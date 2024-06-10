Обширная программа экскурсии «Исторический Сеул - первая встреча» включает посещение дворца, буддийского храма и улицы сувенирных лавок. За 5,5 часов вы узнаете о культуре Кореи, правлении династии Чосон и особенностях местного менталитета. Услышите о влиянии традиций на жизнь корейцев и попробуете королевские сладости. Площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и фольклорная деревня Букчон ждут вас

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Что ели члены королевской семьи? Как выбирали невест? Сколько было слуг при дворце? Какую роль в жизни страны сыграли Российская империи и Япония? Об этом и многом другом расскажу вам на экскурсии. Вы услышите о наложницах, политических интригах и реформах в период династии Чосон.

В нашей программе:

Площадь Кванхвамун — внимательно разглядим два памятника — великому полководцу Ли Сунсину и королю Седжону. Поговорим о корейском алфавите

— внимательно разглядим два памятника — великому полководцу Ли Сунсину и королю Седжону. Поговорим о корейском алфавите Дворец Кёнбоккун — жизнь королевской семьи. Зайдём в дворцовый комплекс, где я расскажу об истории Кореи и сделаю акцент на династии Чосон (1392-1897)

— жизнь королевской семьи. Зайдём в дворцовый комплекс, где я расскажу об истории Кореи и сделаю акцент на династии Чосон (1392-1897) Фольклорная деревня Букчон — вы посмотрите, как обустраивали традиционные корейские дома ханок и узнаете о жизни зажиточного класса

— вы посмотрите, как обустраивали традиционные корейские дома ханок и узнаете о жизни зажиточного класса Улица Инсадонг (улица сувенирных лавок) — сувениры, чайные лавки, национальные наряды и магазины корейской традиционной бумаги «ханчжи». По желанию вы попробуете королевскую сладость и увидите, как её готовят

(улица сувенирных лавок) — сувениры, чайные лавки, национальные наряды и магазины корейской традиционной бумаги «ханчжи». По желанию вы попробуете королевскую сладость и увидите, как её готовят Буддийский храм Чогеса — поговорим о религиях полуострова и о влиянии буддизма

Организационные детали