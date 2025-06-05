Отправление к Рицинскому ущелью обещает множество впечатлений. Путешественники увидят водопады, висячий мост и слияние рек Гега и Юпшара.
Абхазская природа поражает своей красотой, а озеро Рица и Голубое озеро оставят незабываемые впечатления. Курение в автомобиле запрещено, что обеспечивает комфортную атмосферу для всех участников. Эта поездка подарит множество открытий и ярких эмоций
Абхазская природа поражает своей красотой, а озеро Рица и Голубое озеро оставят незабываемые впечатления. Курение в автомобиле запрещено, что обеспечивает комфортную атмосферу для всех участников. Эта поездка подарит множество открытий и ярких эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🚗 Комфортная индивидуальная поездка
- 🌊 Посещение озера Рица
- 🌉 Висячий мост и водопады
- 🌿 Абхазская природа
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Озеро Рица
- Голубое озеро
- Висячий мост
Описание экскурсии
Экскурсии по Новому Афону и Рицинскому ущелью
Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по живописным местам Нового Афона и Рицинского ущелья. Это замечательная возможность погрузиться в атмосферу природы и истории, насладиться красотой окружающего мира и узнать много нового!
Что вас ждет?
Каждая экскурсия длится 6 часов, в течение которых вы сможете:
- Увидеть потрясающие пейзажи и уникальные природные ландшафты;
- Узнать интересные факты о культуре и истории региона;
- Погрузиться в атмосферу местных традиций и обычаев;
- Насладиться общением с единомышленниками и обменяться впечатлениями.
Почему стоит выбрать именно эти экскурсии?
Мои экскурсии отличаются не только интересными рассказами, но и вниманием к каждому участнику. Я стремлюсь сделать ваше времяпрепровождение максимально комфортным и запоминающимся. Вместе мы откроем для себя новые горизонты и создадим незабываемые воспоминания!
Присоединяйтесь!
Не упустите шанс узнать больше о Новом Афоне и Рицинском ущелье. Я уверен, что эти экскурсии подарят вам множество положительных эмоций и вдохновения!
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- :Озеро Рица
- Водопад Девичьи слёзы
- Висячий мост
- :Чабгарский карниз
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад Мужские слёзы
- Слияние двух рек Геги и Юпшары
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор за въезд в Рицинский национальный парк - 700 руб. /взрослый 200 руб. /детский (8-12 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, Пицунда, Цандрипш, в вашем отеле. На границе
Завершение: Гагра, Пицунда, Цандрипш, в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсии очень увлекательные и познавательные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 июн 2025
Очень классная экскурсия! Ахра просто прелесть. Мало того, что нас забрали с отеля и мы путешествовали без группы на комфортабельном лексусе. С кондиционером. Так Всю дорогу нам рассказывали и исторические
Ю
Юлия
11 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Ахра интересно рассказал об Абхазии, легендах, традициях, достопримечательностях. Ахра пунктуальный, вежливый и очень аккуратный водитель, с ним было очень комфортно. Рассказал, где можно попробовать настоящую абхазскую кухню, не на какие дегустации нас не завозил, так как наша цель была посмотреть Абхазию. После экскурсии остались самые приятные впечатления! Однозначно, рекомендую.
Е
Екатерина
4 апр 2025
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом на прекрасной комфортабельной машине. По пути следования гид рассказывал историю и обычии Абхазии, отвечал на все вопросы. День прошёл чудесно, спасибо!
Е
Евгения
7 янв 2025
Спасибо Ахре за чудесную экскурсию, ездили с ним на оз. Рица. Пунктуальный, вежливый, очень много рассказал об истории Абхазии, интересных местах, обычаях и прочем. Интересно и познавательно, а красота зимней Рицы незабываема😍
И
Илона
22 дек 2024
Спешу оставить отзыв об экскурсии в Новый Афон с гидом Ахра, начну с самых главных критериев для себя:
1. Пунктуальность;
2. Чистота салона автомобиля бизнес-класса;
3. Вежливость;
4. Грамотная речь;
5. Клиентоориентированность;
6. Лояльность;
7. Увлекательный рассказ об истории Нового Афона и не только.
Теперь экскурсии только с этим гидом!!! Ахра, спасибо Вам большое за душевнопроведённый день!!!
1. Пунктуальность;
2. Чистота салона автомобиля бизнес-класса;
3. Вежливость;
4. Грамотная речь;
5. Клиентоориентированность;
6. Лояльность;
7. Увлекательный рассказ об истории Нового Афона и не только.
Теперь экскурсии только с этим гидом!!! Ахра, спасибо Вам большое за душевнопроведённый день!!!
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