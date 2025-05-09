В устье реки Аапста находится живописный каньон, окруженный отвесными скалами.
Прогулка по сказочному лесу приведет к Аацинскому водопаду, где вода падает с семиметровой высоты в природную чашу. Водопад ослепительно-белый благодаря пенящейся
Прогулка по сказочному лесу приведет к Аацинскому водопаду, где вода падает с семиметровой высоты в природную чашу. Водопад ослепительно-белый благодаря пенящейся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописный каньон
- 🚙 Джиппинг по реке
- 🏇 Конные прогулки
- 🎯 Стрельба из лука
- 🍃 Пикник на природе
Что можно увидеть
- Аацинский водопад
- Каньон «Аапста»
Описание экскурсииСухум столица Республики Абхазия, - древний и прекрасный город, расположенный в очень живописном месте Черноморского побережья, где в течение 2.5 тысячилетий сходились и перемешивались судьбы, характеры и культуры многих народов, как местных горцев так и чужеземцев: греков, римлян, византийцев, турков, грузин, русских. Каждый из них оставил здесь материальные памятники своего присутствия. Почти каждый давал городу собственное название. Местные племена называли свое поселение Акуа, древние греки - Диоскурия, римляне - Себастополис, грузины - Цхум, турки - Сухум-Кале. Сейчас город встречает Вас спокойным очарованием тенистых улиц, гордым великолепием окружающих горных вершин, соленой свежестью моря, гостеприимством жителей. Важная информация:
- Выезд осуществляется по московскому времени.
- Оставьте, пожалуйста, контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи.
- Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать.
- Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после вашего бронирования.
Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Обезьяний питомник
- Набережная Махаджиров
- Драмматичекий театр
- Фонтан с грифонами
- Музей боевой славы
- Дегустация домашних вин и горного мёда
- Дача Сталина в Новом Афоне (дополнительно, по желанию)
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Страховка
- Дегустации горного мёда и домашних вин
Что не входит в цену
- Ботанический сад - взрослые 300 руб, дети - 100 руб
- Обезьяний питомник - взрослые - 400 руб, дети - 300 руб
- Музей боевой славы - взрослые - 200 руб, дети - 100руб
Место начала и завершения?
Ваш отель, по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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