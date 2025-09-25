Национальный парк Сораксан, расположенный в 250 км от Сеула, предлагает уникальные пейзажи и природные красоты. Вершина Тэчхон-бон высотой 1708 метров открывает захватывающие виды.Каждое время года приносит свои особенности: весной цветут

азалии и вишни, летом освежают горные ручьи, осенью листья окрашиваются в яркие цвета, а зимой горы покрываются снегом. Путешествие включает подъем на канатной дороге, посещение буддийского храма и прогулку к водопаду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения парка Сораксан - с апреля по октябрь. Весной и осенью погода комфортная, а природа особенно красива. Летом также можно насладиться свежестью горных ручьев. Зимой парк привлекает любителей снежных пейзажей, но стоит учитывать более холодные условия.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.