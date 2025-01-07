5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 14:30
7 мар в 10:00
$160 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$514 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
7 мар в 10:00
8 мар в 10:00
520$494 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел7 января 2025Гид хороший, рассказ про город шикарный, учитывались пожелания и предложения, но организационные моменты хворают. Экскурсия два раза переносилась и гид опоздал на пол часа
- ТТаня30 декабря 2024Отлично погуляли по Сеулу, узнали много нового, категорически рекомендуем:) Юля очень приятный рассказчик и "показчик":)
- ННаталья27 октября 2024Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!
- ГГалина Михийловна29 апреля 2024Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Небоскрёб Lotte World Tower»
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