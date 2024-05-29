1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€840 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
- ЮЮлия16 мая 2024Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
- ВВладимир15 мая 2024Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
- ВВероника19 апреля 2024Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
- ААлена28 марта 2024Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
- EEvgenii3 ноября 2023Были с Колиным на данной экскурсии, что бы хотелось отметить: - за день до экскурсии проинструктировал как одеться, во сколько быть
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Ночные»
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