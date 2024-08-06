Инчхон, третий по величине город Кореи, известен своим быстрым превращением из рыбацкого поселения в грандиозный экономический, торговый и культурный центр.
Но несмотря на свою развитость, Инчхон умудряется сохранять уникальные островки аутентичной
Но несмотря на свою развитость, Инчхон умудряется сохранять уникальные островки аутентичной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидите панораму города с высоты
- 🚢 Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
- 🏯 Посетите традиционный корейский парк
- 🍵 Насладитесь кофе в самом красивом кафе страны
- 🌉 Пройдёте по живописной набережной и мосту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить экскурсию с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговая башня
- Китайский квартал
- Традиционный корейский парк
- Набережная
- Мост в небо
Описание экскурсии
За 1 насыщенный день вы:
- Полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни
- Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
- Погуляете по Китайскому кварталу и раскроете его историю
- Посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране
- Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
- Входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы провели замечательный день с Анжелой, посещая Инчхон. Передвигались мы на комфортабельном автомобиле, Анжела встретила нас в холле отеля и сразу увлекла беседой о Корее. Знакомство с Инчхон началось с
+2
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Прекрасно организованная экскурсия от Анжелы. Мы были в Сеуле в рамках круиза. Корабль прибывал в потр Инчхон и соответственно наша экскурсия была из Инчхона в Сеул. Машина приехала в порт
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Е
Всем привет. В прошлом году были в Сеуле. Брали экскурсию у Анжелы (и не одну). Потрясающий гид!!! Было все очень интересно, информативно. Анжела приятная девушка, приятно ее слушать. Знает подход к тинейджерам (с нами были дети, которые в один голос сказали, что это был лучший гид!)
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А
Спасибо большое, экскурсия была очень интересная, Анжела очень профессионально и интересна рассказала про Инчеон Нам очень понравилось Алла
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Все было просто супер. Даже нечего добавить все отличо
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