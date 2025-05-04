Сухум, Черниговка, Кындыг и грязевые ванны

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: набережная Сухума, карстовые ущелья и термальные источники с 20 водопадами ждут вас в этом туре
Вас ждет незабываемая экскурсия по Абхазии. В Сухуме вы прогуляетесь по набережной Махаджиров, увидите карстовое ущелье и водопады. В ресторане «Черниговка» сможете отдохнуть и насладиться обедом.

После этого отправитесь в Кындыг, где искупаетесь в термальных источниках с 20 водопадами разной температуры и природной грязью. В завершение экскурсии - дегустация мёда и вина
4.75
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные водопады
  • 🏛 Историческая набережная Сухума
  • 🍯 Дегустация местного мёда и вина
  • 🚌 Комфортная автобусная поездка
  • 🌿 Термальные источники и грязевые ванны
Сухум, Черниговка, Кындыг и грязевые ванны
Сухум, Черниговка, Кындыг и грязевые ванны
Сухум, Черниговка, Кындыг и грязевые ванны
Ближайшие даты:
12
мая17
мая22
мая24
мая26
мая29
мая31
мая
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Набережная Махаджиров
  • Карстовое ущелье
  • Водопады

Описание экскурсии

Сухум и Черниговка: Уникальное Путешествие

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Сухума и Черниговки. Это экскурсия подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными природными ресурсами региона.

Обзорная экскурсия

Начнем с обзорной экскурсии до Сухума, где вы сможете насладиться великолепными видами на набережную Махаджиров. Это место славится своей атмосферой и красотой, которая не оставит вас равнодушными.

Природные Чудеса

В ходе экскурсии вы также посетите живописное карстовое ущелье, где сможете увидеть заводь и великолепные водопады. Это настоящая находка для любителей природы и фотографов!

Ресторан «Черниговка»

Не упустите возможность пообедать в ресторане «Черниговка», где вам предложат блюда местной кухни, приготовленные с любовью и заботой.

Купание в Термальном Источнике

После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться в термальном источнике. Здесь вас ждут 20 водопадов с различной температурой воды, а также уникальные грязевые ванны, которые являются природным гейзером. Это отличная возможность восстановить силы и насладиться процедурами, которые подарит вам природа.

Супертур и Дегустация

В рамках нашего супертура вы сможете насладиться бесплатной дегустацией меда и вина. Это отличная возможность попробовать местные деликатесы и привезти с собой частичку этого прекрасного региона.

Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой природы!

По понедельникам, четвергам и субботам в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Сухум
  • Набережная Махаджиров
  • Карстовое ущелье, заводь и водопады
  • Ресторан «Черниговка»
  • Термальные источники
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания
Завершение: Гагра, ул. Проспект Ардзынба
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, четвергам и субботам в 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется менеджер, чтобы уточнить место, откуда удобно вас забрать, и время подачи микроавтобуса
  • Укажите пожалуйста номер на котором привязан WhatsApp, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать
  • Выезд по московскому времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
А
4 мая 2025
Очень ждала эту экскурсию, забронировали заранее. Автобус подьехал во время.
Но все настроение было испорчено водителем по имени Ленин, человек с очень странным чувством юмора, а точнее просто хам.
Экскурсовод замечательная девушка Саида.
Н
8 апр 2025
Побывали в множестве очень живописных мест, природа восточной Абхазии впечатляет. Прогулялись по набережной Махаджиров в г. Сухум, очень понравилось место. Ущелье Черниговка просто оазис буйной природы, там особая атмосфера и свой микроклимат. А источники Кындыг просто сказка, туда нужно ехать на весь день. Всё было отлично организовано.
Д
6 апр 2025
К
25 мар 2025
Экскурсия понравилась-увидели дождливый Сухум, замечательные водопады Черниговки и прогрелись в термальных источниках Кындыг. Не понравилось - много дегустацией - достаточно одной! Экскурсовод мног знает,но в рассказах много лингвистики и дат, интереснее добавить обычаи и истории местного населения.
К
4 мар 2025
Экскурсовод Алиса профессионал своего дела. Всее так хорошо рассказала про все. нам очень понравилось
Ю
25 фев 2025
Отлично организованное путешествие. Много посмотрели, грамотный экскурсовод, хороший водитель. А купание в термальном источнике в прохладный день- это вообще замечательно! Спасибо за прекрасно проведённый день!
Е
9 янв 2025
Супер экскурсия, не знаю даже что лучше горячие источники или водопады в ушелье. И кафешка куда нас отвозили покушать дешево и вкусно и экскурсовод замечательный. Едьте берите советую
Е
24 дек 2024
Поездка очень понравилась. Ездила в конце декабря, но с погодой очень повезло, было тепло и солнечно! Очень красивое ущелье в Черниговке, термальные источники-супер!

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