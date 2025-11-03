Гора Мамзышха в Абхазии предлагает уникальные возможности для активного отдыха. Путешествие начинается в Цандрипше, известном своим пляжем "Белые скалы". По пути туристы увидят символы Гагры: парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду.
Вершина Мамзышха открывает живописные тропы и чистый горный воздух, идеальные для пикника и прогулок. Это место, где природа и приключения сливаются в одно целое
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные горные пейзажи
- 🚙 Увлекательное бездорожье
- 🌿 Чистый альпийский воздух
- 🍽️ Пикник на природе
- 🏛️ Знаменитые символы Гагры
Что можно увидеть
- Парк Принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
Описание экскурсии
Приключение в Цандрипше
Ваше путешествие начнется в удивительном курортном поселке Цандрипш, известном своими живописными пляжами, в том числе знаменитым пляжем «Белые скалы». Здесь великолепные пейзажи и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе ждут вас!
Обзор Гагра
На пути к горным вершинам вы посетите город Гагра, где множество символов и достопримечательностей подчеркнут уникальность этого места:
- Парк Принца Ольденбургского — зеленый оазис для прогулок и отдыха;
- Ресторан «Гагрипш» — отличное место для знакомства с местной кухней;
- Колоннада — удивительное архитектурное сооружение, которое стоит увидеть.
Гора Мамзышха — наивысшее наслаждение
Далее вы отправитесь к великолепной горе Мамзышха. Здесь на вас ждут живописные тропы и великолепные виды. Прогулка по альпийским лугам подарит удивительные мгновения, а устроенный пикник станет прекрасным дополнением к вашему отдыху.
Не упустите возможность насладиться чистейшим воздухом и природой этих мест, ведь такие моменты остаются в памяти навсегда!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж «Белые скалы»
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
- Альпийские луга
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Г
Великолепный экскурсовод Саркис
Ю
К
В
Отличная поездка, все очень понравилось. Водитель очень весёлый, поездку скрасил ещё больше.
А
В целом поездка красивая, локации безусловно стоят вашего внимания. Насчет водителя никаких претензий нет, водит аккуратно. Но на этом в принципе плюсы можно и закончить. Заявленных локаций в поездке вы
С
Экскурсия супер, столько эмоций!!! Адреналин зашкаливает от поездки на джипе с водителем Жориком, но это стоит того! Мастер вождения!
А какая красота вокруг, когда стоишь на вершине горы, не передать словами!
Рекомендую!!!
Обязательно буду брать эту экскурсию в следующих поездках.
А
Открывающиеся виды на горе - восхитительны!
Водитель-гид Жорик мастер своего дела.
В общем, всё понравилось!
К
Все отлично, хороший водитель, виды супер!
У
