Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии с личным гидом.



Вас ждет знакомство с культурой и историей Абхазии, популярные достопримечательности, невероятные виды, масса положительных впечатлений и эффектных фотографий.



Вы можете самостоятельно выбирать продолжительность остановок и фокусироваться на тех местах, которые вам наиболее интересны.

Роман Ваш гид в Гагре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно, по договоренности 17 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Начнём с посещения белых скал, где вы сможете полюбоваться величественными видами Черного моря. Затем мы познакомимся с рестораном Гагрипш, которому уже больше 100 лет. Сделаем фото на колоннаде в городе Гагра. Далее наш путь лежит к Голубому озеру, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой этого места. Проехав по сказочному лесу, мы доберемся до Юпшарского каньона,где вас ждут захватывающие пейзажи. Жемчужиной нашего путешествия станет посещение озера Рица — одного из самых живописных озер Кавказа. Здесь вы сможете сделать незабываемые фотографии и прогуляться по окрестностям. Затем мы направимся в город Новый Афон, где вас ждут интересные локации: Новоафонская пещера, Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и железнодорожная станция Псырцха.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату