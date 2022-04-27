Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные

Индивидуальная
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные памятники, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлить живописные виды в своем сердце и на фото.

Мы доедем на самую лучшую точку альпийских лугов в долину перевала Пыв.
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)

Что вас ожидает 🤩

  • Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка в г. Гагре
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Пасека и винный погреб (по желанию)
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюбленных
  • Великий Гегский водопад
  • Альпийские луга 1 уровень — обычно всех туристов возят сюда
  • Альпийские луга 2 уровень — наивысший
  • Дикие места нетронутые цивилизацией
  • Чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
  • Местных горных жителей, которые вообще не спускаются с гор вниз
  • Настоящих горных коней грациозных и сильных

Что вас ждет

Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.
Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Водитель с веселыми историями про Абхазию
  • Транспортные расходы
  • Аренда внедорожника
  • Дегустация напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица 350 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
  • Обед по желанию (завозим в кафе)
  • Тарзанка над рекой — 500 рублей
  • Катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00

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