала трансфер. Спасибо!
