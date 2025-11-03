Гора Мамзышха в Абхазии предлагает уникальные возможности для активного отдыха. Путешествие начинается в Цандрипше, известном своим пляжем "Белые скалы". По пути туристы увидят символы Гагры: парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду. Вершина Мамзышха открывает живописные тропы и чистый горный воздух, идеальные для пикника и прогулок. Это место, где природа и приключения сливаются в одно целое

Описание экскурсии

Приключение в Цандрипше

Ваше путешествие начнется в удивительном курортном поселке Цандрипш, известном своими живописными пляжами, в том числе знаменитым пляжем «Белые скалы». Здесь великолепные пейзажи и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе ждут вас!

Обзор Гагра

На пути к горным вершинам вы посетите город Гагра, где множество символов и достопримечательностей подчеркнут уникальность этого места:

Парк Принца Ольденбургского — зеленый оазис для прогулок и отдыха;

Ресторан «Гагрипш» — отличное место для знакомства с местной кухней;

Колоннада — удивительное архитектурное сооружение, которое стоит увидеть.

Гора Мамзышха — наивысшее наслаждение

Далее вы отправитесь к великолепной горе Мамзышха. Здесь на вас ждут живописные тропы и великолепные виды. Прогулка по альпийским лугам подарит удивительные мгновения, а устроенный пикник станет прекрасным дополнением к вашему отдыху.

Не упустите возможность насладиться чистейшим воздухом и природой этих мест, ведь такие моменты остаются в памяти навсегда!