Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Горы, водопады и озера — это то, что хотят увидеть туристы в Абхазии. Приглашаю вас в путешествие на джипе по горной Абхазии. Джип поможет нам пробраться к самым труднодоступным местам.



Наше путешествие стартует из Гагры, дальше мы увидим Гегский водопад, Голубое озеро и, конечно же, озеро Рица. А еще вы попробуете местную кухню и продегустируете абхазский чай. 5 55 отзывов

Elana Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9700 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 55 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов 1-8 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Знаменитые достопримечательности Гагры Продолжительность нашей экскурсии около 8 часов. По пути мы посетим знаменитые экскурсионные объекты города Гагра. Посмотрим на город с высоты птичьего полёта со специальной смотровой площадки, сфотографируемся на фоне старинного ресторана «Гагрипш» (1906 год). Его здание построили без единого гвоздя и привезли из Скандинавии. Прогуляемся по площади возле визитной карточки города — Гагрской колоннады. Затем поедем дегустировать абхазский чай, мёд, натуральное вино и чачу. Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии. По пути нас ждёт Голубое озеро, которое завораживает своей яркой синевой и прозрачностью воды. Мы также посетим горный водопад высотой 74 метра — Гегский, на берегу которого снимали битву Шерлока Холмса с Мориарти (советская версия). Затем отправимся на озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря у подножия горы Пшагишха и пообедаем там в кафе. Важная информация: При бронировании просьба оплачивать аванс в размере 20% через сайт!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гагрская видовая площадка

Ресторан «Гагрипш» 1906 г

Приморский парк принца Ольденбургского

Гагрская колоннада

Голубое озеро

Гегский водопад

Водопад «Мужские слёзы»

Юпшарский каньон (Каменный мешок)

Чабгарский карниз (Прощай Родина)

Озеро Рица Что включено Услуги гида

Транспорт

Дегустация чая, мёда, вина и чачи Что не входит в цену Входные билеты (эко. сбор) с 1 мая 2026 цена 1000₽ с человека

Трансфер от границы до Гагры (1500 руб.)

Дача Сталина (по желанию, 2000 руб.) Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация При бронировании просьба оплачивать аванс в размере 20% через сайт Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.