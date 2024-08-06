Инчхон, третий по величине город Кореи, известен своим быстрым превращением из рыбацкого поселения в грандиозный экономический, торговый и культурный центр.Но несмотря на свою развитость, Инчхон умудряется сохранять уникальные островки аутентичной

корейской культуры. Во время нашей экскурсии вы полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни, прокатитесь на пароме и туристическом паровозике, исследуете Китайский квартал и его историю, посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране. Прогулка по живописной набережной позволит вам оценить знаменитый «мост в небо». Экскурсия проводится на современном комфортабельном авто с водителем, что позволяет экскурсоводу полностью посвятить внимание гостям, не отвлекаясь на поиск парковки. Входные билеты уже включены в стоимость, а за еду и напитки можно будет уточнить и оплатить дополнительно. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, чтобы сделать путешествие ещё более незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить экскурсию с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.