Улица Инсадонг – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Инсадонг» в Сеуле на русском языке, цены от $231, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сеул: симбиоз истории и креатива
На машине
8 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
9 мар в 12:30
10 мар в 10:00
$494$520 за всё до 6 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Пешая
5.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
Завтра в 12:30
9 мар в 09:30
$255 за всё до 2 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Пешая
6 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: У здания мэрии Сеула
9 мар в 10:30
10 мар в 10:30
$231 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    6 марта 2025
    Исторический Сеул - первая встреча
    Наш гид Аида была просто великолепным рассказчиком. Очень профессионально, грамотно построено общение, подача информации и исторических фактов с глубоким знанием
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    истории Кореи и её традиций. Рекомендуем всем Аиду в качестве гида, кто приезжает в Корею и хочет составить наиболее полное представление о стране.

  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
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    20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍

  • S
    Svetlana
    17 февраля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
  • Ш
    Шамои
    19 января 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
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    и она очень внимательна к своим клиентам. 26.000 шагов и 6 часов прошли совсем незаметно. Спасибо за проведенное вместе время ☺️

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  • Ю
    Юлия
    19 января 2025
    Исторический Сеул - первая встреча
    Спасибо большое Аиде, все прошло хорошо. Нам только не повезло с погодой! Интересно, подковано рассказывает про Корею! Впервые были на экскурсии не
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    просто у экскурсовода, но у эксперта =) Аида - изучает историю Кореи в Вузе, в качестве основной дисциплины, поэтому очень подкована

  • О
    Оксана
    15 января 2025
    Исторический Сеул - первая встреча
    Сегодня у нас был замечательный день. Мы гуляли по Сеулу!) Познакомились с историей Кореи, прогулялись по историческому району города, посетили
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    дворец и еще много, много интересного! И все это благодаря прекрасной девушке Аиде. Мы остались более чем довольны экскурсией. Обязательно рекомендуем всем к посещению!

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  • О
    Оксана
    24 декабря 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Прекрасная и очень интересная экскурсия для знакомства с городом. С учетом небольшого количества времени в Сеуле, мы получили максимум от экскурсии и гида. Огромная благодарность Вячеславу!
  • А
    Андрей
    19 ноября 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Вячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, много полезной и интересной информации. Посетили и исторические места, и современные достопримечательности. Бонусом получили локацию, изначально не предусмотренную программой. Остались очень довольны! Всем рекомендуем!
    Вячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, многоВячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, много
  • Р
    Роман
    22 августа 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Если коротко - нашей группе всё понравилось, рекомендую. Ещё до приезда Вячеслав отвечал в ватсап на бытовые вопросы, какие симки
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    взять, где менять валюту. Приехал пораньше, забрал нас от гостиницы. На обзорке не ожидали глубоких исторических рассказов, тем не менее Вячеслав обзорно рассказал об истории Южной Кореи. Мы посетили и дворцы и буддийский храм, ручей, улицу Инсадон, этнографический музей. Для обзорки нам информации о Южной Кореи было достаточно. Кроме этого Вячеслав водил нас по нетуристическим локациям, куда бы мы в жизни не зашли. Вячеслав также был нашим фотографом и знал где лучшие локации для фото. Блоггеры - вам сюда) Показал кафе, сделал заказ, научил пить суджу, рассказывал много о корейском быте, сложностях взаимоотношения противоположных полов, завёл в kpop видео студию. Вобщем нам всё понравилось! Отлично говорит по-русски, т. К. Вячеслав родом из СНГ и хорошо понимает наш менталитет. Вячеслав, спасибо и удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Улица Инсадонг»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Улица Инсадонг" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 494 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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