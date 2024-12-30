Прекрасный древний город Сухум. Акуаа – так по-абхазски называется столица Абхазии. Город расположен в очень живописном месте Черноморского побережья. Этот сказочный город окутан многими тайнами древности: горы, море и всё живое вокруг являются свидетелями многих тайн и событии — от глубокой древности до нынешних дней…

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Очарование Сухума

«Я обогнул берега почти всей Европы и части Азии, но роскошней и живописней страны, как Абхазия, я не помню, чтобы где-нибудь встречал» – Н. Гладкий. Это высказывание прекрасно отражает красоту и уникальность Абхазии.

Сказочный город Сухум

Сухум, или Акуаа, как его называют на абхазском, является столицей Абхазии. Этот древний и прекрасный город расположен на живописном Черноморском побережье. Сухум окутан множеством тайн, которые хранят горы, море и природа вокруг. Он стал свидетелем многих событий от древности до наших дней.

Полезная информация о транспорте