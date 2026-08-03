Горы, водопады и озера — это то, что хотят увидеть туристы в Абхазии. Приглашаю вас в путешествие на джипе по горной Абхазии. Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам.
Наше путешествие стартует из Гагры, дальше мы увидим Гегский водопад, Голубое озеро и, конечно же, озеро Рица. А еще вы попробуете местную кухню и продегустируете абхазский чай.
Наше путешествие стартует из Гагры, дальше мы увидим Гегский водопад, Голубое озеро и, конечно же, озеро Рица. А еще вы попробуете местную кухню и продегустируете абхазский чай.
Описание экскурсииЗнаменитые достопримечательности Гагры Продолжительность нашей экскурсии около 8 часов. По пути мы посетим знаменитые экскурсионные объекты города Гагра. Посмотрим на город с высоты птичьего полёта со специальной смотровой площадки, сфотографируемся на фоне старинного ресторана «Гагрипш» (1906 год). Его здание построили без единого гвоздя и привезли из Скандинавии. Прогуляемся по площади возле визитной карточки города — Гагрской колоннады. Затем поедем дегустировать абхазский чай, мёд, натуральное вино и чачу. Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии. По пути нас ждёт Голубое озеро, которое завораживает своей яркой синевой и прозрачностью воды. Мы также посетим горный водопад высотой 74 метра — Гегский, на берегу которого снимали битву Шерлока Холмса с Мориарти (советская версия). Затем отправимся на озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря у подножия горы Пшагишха и пообедаем там в кафе. Важная информация: При бронировании просьба оплачивать аванс в размере 20% через сайт!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская видовая площадка
- Ресторан «Гагрипш» 1906 г
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон (Каменный мешок)
- Чабгарский карниз (Прощай Родина)
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация чая, мёда, вина и чачи
Что не входит в цену
- Входные билеты (эко. сбор) с 1 мая 2026 цена 1000₽ с человека
- Трансфер от границы до Гагры (1500 руб.)
- Дача Сталина (по желанию, 2000 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При бронировании просьба оплачивать аванс в размере 20% через сайт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом по невероятным красотам Абхазии. Величественный Гегский водопад, живописное озеро Рица, старинный храм 10 века и множество других удивительных мест. И все это до толп туристов, с исчерпывающими коментариями гида. Хасик выше всяких похвал! Хороший водитель, прекрасный собеседник, предуаредительный и вежливый, много знает о своей маленькой, но гордой республике. Все понравилось. Рекомендую!
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Р
Всё прошло отлично, индивидуальный формат понравился. Заехали куда хотелось, пропустили лишнее. Увидели снежную Рицу в тумане, Гегских коровок и Бзыбский храм. Очень понравилось ехать без музыкального сопровождения.
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С
Отличная экскурсия с гидом Хасиком, который очень интересно рассказывает про историю Абхазии, ее легенды и малоизвестные для туристов интересные факты, чуткий и внимательный к своим экскурсантам, позитивный человек и очень
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К
С детьми искали Джиппинг на оз. Рица, нашли индивидуальную экскурсию по этому маршруту! Супер мега позитивный водитель-гид Алан, интересно рассказал о главных достопримечательностях, об истории Абхазии, показал дивнейшие виды, а
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Ю
Чудесная экскурсия с прекрасным гидом Самвелом! Встретил нас на границе, в машине чисто, комфортно, в течение всего пути рассказывал нам интереснейшие истории, факты, легенды о своей стране. Музыка также была
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М
Великолепная экскурсия. Получили незабываемые впечатления. Алан учёл все наши пожелания, рассчитал маршрут, чтобы мы не волновались, не торопилась, а смогли насладиться красотами Абхазии.
Мы получили удовольствие от катания на джипе. Алан
Мы получили удовольствие от катания на джипе. Алан
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