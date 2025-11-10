Мои заказы

Индивидуальная экскурсия на озеро Рица и Новый Афон

Незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии с личным гидом.

Вас ждет знакомство с культурой и историей Абхазии, популярные достопримечательности, невероятные виды, масса положительных впечатлений и эффектных фотографий.

Вы можете самостоятельно выбирать продолжительность остановок и фокусироваться на тех местах, которые вам наиболее интересны.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Начнём с посещения белых скал, где вы сможете полюбоваться величественными видами Черного моря. Затем мы познакомимся с рестораном Гагрипш, которому уже больше 100 лет. Сделаем фото на колоннаде в городе Гагра. Далее наш путь лежит к Голубому озеру, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой этого места. Проехав по сказочному лесу, мы доберемся до Юпшарского каньона,где вас ждут захватывающие пейзажи. Жемчужиной нашего путешествия станет посещение озера Рица — одного из самых живописных озер Кавказа. Здесь вы сможете сделать незабываемые фотографии и прогуляться по окрестностям. Затем мы направимся в город Новый Афон, где вас ждут интересные локации: Новоафонская пещера, Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и железнодорожная станция Псырцха.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Гагра:
  • Приморский парк
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Голубое озеро
  • Слияние рек Гега и Бзыбь
  • Слияние рек Юпшара и Гега
  • Сказочный лес
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон:
  • Новоафонская пещера
  • Монастырь
  • Лебединое озеро
  • Дача Сталина
  • Ж/Д станция Псырцха
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

