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Из Сеула в яркий Инчхон на авто

Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Инчхон, третий по величине город Кореи, известен своим быстрым превращением из рыбацкого поселения в грандиозный экономический, торговый и культурный центр.

Но несмотря на свою развитость, Инчхон умудряется сохранять уникальные островки аутентичной
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корейской культуры.

Во время нашей экскурсии вы полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни, прокатитесь на пароме и туристическом паровозике, исследуете Китайский квартал и его историю, посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране. Прогулка по живописной набережной позволит вам оценить знаменитый «мост в небо».

Экскурсия проводится на современном комфортабельном авто с водителем, что позволяет экскурсоводу полностью посвятить внимание гостям, не отвлекаясь на поиск парковки.

Входные билеты уже включены в стоимость, а за еду и напитки можно будет уточнить и оплатить дополнительно.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, чтобы сделать путешествие ещё более незабываемым

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидите панораму города с высоты
  • 🚢 Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
  • 🏯 Посетите традиционный корейский парк
  • 🍵 Насладитесь кофе в самом красивом кафе страны
  • 🌉 Пройдёте по живописной набережной и мосту

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить экскурсию с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто

Что можно увидеть

  • Торговая башня
  • Китайский квартал
  • Традиционный корейский парк
  • Набережная
  • Мост в небо

Описание экскурсии

За 1 насыщенный день вы:

  • Полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни
  • Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
  • Погуляете по Китайскому кварталу и раскроете его историю
  • Посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране
  • Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка
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пассажиров. Для вашей безопасности и безупречного сервиса экскурсии провожу только в паре с профессиональным водителем на новом автомобиле 2025 года. По законам Кореи гид не может одновременно управлять авто и вести программу — я строго соблюдаю этот стандарт. Мои авторские маршруты — это глубокое погружение в историю без штампов. Я ценю ваше время и работаю чётко по регламенту.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Наталья
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас в холле отеля и сразу увлекла беседой о Корее. Знакомство с Инчхон началось с
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небольшой набережной, которая расположена в центре делового района. Мы бродили по дорожкам, любовались видами и слушали рассказы о развитии и жизни этого портового города. Очень запомнились единственный в стране Чайнатаун, где китайцы живут с 1884 года (если верно запомнила;) и поездка на экскурсионном поезде «над городом». Мост в небо и великолепная набережная, прогулка по шикарному парку, который утопал в зелени и дружеские беседы и рассказы о Корее в этом день нам подарила Анжела. Перед отъездом из Инчхон мы пообедали в нетуристическом и очень шикарном кафе👍🏼.
Если вы ещё сомневаетесь по поводу этой экскурсии, то отбросьте свои сомнения и совершите это интересное путешествие!
P.s. В парке дочка фотографировалась в национальном костюме совершенно безоплатно.

Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас+2
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас
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Евгения
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр Инчхон и соответственно наша экскурсия была из Инчхона в Сеул. Машина приехала в порт
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вовремя, в отличном состоянии. Что очень важно и доставили нас вовремя. А это самое важное для круизеров. Анжела очень приятная, с прекрасными знаниями истории страны. Логистика была выстроена отлично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно если поедем в Сеул ещё раз, будем бронировать экскурсии только с Анжелой.

Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр
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Е
Всем привет. В прошлом году были в Сеуле. Брали экскурсию у Анжелы (и не одну). Потрясающий гид!!! Было все очень интересно, информативно. Анжела приятная девушка, приятно ее слушать. Знает подход к тинейджерам (с нами были дети, которые в один голос сказали, что это был лучший гид!)
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А
Спасибо большое, экскурсия была очень интересная, Анжела очень профессионально и интересна рассказала про Инчеон Нам очень понравилось Алла
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Vitali
Все было просто супер. Даже нечего добавить все отличо
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Входит в следующие категории Сеула

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