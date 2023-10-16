Из Сеула в яркий Инчхон на авто

Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Инчхон — третий по величине город Кореи.

Я расскажу, как из рыбацкого поселения он превратился в грандиозный экономический, торговый и культурный центр. Покажу его гигантские небоскрёбы и деловые кварталы.

При всей своей развитости Инчхону удаётся сохранять островки аутентичной корейской культуры: традиционные парки, храмы и кафе. Всё это вы увидите!
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
3
ноя
6
ноя
13
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

  • Полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни
  • Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
  • Погуляете по Китайскому кварталу и раскроете его историю
  • Посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране
  • Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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