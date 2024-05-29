Ночные прогулки и экскурсии Сеула

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Сеуле на русском языке, цены от €179. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
1 026 за человека
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
179 за всё до 4 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
840 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
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    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
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    язык. В общем, дочь в восторге и для неё эта экскурсия оказалась самым сильное впечатлением от нашей поездки в Сеул. Лилия, спасибо Вам огромное!

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
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    посетили много интересных мест и всё время забегали на разные к-поп локации, когда Лилия узнавала от дочек об их интересах. Увидели город с другой стороны, более неформальной. В конце прекрасно отужинали в одной из дорамных локаций

  • В
    Вероника
    19 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
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    заказчиком экскурсии, в полном восторге и очень подружилась с Лилией) Тёплый подход, исключительное внимание к нашему комфорту, искренняя любовь к городу со стороны Лилии помогли нам получить яркие впечатления

  • А
    Алена
    28 марта 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
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    старается показать и рассказать вам то, что когда-то впечатлило ее саму. Знает ответы на все вопросы) даже про свидания с корейцами и правила этикета на них) расскажет вам где можно покушать, где ещё погулять и вообще очень много всего. Любая экскурсия с Лилией пройдет идеально! Если вы хотите отлично провести день или вечер, который останется в вашей памяти навсегда, однозначно рекомендую пойти на экскурсию именно с ней.

  • E
    Evgenii
    3 ноября 2023
    Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
    Были с Колиным на данной экскурсии, что бы хотелось отметить: - за день до экскурсии проинструктировал как одеться, во сколько быть
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    готовыми и уточнил наш отель и детали маршрута - машина удобная, подготовлена для путешествий, а также вода была в машине в нужном количестве - программа экскурсии реально соответствовала действительности плюс маленьки сюрпризы))), у Колина все класно организовано, и временя на дорогу и время на еду и на отдых, всё четко! - Колин отличный собеседник, легко поддерживает разговоры на разные темы, его приятно слушать и подсказывает как можно дальше провести свой досуг. - сам маршрут построен супер, природа, море, горы, лес, еда, напитки - всё восхитительно и гармонично и даже небольшой дождик не испортил впечатление Если бы знать заранее Колина как гида, как профессионала и как человека, забронировали бы его экскурсии по всем его программам. Рекомендуем от души!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 179 до 1 026. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 20 ⭐ отзывов, цены от €179. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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