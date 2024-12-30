Прекрасный древний город Сухум. Акуаа – так по-абхазски называется столица Абхазии. Город расположен в очень живописном месте Черноморского побережья.
Этот сказочный город окутан многими тайнами древности: горы, море и всё живое вокруг являются свидетелями многих тайн и событии — от глубокой древности до нынешних дней…
Этот сказочный город окутан многими тайнами древности: горы, море и всё живое вокруг являются свидетелями многих тайн и событии — от глубокой древности до нынешних дней…
Описание экскурсии
Очарование Сухума
«Я обогнул берега почти всей Европы и части Азии, но роскошней и живописней страны, как Абхазия, я не помню, чтобы где-нибудь встречал» – Н. Гладкий. Это высказывание прекрасно отражает красоту и уникальность Абхазии.
Сказочный город Сухум
Сухум, или Акуаа, как его называют на абхазском, является столицей Абхазии. Этот древний и прекрасный город расположен на живописном Черноморском побережье. Сухум окутан множеством тайн, которые хранят горы, море и природа вокруг. Он стал свидетелем многих событий от древности до наших дней.
Полезная информация о транспорте
- Микроавтобусы «Мерседес» с кондиционером.
- Дети до 8 лет обслуживаются бесплатно (без основного места).
- Группы от 4 человек получают скидку 50 рублей с каждого человека.
- Рекомендуется приходить заранее, сборы начинаются за 20 минут до отправления.
По вторникам, пятницам и воскресеньям в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сухум
- Набережная Махаджиров
- Ботанический сад
- Обезьяний питомник
- Исторические и архитектурные здания
Что включено
- Транспортное обслуживание: микроавтобус «Мерседес» с кондиционером
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Дача Сталина в Новом Афоне - 500 руб. /чел.
- Билет в Обезьяний питомник - 400 руб. /взрослый 200 руб. /детский
- Билет в Ботанический сад - 400 руб. /взрослый 200 руб. /детский
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адрес, указанный вами
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- С вами свяжется экскурсовод
- Чтобы уточнить место
- Откуда удобно вас забрать
- И время подачи микроавтобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ремнева
30 дек 2024
Очень красивый город! Экскурсовод рассказывала много интересного! Поездка прошла отлично! Спасибо и с наступающим Новым годом!
А
Алёна
4 дек 2024
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