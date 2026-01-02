Мои заказы

Экскурсии из аэропорта Сеула

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Сеуле на русском языке, цены от $128. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
31 янв в 20:30
1 фев в 00:00
$128 за всё до 4 чел.
Сеул за 4 часа: от дворцов к небоскрёбам
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул за 4 часа: от дворцов к небоскрёбам
Начало: Сеул, ваш аэропорт
$640 за всё до 4 чел.
Транзит в Сеуле: ночные огни столицы Южной Кореи
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзит в Сеуле: ночные огни столицы Южной Кореи
Начало: Сеул, ваш аэропорт
$700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 января 2026
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Благодарю за прекрасную организацию трансфера! Рекомендую
  • Е
    Елена
    18 ноября 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Великолепная организация трансфера (6.11.25) с момента заказа до встречи в аэропорту. Водитель встретил на выходе в зоне прилета с табличкой.
    Автомобиль минивэн, комфортный, вместительный. Водитель общался на английском языке, но по телефону организаторы поддерживали связь на русском языке, следили за рейсом и на все вопросы отвечали. Мы остались довольны сервисом. Спасибо!

  • И
    Илья
    16 октября 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Все прошло отлично, всегда были на связи, все как договорились.
  • D
    Diana
    21 сентября 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    👍👍👍
  • D
    Diana
    11 сентября 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Вызывали трансфер на определённое время с запасом. Ребята сами отслеживают рейс, поэтому, когда мы вышли в зону прилета, нас уже ждали с табличкой. Доехали с комфортом. Спасибо!
  • И
    Илья
    12 августа 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Прекрасный исполнитель. Все чётко. Обращусь в след раз не сомневаясь.
  • О
    Оксана
    9 июня 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Это не экскурсия, а трансфер из аэропорта в город и обратно и мы очень рады, что воспользовались этой услугой! В
    чужом городе иногда сложно сориентироваться с выбором транспорта из аэропорта и ребята нам нам чудесно всё организовали за вполне адекватные деньги. Очень комфортабельный микроавтобус. И что больше всего порадовало, Кирилл всегда был на связи с нами, даже ночью контролировал, чтобы всё было своевременно и максимально комфортно. Спасибо и рекомендую однозначно!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Отличная организация трансфера. Кирилл в течение нескольких минут, после оформления заказа, вышел на связь, уточнил все подробности, был на связи
    круглосуточно, отвечал почти мгновенно. Машина была у отеля ровно в назначенное время, водитель очень приветливый и любезный. В аэропорт довезли аккуратно и вовремя. Большое спасибо.

  • Я
    Яна
    2 апреля 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
    Постоянная поддержка в вотсап, можно спросить «туристические» вопросы и получить практичный ответ. Вежливое и понятное общение. Машина роскошная! Увидела случайно и не пожалела что заказала трансфер. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно);
  2. Сеул за 4 часа: от дворцов к небоскрёбам;
  3. Транзит в Сеуле: ночные огни столицы Южной Кореи.
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Улица Инсадонг;
  2. Храм Чогеса;
  3. Дворец Кёнбоккун;
  4. Небоскрёб Lotte World Tower;
  5. Библиотека Starfield Library;
  6. Сеульская телебашня;
  7. Культурно-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza;
  8. Самое главное;
  9. Торговый квартал Мёндон;
  10. Президентская резиденция Чхонвадэ.
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в январе 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
