Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Инчхон — третий по величине город Кореи.
Я расскажу, как из рыбацкого поселения он превратился в грандиозный экономический, торговый и культурный центр. Покажу его гигантские небоскрёбы и деловые кварталы.
При всей своей развитости Инчхону удаётся сохранять островки аутентичной корейской культуры: традиционные парки, храмы и кафе. Всё это вы увидите!
Я расскажу, как из рыбацкого поселения он превратился в грандиозный экономический, торговый и культурный центр. Покажу его гигантские небоскрёбы и деловые кварталы.
При всей своей развитости Инчхону удаётся сохранять островки аутентичной корейской культуры: традиционные парки, храмы и кафе. Всё это вы увидите!
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
3
ноя
ноя
6
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни
- Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
- Погуляете по Китайскому кварталу и раскроете его историю
- Посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране
- Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
- Входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 26 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Анжела. Я живу в Сеуле больше 20 лет и люблю этот город настоящей нетуристической любовью. Работаю гидом с 2014 года. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи!
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