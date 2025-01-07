Небоскрёб Lotte World Tower – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Небоскрёб Lotte World Tower» в Сеуле на русском языке, цены от $160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Символы современного и древнего Сеула
Пешая
80 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 14:30
7 мар в 10:00
$160 за всё до 2 чел.
Сеул - город инноваций и технологий
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$514 за всё до 4 чел.
Сеул - моя душа
На машине
скидка
5%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
7 мар в 10:00
8 мар в 10:00
520$494 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    7 января 2025
    Символы современного и древнего Сеула
    Гид хороший, рассказ про город шикарный, учитывались пожелания и предложения, но организационные моменты хворают. Экскурсия два раза переносилась и гид опоздал на пол часа
  • Т
    Таня
    30 декабря 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Отлично погуляли по Сеулу, узнали много нового, категорически рекомендуем:) Юля очень приятный рассказчик и "показчик":)
  • Н
    Наталья
    27 октября 2024
    Сеул - город инноваций и технологий
    Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!
    Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!Ольга интересный рассказчик, подстраивается под желания туристов, знакомит с «фишками» корейской жизни. Понравилось, рекомендую!
  • Г
    Галина Михийловна
    29 апреля 2024
    Сеул - моя душа
    Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Небоскрёб Lotte World Tower»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Небоскрёб Lotte World Tower" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 514 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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