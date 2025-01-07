Гид хороший, рассказ про город шикарный, учитывались пожелания и предложения, но организационные моменты хворают. Экскурсия два раза переносилась и гид опоздал на пол часа

Отлично погуляли по Сеулу, узнали много нового, категорически рекомендуем:) Юля очень приятный рассказчик и "показчик":)

Г Галина Михийловна

Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!