Обширная программа экскурсии «Исторический Сеул - первая встреча» включает посещение дворца, буддийского храма и улицы сувенирных лавок.
За 5,5 часов вы узнаете о культуре Кореи, правлении династии Чосон и особенностях местного менталитета. Услышите о влиянии традиций на жизнь корейцев и попробуете королевские сладости. Площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и фольклорная деревня Букчон ждут вас
За 5,5 часов вы узнаете о культуре Кореи, правлении династии Чосон и особенностях местного менталитета. Услышите о влиянии традиций на жизнь корейцев и попробуете королевские сладости. Площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и фольклорная деревня Букчон ждут вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение исторических дворцов
- 🛍️ Прогулка по улице сувенирных лавок
- 📜 Узнаете о династии Чосон
- 🍬 Попробуете королевские сладости
- 🕍 Визит в буддийский храм
- 🎎 Погружение в корейскую культуру
Что можно увидеть
- Площадь Кванхвамун
- Дворец Кёнбоккун
- Фольклорная деревня Букчон
- Улица Инсадонг
- Буддийский храм Чогеса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Что ели члены королевской семьи? Как выбирали невест? Сколько было слуг при дворце? Какую роль в жизни страны сыграли Российская империи и Япония? Об этом и многом другом расскажу вам на экскурсии. Вы услышите о наложницах, политических интригах и реформах в период династии Чосон.
В нашей программе:
- Площадь Кванхвамун — внимательно разглядим два памятника — великому полководцу Ли Сунсину и королю Седжону. Поговорим о корейском алфавите
- Дворец Кёнбоккун — жизнь королевской семьи. Зайдём в дворцовый комплекс, где я расскажу об истории Кореи и сделаю акцент на династии Чосон (1392-1897)
- Фольклорная деревня Букчон — вы посмотрите, как обустраивали традиционные корейские дома ханок и узнаете о жизни зажиточного класса
- Улица Инсадонг (улица сувенирных лавок) — сувениры, чайные лавки, национальные наряды и магазины корейской традиционной бумаги «ханчжи». По желанию вы попробуете королевскую сладость и увидите, как её готовят
- Буддийский храм Чогеса — поговорим о религиях полуострова и о влиянии буддизма
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников: 3-4 человека — €350, 4-6 человек — €450
- Дополнительно оплачивается: общественный транспорт (при желании можем передвигаться на нём), кафе или сладости
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Сеуле
Живу в Корее с 2021 года. Дважды магистр, получаю степень по специальности «История Кореи». Победитель конкурса на знание истории Кореи в Республике Корея. Рассказываю и показываю всё о культуре страны! Буду рада каждому:)Задать вопрос
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