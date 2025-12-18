Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сердцу Южной Кореи! Экскурсия по Сеулу откроет перед вами величественную башню N Seoul Tower, живописные улочки деревни Букчон Ханок, торжественную церемонию смены караула у дворца Токсугун.
Вы познакомитесь с целебным миром корейского женьшеня и окунётесь в атмосферу колоритного рынка Кванчжан, где вас ждут изысканные вкусы традиционной уличной кухни.
Описание экскурсииЗнакомство со столицей Экскурсия по Сеулу по вторникам — это насыщенное путешествие сквозь историю, традиции и атмосферу города. От станции Мёндон вы подниметесь к знаменитой башне N Seoul Tower. Деревня Букчон Ханок Далее путешествие продолжается в деревню Букчон Ханок, что в переводе означает «северная деревня». Это настоящий музей под открытым небом, где традиционные корейские дома «ханок» служат культурными центрами, гостевыми домами и ресторанами. Если Букчон будет закрыт, туристам предложат альтернативу — посещение деревни Намсанголь Ханок. Дворец Токсугун и Музей женьшеня Далее вас ждёт впечатляющая церемония смены караула у дворца Токсугун — красочное зрелище в традиционных костюмах династии Чосон. После этого вы посетите музей корейского женьшеня, узнаете о его целебных свойствах и способах применения. Рынок Кванчжан В завершение экскурсии вас ждёт посещение рынка Кванчжан — первого национального рынка Кореи. Здесь можно приобрести разнообразные товары по доступным ценам и попробовать знаменитые блюда уличной кухни, такие как биндатток (панкейки из мунг-бобов) и мяяк кимпаб (рулеты из риса и морских водорослей). Важная информация: Что запрещено брать и использовать:
• Алкоголь и наркотические вещества Важно знать перед поездкой:
- Экскурсия проводится при любой погоде.
- Настоятельно рекомендуется надевать удобную обувь для комфортного передвижения.
- Время для аренды ханбока не предусмотрено.
- Запрещается присоединяться к туру после его начала, встречаться с группой или связываться с гидом во время экскурсии вне запланированных точек сбора.
- Для удобства рекомендуем пользоваться метро (сабвеем), чтобы добраться до места начала экскурсии.
- Если Букчон будет закрыт, туристам предложат альтернативу — посещение деревни Намсанголь Ханок.
- Не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня N Seoul Tower
- Дворец Токсугун
- Музей женьшеня
- Деревня Букчон Ханок
- Рынок Кванчжан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от места встречи
Что не входит в цену
- Входные билеты на башню
- Питание и напитки
- Аренда ханбока
Где начинаем и завершаем?
Начало: 62-10 Chungmu-ro 2-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea
Завершение: Kwangjang Market, Seoul, Korea
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 9:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сеула
