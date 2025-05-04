Вас ждет незабываемая экскурсия по Абхазии. В Сухуме вы прогуляетесь по набережной Махаджиров, увидите карстовое ущелье и водопады. В ресторане «Черниговка» сможете отдохнуть и насладиться обедом. После этого отправитесь в Кындыг, где искупаетесь в термальных источниках с 20 водопадами разной температуры и природной грязью. В завершение экскурсии - дегустация мёда и вина

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Описание экскурсии

Сухум и Черниговка: Уникальное Путешествие

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Сухума и Черниговки. Это экскурсия подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными природными ресурсами региона.

Обзорная экскурсия

Начнем с обзорной экскурсии до Сухума, где вы сможете насладиться великолепными видами на набережную Махаджиров. Это место славится своей атмосферой и красотой, которая не оставит вас равнодушными.

Природные Чудеса

В ходе экскурсии вы также посетите живописное карстовое ущелье, где сможете увидеть заводь и великолепные водопады. Это настоящая находка для любителей природы и фотографов!

Ресторан «Черниговка»

Не упустите возможность пообедать в ресторане «Черниговка», где вам предложат блюда местной кухни, приготовленные с любовью и заботой.

Купание в Термальном Источнике

После насыщенной экскурсии вы сможете расслабиться в термальном источнике. Здесь вас ждут 20 водопадов с различной температурой воды, а также уникальные грязевые ванны, которые являются природным гейзером. Это отличная возможность восстановить силы и насладиться процедурами, которые подарит вам природа.

Супертур и Дегустация

В рамках нашего супертура вы сможете насладиться бесплатной дегустацией меда и вина. Это отличная возможность попробовать местные деликатесы и привезти с собой частичку этого прекрасного региона.

Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой природы!