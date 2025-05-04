После этого отправитесь в Кындыг, где искупаетесь в термальных источниках с 20 водопадами разной температуры и природной грязью. В завершение экскурсии - дегустация мёда и вина
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные водопады
- 🏛 Историческая набережная Сухума
- 🍯 Дегустация местного мёда и вина
- 🚌 Комфортная автобусная поездка
- 🌿 Термальные источники и грязевые ванны
Что можно увидеть
- Набережная Махаджиров
- Карстовое ущелье
- Водопады
Описание экскурсии
Сухум и Черниговка: Уникальное Путешествие
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Сухума и Черниговки. Это экскурсия подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными природными ресурсами региона.
Обзорная экскурсия
Начнем с обзорной экскурсии до Сухума, где вы сможете насладиться великолепными видами на набережную Махаджиров. Это место славится своей атмосферой и красотой, которая не оставит вас равнодушными.
Природные Чудеса
В ходе экскурсии вы также посетите живописное карстовое ущелье, где сможете увидеть заводь и великолепные водопады. Это настоящая находка для любителей природы и фотографов!
Ресторан «Черниговка»
Не упустите возможность пообедать в ресторане «Черниговка», где вам предложат блюда местной кухни, приготовленные с любовью и заботой.
Купание в Термальном Источнике
После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться в термальном источнике. Здесь вас ждут 20 водопадов с различной температурой воды, а также уникальные грязевые ванны, которые являются природным гейзером. Это отличная возможность восстановить силы и насладиться процедурами, которые подарит вам природа.
Супертур и Дегустация
В рамках нашего супертура вы сможете насладиться бесплатной дегустацией меда и вина. Это отличная возможность попробовать местные деликатесы и привезти с собой частичку этого прекрасного региона.
Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой природы!
По понедельникам, четвергам и субботам в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сухум
- Набережная Махаджиров
- Карстовое ущелье, заводь и водопады
- Ресторан «Черниговка»
- Термальные источники
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С вами свяжется менеджер, чтобы уточнить место, откуда удобно вас забрать, и время подачи микроавтобуса
- Укажите пожалуйста номер на котором привязан WhatsApp, Viber, Telegram, и укажите куда вам удобнее писать
- Выезд по московскому времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
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