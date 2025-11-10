Незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии с личным гидом.
Вас ждет знакомство с культурой и историей Абхазии, популярные достопримечательности, невероятные виды, масса положительных впечатлений и эффектных фотографий.
Вы можете самостоятельно выбирать продолжительность остановок и фокусироваться на тех местах, которые вам наиболее интересны.
Описание экскурсииНачнём с посещения белых скал, где вы сможете полюбоваться величественными видами Черного моря. Затем мы познакомимся с рестораном Гагрипш, которому уже больше 100 лет. Сделаем фото на колоннаде в городе Гагра. Далее наш путь лежит к Голубому озеру, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой этого места. Проехав по сказочному лесу, мы доберемся до Юпшарского каньона,где вас ждут захватывающие пейзажи. Жемчужиной нашего путешествия станет посещение озера Рица — одного из самых живописных озер Кавказа. Здесь вы сможете сделать незабываемые фотографии и прогуляться по окрестностям. Затем мы направимся в город Новый Афон, где вас ждут интересные локации: Новоафонская пещера, Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и железнодорожная станция Псырцха.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Гагра:
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Голубое озеро
- Слияние рек Гега и Бзыбь
- Слияние рек Юпшара и Гега
- Сказочный лес
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Новый Афон:
- Новоафонская пещера
- Монастырь
- Лебединое озеро
- Дача Сталина
- Ж/Д станция Псырцха
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
