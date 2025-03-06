-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
9 мар в 12:30
10 мар в 10:00
$494
$520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
Завтра в 12:30
9 мар в 09:30
$255 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: У здания мэрии Сеула
9 мар в 10:30
10 мар в 10:30
$231 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада6 марта 2025Наш гид Аида была просто великолепным рассказчиком. Очень профессионально, грамотно построено общение, подача информации и исторических фактов с глубоким знанием
- ЕЕвгения1 марта 2025Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
- SSvetlana17 февраля 2025Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
- ШШамои19 января 2025Татьяна отличный гид. Она и город знает (места, о которых я бы даже не подумала туда заглянуть), и рассказывает интересно,
- ЮЮлия19 января 2025Спасибо большое Аиде, все прошло хорошо. Нам только не повезло с погодой! Интересно, подковано рассказывает про Корею! Впервые были на экскурсии не
- ООксана15 января 2025Сегодня у нас был замечательный день. Мы гуляли по Сеулу!) Познакомились с историей Кореи, прогулялись по историческому району города, посетили
- ООксана24 декабря 2024Прекрасная и очень интересная экскурсия для знакомства с городом. С учетом небольшого количества времени в Сеуле, мы получили максимум от экскурсии и гида. Огромная благодарность Вячеславу!
- ААндрей19 ноября 2024Вячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, много полезной и интересной информации. Посетили и исторические места, и современные достопримечательности. Бонусом получили локацию, изначально не предусмотренную программой. Остались очень довольны! Всем рекомендуем!
- РРоман22 августа 2024Если коротко - нашей группе всё понравилось, рекомендую. Ещё до приезда Вячеслав отвечал в ватсап на бытовые вопросы, какие симки
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Улица Инсадонг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Улица Инсадонг" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 494 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Улица Инсадонг», 48 ⭐ отзывов, цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май