Сухум - столица Абхазии

Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
В устье реки Аапста находится живописный каньон, окруженный отвесными скалами.

Прогулка по сказочному лесу приведет к Аацинскому водопаду, где вода падает с семиметровой высоты в природную чашу. Водопад ослепительно-белый благодаря пенящейся
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воде. Здесь прохладно даже в жару.

Экскурсия включает джиппинг по реке, рыбалку, катание на лодках, стрельбу из лука, катание на тарзанке, конные прогулки, спортивные состязания, отдых в гамаках и пешую экскурсию вдоль ущелья. Завершает программу пикник на природе. Удобный выезд по московскому времени, связь через мессенджеры и оперативная обратная связь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописный каньон
  • 🚙 Джиппинг по реке
  • 🏇 Конные прогулки
  • 🎯 Стрельба из лука
  • 🍃 Пикник на природе
Сухум - столица Абхазии
Сухум - столица Абхазии
Сухум - столица Абхазии
Ближайшие даты:
9
мая11
мая13
мая16
мая18
мая20
мая23
мая
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Аацинский водопад
  • Каньон «Аапста»

Описание экскурсии

Сухум столица Республики Абхазия, - древний и прекрасный город, расположенный в очень живописном месте Черноморского побережья, где в течение 2.5 тысячилетий сходились и перемешивались судьбы, характеры и культуры многих народов, как местных горцев так и чужеземцев: греков, римлян, византийцев, турков, грузин, русских. Каждый из них оставил здесь материальные памятники своего присутствия. Почти каждый давал городу собственное название. Местные племена называли свое поселение Акуа, древние греки - Диоскурия, римляне - Себастополис, грузины - Цхум, турки - Сухум-Кале. Сейчас город встречает Вас спокойным очарованием тенистых улиц, гордым великолепием окружающих горных вершин, соленой свежестью моря, гостеприимством жителей. Важная информация:
  • Выезд осуществляется по московскому времени.
  • Оставьте, пожалуйста, контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи.
  • Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать.
  • Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после вашего бронирования.

Вторник, пятница, воскресенье в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ботанический сад
  • Обезьяний питомник
  • Набережная Махаджиров
  • Драмматичекий театр
  • Фонтан с грифонами
  • Музей боевой славы
  • Дегустация домашних вин и горного мёда
  • Дача Сталина в Новом Афоне (дополнительно, по желанию)
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги квалифицированного экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации горного мёда и домашних вин
Что не входит в цену
  • Ботанический сад - взрослые 300 руб, дети - 100 руб
  • Обезьяний питомник - взрослые - 400 руб, дети - 300 руб
  • Музей боевой славы - взрослые - 200 руб, дети - 100руб
Место начала и завершения?
Ваш отель, по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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