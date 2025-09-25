Национальный парк Сораксан, расположенный в 250 км от Сеула, предлагает уникальные пейзажи и природные красоты. Вершина Тэчхон-бон высотой 1708 метров открывает захватывающие виды.
Каждое время года приносит свои особенности: весной цветут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🚠 Подъем на канатной дороге
- 🕌 Посещение буддийского храма
- 🌊 Прогулка к водопаду
- 🍂 Яркие сезонные изменения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения парка Сораксан - с апреля по октябрь. Весной и осенью погода комфортная, а природа особенно красива. Летом также можно насладиться свежестью горных ручьев. Зимой парк привлекает любителей снежных пейзажей, но стоит учитывать более холодные условия.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Буддийский храм
- Водопад
Описание экскурсииПрирода национального парка Сораксан славится своей незабываемой красотой. Каждое из четырёх времен года вызывает особое восхищение у туристов: весной можно полюбоваться цветением азалии, вишни и многих других различных растений, летом вы можете насладиться горными ручьями, протекающими в ущельях с кристально-чистой и прозрачной холодной водой, осенью зеленые листья деревьев меняют свою окраску в яркие красно-жёлтые цвета, а в холодную зимнюю пору горный рельеф и хребты покрываются белоснежным покровом. Краткая программа (общее время 10-12 часов): 9:00 — Встреча и выезд из отеля; 12:00 — Прибытие в парк. Подъем по канатной дороге к пику горы (1708 м); 13:30 — Обзор, прогулка к Буддийскому храму, где расположен десятиметровый бронзовый Будда. Дорога к водопаду через навесной мост; 15:00 — Обед; 16:00— Выезд на берег Восточного моря в Сокчхо; 17:00 — Прогулка по набережной (ужин по желанию); 18:30 — Отправление в отель.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописные горы Сораксан
- Пик Тэчхон-бон
- Буддийский храм
- Берег Восточного моря в Сокчхо
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт, дорожные расходы, платные автомагистрали.
Что не входит в цену
- Входной билет в парк (в том числе за гида), 4000вон/чел. Цена на входные билеты может изменяться в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта.
- Фуникулер (15000 вон/чел.)
- Питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
