Приглашаем вас в путешествие по живописной Абхазии — со вкусом, теплом и релаксом.
Вас ждут дегустации местных деликатесов, прогулка по набережной Сухума, завтрак по пути, обед в апацхе и купание в целебных термальных источниках. Всё, чтобы прочувствовать гостеприимство края и расслабиться по-настоящему.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — выезд из Гагры
8:20 — лёгкий завтрак (булочка и чай)
8:35 — дегустация местных специалитетов: вина, сыра и мяса
9:00 — тарзанка и подвесной мост над рекой Бзыбь, водопад Девичьи слёзы
9:30 — дегустация абхазского мёда
11:00 — экскурсия по Сухуму
12:00 — обед в местной апацхе
13:10 — посещение нового термального комплекса в Аракич
14:40–15:10 — выезд из термальных источников
17:10 — возвращение в Гагру
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне, завтрак и дегустации
- Дополнительно оплачиваются: вход в термальный комплекс — 500 ₽ за чел., тарзанка над рекой Бзыбь — 1000 ₽ за чел. (по желанию), обед — средний чек от 700 ₽ за чел.
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Гагре
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины! Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!
Входит в следующие категории Гагры
