Авторский джип-тур «Мамзышха - приключения на горном бездорожье»

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Абхазии. Прогулка по альпийским лугам и пикник на фоне величественных пейзажей ждут вас
Гора Мамзышха в Абхазии предлагает уникальные возможности для активного отдыха. Путешествие начинается в Цандрипше, известном своим пляжем "Белые скалы". По пути туристы увидят символы Гагры: парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду.

Вершина Мамзышха открывает живописные тропы и чистый горный воздух, идеальные для пикника и прогулок. Это место, где природа и приключения сливаются в одно целое
4.5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные горные пейзажи
  • 🚙 Увлекательное бездорожье
  • 🌿 Чистый альпийский воздух
  • 🍽️ Пикник на природе
  • 🏛️ Знаменитые символы Гагры
Авторский джип-тур «Мамзышха - приключения на горном бездорожье»

Что можно увидеть

  • Парк Принца Ольденбургского
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада

Описание экскурсии

Приключение в Цандрипше

Ваше путешествие начнется в удивительном курортном поселке Цандрипш, известном своими живописными пляжами, в том числе знаменитым пляжем «Белые скалы». Здесь великолепные пейзажи и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе ждут вас!

Обзор Гагра

На пути к горным вершинам вы посетите город Гагра, где множество символов и достопримечательностей подчеркнут уникальность этого места:

  • Парк Принца Ольденбургского — зеленый оазис для прогулок и отдыха;
  • Ресторан «Гагрипш» — отличное место для знакомства с местной кухней;
  • Колоннада — удивительное архитектурное сооружение, которое стоит увидеть.

Гора Мамзышха — наивысшее наслаждение

Далее вы отправитесь к великолепной горе Мамзышха. Здесь на вас ждут живописные тропы и великолепные виды. Прогулка по альпийским лугам подарит удивительные мгновения, а устроенный пикник станет прекрасным дополнением к вашему отдыху.

Не упустите возможность насладиться чистейшим воздухом и природой этих мест, ведь такие моменты остаются в памяти навсегда!

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж «Белые скалы»
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
  • Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
  • Альпийские луга
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 200 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

4.5
Основано на 10 отзывах
5
8
4
1
3
2
1
1
Е
Г
Великолепный экскурсовод Саркис
Ю
К
В
Отличная поездка, все очень понравилось. Водитель очень весёлый, поездку скрасил ещё больше.
А
В целом поездка красивая, локации безусловно стоят вашего внимания. Насчет водителя никаких претензий нет, водит аккуратно. Но на этом в принципе плюсы можно и закончить. Заявленных локаций в поездке вы
читать дальшеуменьшить

не увидите. Не белые скалы, не дворец, колоннады, парка. Но впринципе это не основные достопримечательности ради которых мы ехали, поэтому стоило бы предположить, что значит больше времени вы проведёте на основных смотровых. Но тоже мимо. На каждой локации по 10-15 минут. Кроме последней около 1.5 ч. В целом хватит чтоб быстро все посмотреть. Итого из заявленных 9 ч экскурсии, наша длилась не более 5 ч. И то нужно понимать что большую часть просто занимала дорога. также будьте готовы столкнуться с таким сюрпризом, как измения цены. Забудьте что указано на сайте и в вашем билете. По факту мы заплатили больше заявлено. кстати с нами ехали другие пассажиры, которые бронировали данную поездку не через это приложение, а через другую фирму. Так вот они заплатили на 1 тыс. меньше. поэтому если вы готовы переплачивать,вам все равно на локации то очень советую данную фирму.

С
Экскурсия супер, столько эмоций!!! Адреналин зашкаливает от поездки на джипе с водителем Жориком, но это стоит того! Мастер вождения!
А какая красота вокруг, когда стоишь на вершине горы, не передать словами!
Рекомендую!!!
Обязательно буду брать эту экскурсию в следующих поездках.
А
Открывающиеся виды на горе - восхитительны!
Водитель-гид Жорик мастер своего дела.
В общем, всё понравилось!
К
Все отлично, хороший водитель, виды супер!
У

1900 ₽ за человека